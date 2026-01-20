"Bébi, ne mozdulj!" – Azt hitte a kutyáját simogatja álmában, de egy piton tespedt a kismama mellkasán

Az ausztrál nő félálomban először azt hitte, a kutyáját simogatja, majd partnere felkapcsolta a villanyt, és kiderült, hogy egy hatalmas, bár nem mérges szőnyegpiton kúszott be az ágyukba.

Férje szólt, hogy piton fekszik rajta

Rachel Bloor az elmondása szerint az éjszaka közepén arra ébredt fel, hogy valami ül a mellkasán. Félálomban azt hitte, a kutyája az, de a szőrös házikedvenc helyett egy csúszós, nyálkás VALAMIT érintett meg. Amikor nyakig húzta magán a takarót, partnere felkapcsolta az éjjeli lámpát, aki azonnal felismerte a veszélyt. „Azt mondja: »Ó, bébi, ne mozdulj! Egy 2,5 méteres pitont van rajtad«” – idézte fel Bloor a BBC-nek. Elmondta, először szentségelt, majd rögtön utasította párját, hogy vigye ki a kutyát. „Azt gondoltam, ha a dalmata rájön, hogy egy kígyó van ott... az vérontás lesz” – mondta. Miután a kutyát kizárták a szobából, Bloor óvatosan megpróbált kiszabadulni. „Próbáltam kibújni a takaró alól és azt gondoltam: »Ez tényleg megtörténik? Ez annyira bizarr«” – fogalmazott.

Rachel nyugodt maradt, kézben vitte ki a kígyót

Rachel úgy véli, a szőnyegpiton az ablak redőnyén bújt be, majd az ágyra kúszott. Miután sikerült megfogni az állatot, lassan kitette az ablakon. „Annyira nagy volt, hogy hiába kucorodott össze rajtam, a farkának egy része még mindig kilógott a redőnyön. Amikor megfogtam, nem ijedt meg, inkább imbolygott” – emlékezett vissza Bloor, aki elmondta, hogy gyerekkorában sok időt töltött földeken, ezért nem ijedt meg annyira, mint a párja. „Szerintem, ha te nyugodt vagy, ők is nyugodtak” – mondta.

