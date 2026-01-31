Így befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége

Arról már többször írtunk, hogy a ruházatunk sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk, most viszont az öltözködést és az ápoltságot a párkapcsolat tükrében vizsgáljuk. Nem szégyellnivaló dolog kijelenteni: egy magát tisztelő nőnek igenis kellene annyira tartania magát, hogy a párja igénytelensége ne csorbítson a megítélésén. A külvilág ugyanis nem választja külön a párokat, amikor együtt jelennek meg valahol, sőt...
Párod igénytelensége miatt téged is megítélhet a külvilág
- Mit árul el párkapcsolatodról, ha párod nem az alkalomhoz megfelelően öltözik fel?
- Hogyan befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége?
- Ezt a kérdést tedd fel magadnak, ha nem szívesen jelensz meg pároddal nyilvános helyeken.
Amikor a párunkkal együtt megyünk szüleinkhez, egyáltalán nem mindegy, milyen öltözékben állítunk be. Párunk megjelenése – egy jól szabott zakó, egy tiszta farmer vagy egy szép pulóver – üzen rólunk is.
A férfi, aki ügyel arra, mit ölt magára, ha családi eseményre, színházba vagy épp bevásárolni megyünk, tudat alatt azt üzeni, hogy tiszteli a párját és önmagát. Amennyiben viszont párunk megjelenése több kivetnivalót is hagy maga után, az a gondoskodás, az erőfeszítés és a közös megjelenés iránti felelősség hiányának szimbóluma lehet.
Fontos hangsúlyozni: az ápoltság nem azonos a legújabb divat majmolásával, a nők többsége nem azt várja a párjától, hogy órákig szedje a szemöldökét a fürdőszobában. Az ápoltság titka az apró részletekre való odafigyelésben rejlik: tiszta, rendezett ruhában, alapvető higiénében és eseményhez illő megjelenésben.
Gyűrött, vasalatlan ing – Igénytelenségég vagy lustaság?
A férfiak kedvenc mondása, hogy „a páromnak mindenhogy jó vagyok”. Igen, csakhogy a gyűrött, a szekrény aljába gyömöszölt ing vagy póló nem éppen igényes felnőtt férfi benyomását kelti, márpedig a nők nem kisgyereket szeretnének maguk mellé, hanem érett, önmagára is igényes társat.
Gyűrött, hónaljnál megsárgult ingben együtt megjelenni egy esküvőn a nőre és a párjára nézve is egyaránt szégyen.
Mintha a férfi reggel belenézett volna a tükörbe, és úgy döntött volna: „ez most mindegy”. A mellette álló nő is ennek a „mindegy” hozzáállásnak lesz a része a kívülállók szemében.
A nadrág, aminek a szárát a sáros cipőjével tapossa
Ez nem rapper stílus, nem lezserség, hanem igénytelenség. Ez a részlet szintén azt sugallja, hogy párunk notórius halogató, illetve, hogy nem fordít figyelmet az apróságokra.
Az elnyűtt nadrágszár a kívülállók számára rendezetlenséget jelezhet, ami ránk is visszahat, hiszen párként jelenünk meg. Szinte érzed, amikor a hátad mögött összesúgnak: „Nézd már, ilyen okos és igényes nőnek ilyen igénytelen a párja?!”
Ápolatlan körmökkel fontos eseményen
Te mit nézel meg először egy férfin? Az arcát? Aztán a cipőjét, majd a kezét? A kéz nehezen elrejthető, talán éppen ezért fordítanak a hölgyek kiemelt figyelmet a rendszeres körömápolásra és a manikűrre. Férfiként egyáltalán nem kell ahhoz piperkőcnek lenni vagy hetente políroztatni rohanni, hogy kezeik ápoltak és tiszták legyenek. Az általános higiénia, így a körmök vágása, reszelése, a kézmosás és a köröm alatti kosz eltüntetése egy felnőtt férfinél ösztönből kell jöjjön.
Amennyiben nem, akkor az illető egyetlen mentsége a munkája lehet: fizikai munkát végző, kertészkedő, szerelő vagy alkotó tevékenységet folytató embereknél a megviselt kéz akár a mindennapok természetes velejárója is lehet.
Ha a párod nem ilyen munkát végez, és ennek ellenére esténként ilyen kézzel érint meg, számolhatsz egy jó kis baktériumfertőzéssel, de akár egy „kellemes” kis HPV-vírussal is. Mert mi a garancia arra, hogy akinek a keze ápolatlan, annak teste többi része nem az?
Az igénytelenség netovábbja: berepedezett talp, bőrkeményedéses sarok
Rém kellemetlen, amikor áthívjátok közös barátaitokat, a párod – mivel otthon van – a tőle megszokott módon zokni nélkül mászkál, majd amikor leül, mások elé tárja azt a rejtett „értéket”, amit eddig maximum csak te láttál: a talpa bőrkeményedését.
Hidd el, a barátaitok nem fogják nyíltan kimondani, hogy részvétet éreznek irántad, de nagyon is gondolják. Tényleg olyan nagy gyerekkel kívánsz leélni egy életet, akinek fel kell hívni a figyelmét a sarokreszelő, a hámlasztó zokni és a lábápoló krém funkcióira? Még a legmakacsabb bőrkeményedést is el lehet távolítani, csak akarni kell.
A férfi igénytelensége óhatatlanul visszavetül a nőre is, azt sugallva, hogy számára ez a szint elfogadható. Ha ez a fajta általános ápoltsági összhang nincs meg két olyan ember között, akik az életüket kívánják összekötni, akkor a nőnek ki kell mondania: én ennél többet érdemlek.
