Méretes férfiasság: súlyok, dörzsölés és más praktikák a történelemből

A férfiak egyik legrégebbi titkos projektje, hogy miként tudják megnövelni a méretüket. Jól sejted, most nem az izmokra gondolunk, vagyis nem azokra az izmokra. A méretes férfiasság receptje iránti vágy évezredek óta szüli a kreatívabbnál kreatívabb praktikákat, amiket bár most bemutatunk, senkinek sem ajánljuk a kipróbálásukat.

A férfiasság növelése már az ókorban is központi kérdés volt a férfiaknál.

Forrás: Getty Images

Impozáns férfiasság receptre, avagy a történelem legextrémebb praktikái

Bár az ókorban volt idő, amikor az egészen apró hímtagot tekintették vonzó férfi tulajdonságnak, a történelem során mégis megannyi férfi próbálta elérni, hogy nemének éke hosszabb lehessen. Azt ugyan tudjuk, hogy jelenleg melyik országban rejtegetik a férfiak a leglátványosabb kobrákat, de most utazzunk vissza pár ezer évet az időben.

A férfiasság növelése sosem volt gyengéd vállalkozás, de őseinket ez cseppet sem tartotta vissza attól, hogy minden lehetséges eszközt bevetve növeljék meg méreteiket, ezzel együtt pedig önbizalmukat. A hollywoodi hírességek méreteitől eltérően, ebben az esetben nincs pontos információnk, hogy mennyire használtak a férfiasságnövelő praktikák. Nézzük meg közelebbről azokat a megoldásokkal, amelyektől ma undorral vagy elkerekedett szemekkel fordulnánk el. Helyet kapott a repertoárban a súlyokkal húzás, dörzsölés, masszírozás és a növényi főzetek. Felkészültél?

Brutális technikák, amiket több ezer éve használnak

Bizonyos afrikai, ázsiai, de még perui törzsekben is a hímvesszőre akasztott súlyok voltak a legkedveltebb péniszhosszabbító eljárások. A férfiak abban hittek, hogy ez a drasztikus nyújtás hosszabb és erősebb férfiasságot eredményez. Azt tudjuk, hogy vannak jógagyakorlatok, amelyek kifejezetten elősegítik az intim együttlét élvezetét, de Indiában bizonyos jógapózok részeként köveket is emelgettek . Afrikában szimplán súlyokkal a lábuk között álldogáltak vagy épp járkáltak a férfiak. A múlt idő azonban nem teljesen helytálló, mivel van, ahol még most is bevett gyakorlat a hímtagra kötözött súly viselése.

A hímvessző mérete nemcsak az ágyban volt fontos, ez mutatta a férfi erejét is.

Forrás: 123RF

A szudáni férfiak egy másik módszert is bevetettek. A jelqing során a félig eszméleténél lévő férfiasságot, a tövétől a hegyéig masszírozták, majd a csúcs előtt abbahagyták. Ezt ismételgették egymás után többször, mivel úgy vélték, ezzel egyaránt növelhetik a hosszt és a körméretet. Ebből a célból Japánban sok férfi apró gyöngyöket és más tárgyakat helyezett a bőr alá, hogy látványosabbá tegyék a férfiasságot,