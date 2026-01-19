Az 5 legrosszabb spórolási szokás, amikkel a férfiak elüldözik a nőket az első randin

A legtöbb férfi tisztában van az elsőrandis szabályokkal: pozitív benyomást kell tenni és a meghívó fél (vagyis a férfi) állja a cehhet. Az a férfitársam, aki nem fektet bele egy randiba, az nem is veszi komolyan a nőt. A randira való meghívás nem csupán társadalmi elvárás, hanem egy egyértelmű üzenet: értékellek annyira, hogy hajlandó vagyok időt, energiát és anyagiakat áldozni a megismerésedre. Ha viszont a találkozó inkább hasonlít egy „hó végi” túlélőgyakorlatra, mintsem egy igazi randevúra, akkor érdemes feltenni a kérdést: valóban egy „olcsójánossal” akarod tölteni az idődet? Íme a jelek, amik arra utalnak az első randin, hogy ideje menekülni.

Susy és Tekergő közös spagettizése cuki a mesében, egy első randin azonban igazán kínos.

Forrás: Shutterstock

5 spórolási szokás, amik miatt kínos lesz az első randi

Kifejezetten jó jel lehet, ha valaki nem szereti szórni a pénzt, de a filléreskedés egy vacsorával egybekötött randin nem túl jó ómen a kapcsolat elején. Íme, ezek a jelek, hogy egy olcsójánossal randizol. A pénzügyi kérdéseket jobb előre tisztázni.

1. Fillérre pontosan kiszámolja, mennyivel tartozol neki

Tegyük fel, megbeszélitek, hogy akkor mindenki fizeti a saját részét. Lehet ezt elegánsan is csinálni, de sok férfitársam egyszerűen nem gondol bele, mennyire megalázó egy nő számára, amikor a vacsora végén fillérre pontosan kiszámolja a másik, ki mennyit fogyasztott. Egyesek odáig merészkednek, hogy még azt az egy korty kólát is lekönyvelik, amivel megkínálták a hölgyet.

2. Úgy felezi el a számlát, hogy ő jöjjön ki jobban

A másik klasszikus eset, amikor a pasi ragaszkodik a számla felezéséhez (50-50), de ő ezt úgy gondolja, hogy majd a végösszeget felezitek, miközben ő rendelte a legdrágább ételeket és italokat... Ha nem kéred ki magadnak, akkor joggal nézett baleknak.

3. Felezni akarja a megrendelt ételt

Akár egy igazi Susi és Tekergő jelenet is lehetne az egy tányér két villával esete, de a valóságban egyáltalán nem romantikus. Ha valaki régimódinak vallja magát (azaz tudja, hogy neki kellene fizetni), és el is visz egy puccos helyre, de aztán kiköti, hogy csak egy tányér kaját hajlandó rendelni kettőtöknek, hogy testvériesen osztozzatok rajta.