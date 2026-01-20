Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 20., kedd Fábián, Sebestyén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rémület

"Bébi, ne mozdulj!" – Azt hitte a kutyáját simogatja álmában, de egy piton tespedt a kismama mellkasán

rémület ausztrália piton
Hétfő éjjel különös és ijesztő jelenet játszódott le egy brisbane-i hálószobában. Rachel Bloor arra riadt fel, hogy egy több mint kétméteres piton fekszik a mellkasán.

Az ausztrál nő félálomban először azt hitte, a kutyáját simogatja, majd partnere felkapcsolta a villanyt, és kiderült, hogy egy hatalmas, bár nem mérges szőnyegpiton kúszott be az ágyukba. 

Azt hitte, a kutyája, de egy piton ült a kismama mellkasán éjszaka.
Azt hitte, a kutyája, de egy piton ült a kismama mellkasán éjszaka.
Forrás: Shutterstock

Férje szólt, hogy piton fekszik rajta

Rachel Bloor az elmondása szerint az éjszaka közepén arra ébredt fel, hogy valami ül a mellkasán. Félálomban azt hitte, a kutyája az, de a szőrös házikedvenc helyett egy csúszós, nyálkás VALAMIT érintett meg. Amikor nyakig húzta magán a takarót, partnere felkapcsolta az éjjeli lámpát, aki azonnal felismerte a veszélyt. „Azt mondja: »Ó, bébi, ne mozdulj! Egy 2,5 méteres pitont van rajtad«” – idézte fel Bloor a BBC-nek. Elmondta, először szentségelt, majd rögtön utasította párját, hogy vigye ki a kutyát. „Azt gondoltam, ha a dalmata rájön, hogy egy kígyó van ott... az vérontás lesz” – mondta. Miután a kutyát kizárták a szobából, Bloor óvatosan megpróbált kiszabadulni. „Próbáltam kibújni a takaró alól és azt gondoltam: »Ez tényleg megtörténik? Ez annyira bizarr«” – fogalmazott.

Rachel nyugodt maradt, kézben vitte ki a kígyót

Rachel úgy véli, a szőnyegpiton az ablak redőnyén bújt be, majd az ágyra kúszott. Miután sikerült megfogni az állatot, lassan kitette az ablakon.  „Annyira nagy volt, hogy hiába kucorodott össze rajtam, a farkának egy része még mindig kilógott a redőnyön. Amikor megfogtam, nem ijedt meg, inkább imbolygott” – emlékezett vissza Bloor, aki elmondta, hogy gyerekkorában sok időt töltött földeken, ezért nem ijedt meg annyira, mint a párja. „Szerintem, ha te nyugodt vagy, ők is nyugodtak” – mondta. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Káprázatos égi jelenség: így ragyogott a befagyott Balaton felett a sarki fény

Csodát láthattak, akik hétfőn késő este, kedd hajnalban kémlelték az eget. Geomágneses vihar érte el Földünket: a Balatonon jól látható volt az Aurora Borealis, azaz a sarki fény.

Karley Scott Collins megtörte a csendet: Instagramján osztotta meg, mi van közte és Keith Urban között

Alig hogy hivatalossá vált Nicole Kidman és férje válása, a rajongók fantáziája máris beindult. Címlapokra került, hogy Keith Urbannek új párja van, mégpedig Karley Scott Collins, és már össze is költöztek. A countryénekesnő azonban nyilvánosan cáfolta a híreszteléseket.

Lesújtó: meghalt Valentino Garavani divattervező

Fájdalmas hírek érkeztek. Életének 93. életévében meghalt Valentino Garavani, a Valentino divatház alapítója. A divattervező több évtizedes pályafutása örökre átformálta az öltözködést és a divatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu