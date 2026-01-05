A legrosszabbra készülhetünk: havazás és ónos eső béníthatja meg az országot

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.05.
Hétfőn megérkezik az igaz tél: többfelé intenzív havazásra, emellett ónos esőre is készülni kell, fagyos levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Aki útnak indul, az különös körültekintéssel tegye.

Hétfőn havazás érkezik délről, amely napközben fokozatosan szinte az egész országra kiterjed. Kedd reggelig a déli vármegyékben hullhat a legtöbb hó, több helyen 10 centiméternél is vastagabb hótakaróval lehet számolni. Ahogy észak felé haladunk, csökken a várható mennyiség: a középső országrészben nagyjából 5–10 centi, az északi megyékben 1–5 centi friss hó valószínű – olvasható az előrejelzésekben.

Az igazi tél ma érkezik: figyelmeztetést adtak ki a havazás és az ónos eső miatt
Forrás: Getty Images

Nem viccel az időjárás: havazás és ónos eső nehezítheti a közlekedést

A keleti és délkeleti tájakon azonban nem csak hó eshet: többfelé előfordulhat eső, havas eső, sőt ónos eső is. A késő délutáni, esti óráktól rendkívül síkossá válhatnak az utak és a járdák. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, ami a hóval és fagyott csapadékkal együtt tovább nehezíti a közlekedést. Délutánra többnyire mínusz 3 és plusz 2 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő este pedig nagyjából mínusz 4 és plusz 1 fokot mérhetünk.

Kedden is marad a komor, téli idő: többnyire borult lesz az ég, csak északon, északnyugaton szakadozhat fel időnként a felhőzet. Reggelig a keleti országrészben még folytatódhat a havazás, majd egy rövid szünet után délnyugat felől újabb csapadék érkezik, és a délutáni óráktól ismét sokfelé kezd havazni. A nappali csúcsértékek kedden mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

Az ország déli felén kedd reggelig akár 10 centiméternél is vastagabb friss hóréteg gyűlhet össze.

Már tudjuk, meddig tart a havazás: eddig marad a télies időjárás

Több hullámban érkezik a hó január első teljes hetében, a tél érezteti az erejét. De vajon meddig marad a havazás, mire számíthatunk?

Bekeményít a tél: helyenként 20 cm hó hullhat a következő napokban

Az elkövetkezendő napok időjárása olyat ígér, amire rég nem volt példa. Helyenként 20-30 centiméter hóval és -10 fokos hideggel rúgja ránk az ajtót a tél.

 

 

