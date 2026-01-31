Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége

Csinos nő, igénytelen férfival
Getty Images -
megbecsülés párkapcsolat öltözködés tisztelet
Jónás Ágnes
2026.01.31.
Egy párkapcsolatban a tiszteletet nem a hangzatos mondatokban, a hatalmas rózsacsokrokban, de még csak nem is gyémántgyűrűben mérjük. Az apró gesztusok sokszor sokkal többet érnek. Ha az alábbiakból kettő öltözködéssel és higiénével kapcsolatos állítás igaz a párodra, akkor kimondhatjuk, hogy jellemző rá az igénytelenség, és érdemes lehet feltenni magadnak a kérdést: valóban csak ennyid érdemelsz?

Arról már többször írtunk, hogy a ruházatunk sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk, most viszont az öltözködést és az ápoltságot a párkapcsolat tükrében vizsgáljuk. Nem szégyellnivaló dolog kijelenteni: egy magát tisztelő nőnek igenis kellene annyira tartania magát, hogy a párja igénytelensége ne csorbítson a megítélésén. A külvilág ugyanis nem választja külön a párokat, amikor együtt jelennek meg valahol, sőt...

Csinos nő férfival. Igénytelenség ellen mit tehetünk a párkapcsolatéban?
Az igénytelenség a pár másik tagjára is rányomja a bélyeget. 
Forrás: Shutterstock

Párod igénytelensége miatt téged is megítélhet a külvilág

  • Mit árul el párkapcsolatodról, ha párod nem az alkalomhoz megfelelően öltözik fel?
  • Hogyan befolyásolja megítélésedet a párod igénytelensége?
  • Ezt a kérdést tedd fel magadnak, ha nem szívesen jelensz meg pároddal nyilvános helyeken.

Amikor a párunkkal együtt megyünk szüleinkhez, egyáltalán nem mindegy, milyen öltözékben állítunk be. Párunk megjelenése – egy jól szabott zakó, egy tiszta farmer vagy egy szép pulóver – üzen rólunk is. 

A férfi, aki ügyel arra, mit ölt magára, ha családi eseményre, színházba vagy épp bevásárolni megyünk, tudat alatt azt üzeni, hogy tiszteli a párját és önmagát. Amennyiben viszont párunk megjelenése több kivetnivalót is hagy maga után, az a gondoskodás, az erőfeszítés és a közös megjelenés iránti felelősség hiányának szimbóluma lehet. 

Fontos hangsúlyozni: az ápoltság nem azonos a legújabb divat majmolásával, a nők többsége nem azt várja a párjától, hogy órákig szedje a szemöldökét a fürdőszobában. Az ápoltság titka az apró részletekre való odafigyelésben rejlik: tiszta, rendezett ruhában, alapvető higiénében és eseményhez illő megjelenésben.

Gyűrött, vasalatlan ing – Igénytelenségég vagy lustaság?

A férfiak kedvenc mondása, hogy „a páromnak mindenhogy jó vagyok”. Igen, csakhogy a gyűrött, a szekrény aljába gyömöszölt ing vagy póló nem éppen igényes felnőtt férfi benyomását kelti, márpedig a nők nem kisgyereket szeretnének maguk mellé, hanem érett, önmagára is igényes társat. 

Gyűrött, hónaljnál megsárgult ingben együtt megjelenni egy esküvőn a nőre és a párjára nézve is egyaránt szégyen.

 Mintha a férfi reggel belenézett volna a tükörbe, és úgy döntött volna: „ez most mindegy”. A mellette álló nő is ennek a „mindegy” hozzáállásnak lesz a része a kívülállók szemében.

Igénytelenség, férfi gyűrött ingben
Forrás: Shutterstock

A nadrág, aminek a szárát a sáros cipőjével tapossa

Ez nem rapper stílus, nem lezserség, hanem igénytelenség. Ez a részlet szintén azt sugallja, hogy párunk notórius halogató, illetve, hogy nem fordít figyelmet az apróságokra. 

Az elnyűtt nadrágszár a kívülállók számára rendezetlenséget jelezhet, ami ránk is visszahat, hiszen párként jelenünk meg. Szinte érzed, amikor a hátad mögött összesúgnak: „Nézd már, ilyen okos és igényes nőnek ilyen igénytelen a párja?!”

Férfi nadrágot válogat. igénytelenség. fazon.
„Jó lesz oda ez is!" 
Forrás:  123rf.com

Ápolatlan körmökkel fontos eseményen

Te mit nézel meg először egy férfin? Az arcát? Aztán a cipőjét, majd a kezét? A kéz nehezen elrejthető, talán éppen ezért fordítanak a hölgyek kiemelt figyelmet a rendszeres körömápolásra és a manikűrre. Férfiként egyáltalán nem kell ahhoz piperkőcnek lenni vagy hetente políroztatni rohanni, hogy kezeik ápoltak és tiszták legyenek. Az általános higiénia, így a körmök vágása, reszelése, a kézmosás és a köröm alatti kosz eltüntetése egy felnőtt férfinél ösztönből kell jöjjön. 

Igénytelenség, ápolatlan köröm
Igénytelenség? Ápolatlan kezek esetében csak egy dolog lehet mentség. 
Forrás:  123rf.com

Amennyiben nem, akkor az illető egyetlen mentsége a munkája lehet: fizikai munkát végző, kertészkedő, szerelő vagy alkotó tevékenységet folytató embereknél a megviselt kéz akár a mindennapok természetes velejárója is lehet. 

Ha a párod nem ilyen munkát végez, és ennek ellenére esténként ilyen kézzel érint meg, számolhatsz egy jó kis baktériumfertőzéssel, de akár egy „kellemes” kis HPV-vírussal is. Mert mi a garancia arra, hogy akinek a keze ápolatlan, annak teste többi része nem az?

Az igénytelenség netovábbja: berepedezett talp, bőrkeményedéses sarok 

Rém kellemetlen, amikor áthívjátok közös barátaitokat, a párod – mivel otthon van – a tőle megszokott módon zokni nélkül mászkál, majd amikor leül, mások elé tárja azt a rejtett „értéket”, amit eddig maximum csak te láttál: a talpa bőrkeményedését. 

igénytelenség ellen pedikűr
A férfi és a sarokreszelő megismerkedésének története. Hogy az igénytelenség ne álljon kapcsolatotok útjába. 
Forrás:  123rf.com

Hidd el, a barátaitok nem fogják nyíltan kimondani, hogy részvétet éreznek irántad, de nagyon is gondolják. Tényleg olyan nagy gyerekkel kívánsz leélni egy életet, akinek fel kell hívni a figyelmét a sarokreszelő, a hámlasztó zokni és a lábápoló krém funkcióira? Még a legmakacsabb bőrkeményedést is el lehet távolítani, csak akarni kell.

A férfi igénytelensége óhatatlanul visszavetül a nőre is, azt sugallva, hogy számára ez a szint elfogadható. Ha ez a fajta általános ápoltsági összhang nincs meg két olyan ember között, akik az életüket kívánják összekötni, akkor a nőnek ki kell mondania: én ennél többet érdemlek.

