Vége a munkahelyi románcnak? Így kezeld, hogy ne legyen nyilvános dráma belőle

Nem rosszabb ötlet összejönni egy munkatárssal, mint online vagy személyesen megismerkedni valakivel. A munkahelyi románc nem tiltott, de ha vége lesz, lehet, hogy olyan kínos pillanatokkal is szembe kell nézned, amik miatt már nem lesz ugyanolyan bejárni az irodába, mint korábban. Tippeket hoztunk, hogyan kezeld profin a szakítást, hogy a munkahelyen ne legyen belőle dráma.

Forrás: Shutterstock

Munkahelyi szakítás után is megy tovább az élet, de nem mindegy, milyen hangulatban. A feszültség, a lekezelő mondatok, a cinikus beszólások senkinek nem teszik szebbé a napját, arról nem is beszélve, hogy a magánéletetekre a kollégák csak pletykaszinten, a főnök pedig egyáltalán nem kíváncsi. Egészen addig, amíg a szakítás miatti drámázás a koncentrációt és a csapatmunkát veszélyezteti... Íme a tippek, hogyan kezeld profin és diplomatikusan a szakítást.

Munkahelyi románcot követő szakítás után pár nap távolság aranyat ér

A szakítás miatt feszült légkör alakulhat ki a munkahelyen, hiszen minden egyes nap látnotok kell egymást.

Ilyenkor talán a legjobb, amit tehetsz, hogy kiveszel pár nap szabadságot.

Egyrészt azért, hogy, ha jólesik, kisírd magad egy romantikus filmen, vagy hogy egy kicsit kiürítsd a fejed. Amikor újra munkába állsz, ügyelj tudatosan arra, hogy kerüld az impulzív beszólásokat és a reagálást az ironikus megjegyzésekre. Egy cél lebegjen a szemed előtt: a munkád, vagyis a megélhetésed.

Forrás: Shutterstock

Légy profi és diplomatikus

Bármilyen nehéz is a helyzet, törekedj az udvarias kommunikációra, és próbáld szétválasztani az exedet a kollégai minőségétől. Amennyiben még fáj beszélned a munkahelyi románcról, de a kolléganőid nagyon szeretnék tudni a szakítás részleteit,

mondd meg nekik diplomatikusan, hogy beszélsz róla, amint úgy érzed, hogy eljött az ideje – némi időre van szükséged.

Később aztán majd eldöntöd, van-e kedved őket valóban beavatni a magánéletedbe.