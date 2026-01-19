Vége a munkahelyi románcnak? Így kezeld, hogy ne legyen nyilvános dráma belőle

Nem rosszabb ötlet összejönni egy munkatárssal, mint online vagy személyesen megismerkedni valakivel. A munkahelyi románc nem tiltott, de ha vége lesz, lehet, hogy olyan kínos pillanatokkal is szembe kell nézned, amik miatt már nem lesz ugyanolyan bejárni az irodába, mint korábban. Tippeket hoztunk, hogyan kezeld profin a szakítást, hogy a munkahelyen ne legyen belőle dráma.
Munkahelyi románc, ha véget ér...
- Hogyan kezeljük a kínos helyzeteket a cégen belül, ha véget ért a munkahelyi románc?
- Hogyan őrizzük meg a türelmünket?
- Milyen trükköket vessünk be, hogy megelőzzük a kellemetlen munkahelyi légkört?
Munkahelyi szakítás után is megy tovább az élet, de nem mindegy, milyen hangulatban. A feszültség, a lekezelő mondatok, a cinikus beszólások senkinek nem teszik szebbé a napját, arról nem is beszélve, hogy a magánéletetekre a kollégák csak pletykaszinten, a főnök pedig egyáltalán nem kíváncsi. Egészen addig, amíg a szakítás miatti drámázás a koncentrációt és a csapatmunkát veszélyezteti... Íme a tippek, hogyan kezeld profin és diplomatikusan a szakítást.
Munkahelyi románcot követő szakítás után pár nap távolság aranyat ér
A szakítás miatt feszült légkör alakulhat ki a munkahelyen, hiszen minden egyes nap látnotok kell egymást.
Ilyenkor talán a legjobb, amit tehetsz, hogy kiveszel pár nap szabadságot.
Egyrészt azért, hogy, ha jólesik, kisírd magad egy romantikus filmen, vagy hogy egy kicsit kiürítsd a fejed. Amikor újra munkába állsz, ügyelj tudatosan arra, hogy kerüld az impulzív beszólásokat és a reagálást az ironikus megjegyzésekre. Egy cél lebegjen a szemed előtt: a munkád, vagyis a megélhetésed.
Légy profi és diplomatikus
Bármilyen nehéz is a helyzet, törekedj az udvarias kommunikációra, és próbáld szétválasztani az exedet a kollégai minőségétől. Amennyiben még fáj beszélned a munkahelyi románcról, de a kolléganőid nagyon szeretnék tudni a szakítás részleteit,
mondd meg nekik diplomatikusan, hogy beszélsz róla, amint úgy érzed, hogy eljött az ideje – némi időre van szükséged.
Később aztán majd eldöntöd, van-e kedved őket valóban beavatni a magánéletedbe.
Kérjétek a kollégáitokat tapintatosságra
Először persze mindenképpen menj el shoppingolni, lepd meg magad egy szép ruhával, próbálj ki egy új körömtrendet, ülj be egy mozifilmre vagy foglalj időpontot egy kényeztető masszázsra, ahogy azt a sztárok is teszik ilyenkor. Ahhoz, hogy tovább tudj lépni, muszáj tisztáznod az exeddel, hogy ezután hogyan tovább a munkahelyen. Találjátok ki, hogyan lehetne a munkahelyi kapcsolat fenntartható és feszültségmentesebb.
Azt mindenképpen szögezzétek le a kollégáitoknak, hogy próbáljanak távol maradni a történetetektől, illetve, hogy kezeljék tapintatosan a fennálló helyzetet.
Merthogy nincs rosszabb, amikor az egyik tábor az exed, a másik pedig a te pártodat fogja. Ebből születnek az igazán „gyilkos” munkanapok.
A szakítás után is van élet – Lépj tovább a munkahelyi románcon
Az első hetekben nem sokat segít „az idő majd begyógyítja” mondat, a helyzet azonban az, hogy valóban így lesz. Minden kapcsolatot ki lehet heverni valamilyen szinten, ha pedig mindketten a cégnél maradtok, a hatékony kommunikáció a szakítás utáni legjobb dolog, amit tehetsz. Amíg munkaidő van, a feladataid legyenek a legfontosabbak, elvégre szerelemből nem fogod tudni kifizetni a számlákat.
Új tervek, önvédelemből
Amennyiben úgy érzed, valami visszafordíthatatlanul megváltozott bent, negatív irányba, és minden nap gyomorgörccsel mész dolgozni a már-már toxikus munkahelyedre, érdemes lehet elgondolkodnod az új munkahelyeken. Ha valami lehúz, stresszel és szorongást okoz, az hosszú távon nem fog szolgálni. Tovább állni nem megfutamodás, hanem önvédelem.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: