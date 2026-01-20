Elvették tőle a játékkonzolt, lelőtte az apját – 11 éves fiú tette sokkolta a világot

A hatóságokat hajnali 3 óra 20 perc körül riasztották a családi házhoz, miután bejelentés tettek egy élettelennek tűnő férfiról. A helyszínre érkező rendőrök a 42 éves Douglas Dietzet holtan találták az ágyában, fején lőtt sérüléssel. A férfi a feleségével közös hálószobában feküdt, amely a bírósági iratok szerint közvetlen összeköttetésben állt fiuk szobájával.

Egy 11 éves pennsylvaniai fiút gyilkossággal vádoltak meg: a gyanú szerint lelőtte az édesapját a játékkonzolja miatt - Képünk illusztráció

Forrás: Moment RF

A fiú beismerte: a játékkonzol miatt lőtte le az apját

A nyomozás során a hatóságok az áldozat 11 éves fiát azonosították gyanúsítottként. A rendőrség közlése szerint a gyermek születésnapján történt a tragédia. A hatóságok megállapítása szerint a lövöldözés éjfél után nem sokkal történt, amikor a szülők már lefeküdtek. A gyermek a rendőröknek azt mondta, hogy este feldühödött, amikor az apja közölte vele, hogy ideje aludni menni, és elvette Nintendóját. A rendőrök hallották azt is, amint a gyermek azt mondta az édesanyjának: megölte az apját.

A bírósági dokumentumok szerint a gyermek elmondta, hogy az apja fiókjában találta meg a fegyverszéf kulcsát a szülők hálószobájában. Eredetileg a játékkonzolját kereste, amelyet korábban elvettek tőle, ekkor nyitotta ki a széfet, ott találta meg a lőfegyvert. Azt kivette onnan, megtöltötte lőszerrel, majd odament az apja ágyához, és rálőtt. Amikor a rendőrök megkérdezték tőle, mit gondolt, mi fog történni, amikor elsüti a fegyvert, azt válaszolta: dühös volt, és nem gondolt bele a következményekbe. A hatóságok a gyermeket őrizetbe vették, és nem engedték óvadék ellenében szabadlábra. Az előzetes bírósági meghallgatást január 22-re tűzték ki. Az ügy a bíróság előtt folytatódik.

