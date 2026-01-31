Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Reszkessetek betörők!

Kiderült, miért rohant a mentő a kórházba Catherine O'Harával: a színésznő halála mindenkit váratlanul ért

Reszkessetek betörők! Catherine O ' Hara Hollywood
A színésznőt súlyos állapotban szállították kórházba, légzési nehézségekkel küzdött. Catherine O'Hara nem sokkal később elhunyt.

Ahogy megírtuk, gyászba borult Hollywood, 71. évesen meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő, aki Kevin édesanyját játszotta a Reszkessetek, betörők filmszériában. A színésznő halálának pontos okát még nem hozták nyilvánosságra. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 24: Catherine O'Hara attends the World Premiere of Apple TV+'s Series "The Studio" at Academy Museum of Motion Pictures on March 24, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/FilmMagic)
Catherine O'Hara halála váratlan volt.
Forrás: Getty Images

Miben halt meg Catherine O'Hara?

A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője megerősítette, hogy péntek reggel 4:48-kor hívták a 911-et Catherine O'Hara brentwoodi otthonához. A mentők a beteg állapotát súlyosnak találták és kórházba szállították. A 911-es segélyhívó hangfelvétel szerint a színésznő utolsó óráiban légzési nehézségekkel küzdött, később a kórházban meghalt. A halál okáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt, ügynöksége csupán azt tette közzé, hogy hirtelen, hunyt el. „Nem volt köztuditt, hogy bármilyen egészségügyi vagy komoly problémával küzdött volna” – mondta egy forrás pénteken a Page Sixnek

Utoljára 2025 szeptemberében állt nyilvánosság elé

Catherine O’Hara 33 évig élt házasságban férjével, Bob Welch látványtervezővel. Két fiút neveltek fel: a 31 éves Matthew-t és a 29 éves Luke-ot. A pár 1987-ben találkozott egy film forgatásán, ahol Tim Burton rendező biztatta őket arra, hogy randevúzzanak. Végül 1992-ben házasodtak össze. Utolsó nyilvános közös megjelenésük az Apple TV+ Primetime Emmy-partiján volt 2025 szeptemberében volt.

Bo Welch és Catherine O'Hara az Apple TV+ Primetime Emmy-partiján.
Bo Welch és Catherine O'Hara 30 évig voltak házasok. 
Forrás: Getty Images

A színésznőt az egész világ gyászolja, a Reszkessetek, betörők-beli fia, Macaulay Culkin szívszorító sorokkal búcsúzott tőle. Catherine O'Hara és Macaulay Culkin egész életükben barátok maradtak. 

