Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 23., péntek Rajmund, Zelma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Ne hazudj tovább magadnak: úgyis csak ezt a 3 tulajdonságot keresed egy férfiban

párkapcsolat vonzó ismerkedés párválasztás
Vigyázz, ha a randipartneredben ez a három személyiségjegy mind megvan, akkor esélyed sincs, bizony szinte biztosan szerelem lesz a vége. Közelítsd meg másként az ismerkedést!

Lehet, hogy az izmos vagy épp a sportkocsis pasikra kapod fel elsőként a fejed, de hidd el, a valódi vonzerő nem a bicepszben és a pénztárcában rejlik. Felejtsd el egy kicsit a külsőségeket, és hagyd otthon a pipálásra szolgáló tolladdal együtt a vonzó férfilistádat is. Ezek helyett inkább próbáld ki, hogy ismerkedésnél csak a most következő három tulajdonságot keresed a randipartnereidben.

ismerkedés vonzó férfi tulajdonságok
Ne engedj a szemednek! Ismerkedéskor ne a külsejét, hanem a belső tulajdonságait figyeld meg. 
Forrás: Shutterstock

Az ismerkedésnél csak ezt a 3 tulajdonságot keresd a férfiban

Arról, hogy mitől vonzó egy nő, már sokat írtunk. Most nézzük meg, mitől válik a nők számára egy férfi potenciális párjelölté. Kár lenne szépíteni azon, hogy elsőként a legvonzóbb férfitestet keressük, ahogy azt sem tagadjuk, hogy bizony szeretjük nézegetni az alkaron kidudorodó ereket, a markáns arccsontot és a szépen kidolgozott mellizmokat, de nem ezektől a külsőségektől esünk szerelembe. Az, hogy milyen belső tulajdonságok fognak meg, egyénenként változhat, de a YourTango szerint van három olyan személyiségjegy, ami egyszerűen kikerülhetetlenül vonzóvá tesz egy férfit. Ha ezeket ismerkedésnél mind megtalálod a randipartneredben, és még a külcsín is megnyerő, felesleges győzködnöd magad, Ámor elől nincs menekvés.

randin biztonságban és jókedvűen érzed magad, az jó jel.
Ha a randin biztonságban érzed magad mellette, és kellően el tudsz lazulni, a férfinak már félig nyert ügye van. 
Forrás: Shutterstock

1. Pozitív hozzáállás

Nem arról van szó, hogy mindig mindenhez mosolyogva álljon, és egy vállrándítással rózsaszín konfettit szórjon a problémákra. A valódi pozitivitás ennél sokkal mélyebb. Ez a zsigeri hozzáállás nem hagyja, hogy a gondok maguk alá gyűrjék, továbbá képessé teszi arra, hogy derűt vigyen a környezete életébe. A nők pedig különösen érzékenyek a másokból áradó jó energiákra. Az ilyen férfi mellett érezheted magadat igazán biztonságban.

2. Kiegyensúlyozott extrovertáltság

Melyik a jobb parti, az introvertált vagy az extrovertált? Nos, egyik sem, hiszen tanulmányok szerint a legvonzóbb férfiak azok, akik a kettő között mozognak. Rugalmasságukból kifolyólag ugyanúgy képesek élvezni egy péntek esti olvasós bekuckózást, mint egy spontán bulit a városban. Az ilyen férfi nem nyom el, nem harsog túl, nem akar minden figyelmet kisajátítani, de nem is kell folyton noszogatni, hogy álljon fel a kanapé elől. Ennél tökéletesebb nem is lehetne, ugye?

3. Magabiztosság

Ez talán nem is annyira meglepő, hiszen a magabiztosság nőknél és férfiaknál egyaránt vezeti a vonzó tulajdonságok toplistáját. De nem a műmacho pózolásról beszélünk, hanem arról a csendes, stabil jelenlétről, ami minden rezdülésében jelen van. A magabiztos férfi nyugodtabbá teszi a környezetét, és valahogy természetesen megbízhatsz benne.

Mit keresünk egy férfiban?

A szemünk ugyan megakad a látványos külső jegyeken, de sosem egy szép szempár vagy egy kerek popsi váltja ki belőlünk a valódi elköteleződést. Szerencsére a tudomány kicsit előredolgozott helyettünk, és már tudjuk, hogy milyen hármasnak kell teljesülnie egy férfiban ahhoz, hogy az ismerkedés a második fázisba léphessen: a pozitív hozzáállás biztonságot ad, a kiegyensúlyozott extrovertáltság könnyűvé teszi a közös mindennapokat, míg a magabiztosság stabilitást és vonzerőt sugároz.

Nyitott vagy még pár ismerkedési tanácsra? Nézd meg ezeket a cikkeket is:

4 pókerlecke, amit randizáshoz is bevethetsz: profi játékos tanácsai a garantált sikerhez

A profi játékosok szerint a jó kapcsolat ugyanúgy a figyelmen és az időzítésen múlik, mint egy nyerő leosztás. A randizás valójában nem romantikus kaland, hanem pszichológiai pókerparti.

A női ciklus négy szakasza és négy randitípus: programötletek a barátnőd hormonjaira szabva

A nőknek a menstruációs ciklusuk mind a négy szakaszában különböző impulzusokra, élményekre és környezetre van szükségük. Ebből kiindulva olyan randiötleteket ajánlunk, amelyek harmóniában vannak a női hormonokkal. Pasik figyelem, ha jó pontokat szereznétek a lányoknál, ez a jó alkalom!

Ne csodálkozz, ha folyton pofára esel a randiappokon: a regisztráltak 65 százaléka nem is szingli

Nyugi, nem feltétlenül a te hibád, ha nincs sikered a randiappokon.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu