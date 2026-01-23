Ne hazudj tovább magadnak: úgyis csak ezt a 3 tulajdonságot keresed egy férfiban

Lehet, hogy az izmos vagy épp a sportkocsis pasikra kapod fel elsőként a fejed, de hidd el, a valódi vonzerő nem a bicepszben és a pénztárcában rejlik. Felejtsd el egy kicsit a külsőségeket, és hagyd otthon a pipálásra szolgáló tolladdal együtt a vonzó férfilistádat is. Ezek helyett inkább próbáld ki, hogy ismerkedésnél csak a most következő három tulajdonságot keresed a randipartnereidben.

Ne engedj a szemednek! Ismerkedéskor ne a külsejét, hanem a belső tulajdonságait figyeld meg.

Az ismerkedésnél csak ezt a 3 tulajdonságot keresd a férfiban

Arról, hogy mitől vonzó egy nő, már sokat írtunk. Most nézzük meg, mitől válik a nők számára egy férfi potenciális párjelölté. Kár lenne szépíteni azon, hogy elsőként a legvonzóbb férfitestet keressük, ahogy azt sem tagadjuk, hogy bizony szeretjük nézegetni az alkaron kidudorodó ereket, a markáns arccsontot és a szépen kidolgozott mellizmokat, de nem ezektől a külsőségektől esünk szerelembe. Az, hogy milyen belső tulajdonságok fognak meg, egyénenként változhat, de a YourTango szerint van három olyan személyiségjegy, ami egyszerűen kikerülhetetlenül vonzóvá tesz egy férfit. Ha ezeket ismerkedésnél mind megtalálod a randipartneredben, és még a külcsín is megnyerő, felesleges győzködnöd magad, Ámor elől nincs menekvés.

Ha a randin biztonságban érzed magad mellette, és kellően el tudsz lazulni, a férfinak már félig nyert ügye van.

1. Pozitív hozzáállás

Nem arról van szó, hogy mindig mindenhez mosolyogva álljon, és egy vállrándítással rózsaszín konfettit szórjon a problémákra. A valódi pozitivitás ennél sokkal mélyebb. Ez a zsigeri hozzáállás nem hagyja, hogy a gondok maguk alá gyűrjék, továbbá képessé teszi arra, hogy derűt vigyen a környezete életébe. A nők pedig különösen érzékenyek a másokból áradó jó energiákra. Az ilyen férfi mellett érezheted magadat igazán biztonságban.

2. Kiegyensúlyozott extrovertáltság

Melyik a jobb parti, az introvertált vagy az extrovertált? Nos, egyik sem, hiszen tanulmányok szerint a legvonzóbb férfiak azok, akik a kettő között mozognak. Rugalmasságukból kifolyólag ugyanúgy képesek élvezni egy péntek esti olvasós bekuckózást, mint egy spontán bulit a városban. Az ilyen férfi nem nyom el, nem harsog túl, nem akar minden figyelmet kisajátítani, de nem is kell folyton noszogatni, hogy álljon fel a kanapé elől. Ennél tökéletesebb nem is lehetne, ugye?