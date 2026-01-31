Így befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége

Arról már többször írtunk, hogy a ruházatunk sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk, most viszont az öltözködést és az ápoltságot a párkapcsolat tükrében vizsgáljuk. Nem szégyellnivaló dolog kijelenteni: egy magát tisztelő nőnek igenis kellene annyira tartania magát, hogy a párja igénytelensége ne csorbítson a megítélésén. A külvilág ugyanis nem választja külön a párokat, amikor együtt jelennek meg valahol, sőt...

Az igénytelenség a pár másik tagjára is rányomja a bélyeget.

Párod igénytelensége miatt téged is megítélhet a külvilág

Mit árul el párkapcsolatodról, ha párod nem az alkalomhoz megfelelően öltözik fel?

Hogyan befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége?

Ezt a kérdést tedd fel magadnak, ha nem szívesen jelensz meg pároddal nyilvános helyeken.

Amikor a párunkkal együtt megyünk szüleinkhez, egyáltalán nem mindegy, milyen öltözékben állítunk be. Párunk megjelenése – egy jól szabott zakó, egy tiszta farmer vagy egy szép pulóver – üzen rólunk is.

A férfi, aki ügyel arra, mit ölt magára, ha családi eseményre, színházba vagy épp bevásárolni megyünk, tudat alatt azt üzeni, hogy tiszteli a párját és önmagát. Amennyiben viszont párunk megjelenése több kivetnivalót is hagy maga után, az a gondoskodás, az erőfeszítés és a közös megjelenés iránti felelősség hiányának szimbóluma lehet.

Fontos hangsúlyozni: az ápoltság nem azonos a legújabb divat majmolásával, a nők többsége nem azt várja a párjától, hogy órákig szedje a szemöldökét a fürdőszobában. Az ápoltság titka az apró részletekre való odafigyelésben rejlik: tiszta, rendezett ruhában, alapvető higiénében és eseményhez illő megjelenésben.

Gyűrött, vasalatlan ing – Igénytelenségég vagy lustaság?

A férfiak kedvenc mondása, hogy „a páromnak mindenhogy jó vagyok”. Igen, csakhogy a gyűrött, a szekrény aljába gyömöszölt ing vagy póló nem éppen igényes felnőtt férfi benyomását kelti, márpedig a nők nem kisgyereket szeretnének maguk mellé, hanem érett, önmagára is igényes társat.

Gyűrött, hónaljnál megsárgult ingben együtt megjelenni egy esküvőn a nőre és a párjára nézve is egyaránt szégyen.

Mintha a férfi reggel belenézett volna a tükörbe, és úgy döntött volna: „ez most mindegy”. A mellette álló nő is ennek a „mindegy” hozzáállásnak lesz a része a kívülállók szemében.