A legrosszabbra készülhetünk: havazás és ónos eső béníthatja meg az országot

Hétfőn havazás érkezik délről, amely napközben fokozatosan szinte az egész országra kiterjed. Kedd reggelig a déli vármegyékben hullhat a legtöbb hó, több helyen 10 centiméternél is vastagabb hótakaróval lehet számolni. Ahogy észak felé haladunk, csökken a várható mennyiség: a középső országrészben nagyjából 5–10 centi, az északi megyékben 1–5 centi friss hó valószínű – olvasható az előrejelzésekben.

Az igazi tél ma érkezik: figyelmeztetést adtak ki a havazás és az ónos eső miatt

Nem viccel az időjárás: havazás és ónos eső nehezítheti a közlekedést

A keleti és délkeleti tájakon azonban nem csak hó eshet: többfelé előfordulhat eső, havas eső, sőt ónos eső is. A késő délutáni, esti óráktól rendkívül síkossá válhatnak az utak és a járdák. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, ami a hóval és fagyott csapadékkal együtt tovább nehezíti a közlekedést. Délutánra többnyire mínusz 3 és plusz 2 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő este pedig nagyjából mínusz 4 és plusz 1 fokot mérhetünk.

Kedden is marad a komor, téli idő: többnyire borult lesz az ég, csak északon, északnyugaton szakadozhat fel időnként a felhőzet. Reggelig a keleti országrészben még folytatódhat a havazás, majd egy rövid szünet után délnyugat felől újabb csapadék érkezik, és a délutáni óráktól ismét sokfelé kezd havazni. A nappali csúcsértékek kedden mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.

