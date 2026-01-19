Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nem véletlenül tökéletes mindig Katalin hercegné rúzsa: próbáld ki te is a trükkjét!

Getty Images - Karwai Tang
smink rúzs katalin hercegné
Majoros Mirtill
2026.01.19.
A walesi hercegnét számtalan profi sminkmester veszi körül, akiktől rengeteg technikát eltanult. Ez a kulcsa annak, hogy Katalin hercegné rúzsa mindig a helyén marad, legyen bárhol, bármilyen eseményen.

Katalin hercegné megjelenése szinte mindig hibátlan. A ruhái elegánsak, a frizurája rendezett, a sminkje pedig természetes, mégis tökéletes. Sokan felfigyeltek már rá, hogy a rúzsa nem kenődik el, nem kopik csúnyán, és mindig kifinomult hatást kelt. A jó hír az, hogy ehhez nem kell varázslat, sokkal inkább egy egyszerű, bárki által alkalmazható trükk a titka. 

Katalin hercegné általában természetes színű rúzst választ.
Katalin hercegné általában természetes színű rúzst választ. 
Forrás: Shutterstock

Katalin hercegné tökéletes rúzsa

  • Katalin hercegné sminkje mindig tökéletes. 
  • Nem mindig használ drága termékeket, a technika a lényeg. 
  • A profi sminkesek tudják, hogyan lehet makulátlanul rúzsozni. 
  • A lényeg az előkészítésben rejlik. 

A tökéletes rúzs titka 

A titok egyik kulcsa az előkészítés. A szép rúzs nem a színnél kezdődik, hanem az ajkak állapotánál. Katalin sminkesei mindig ügyelnek arra, hogy az ajkak puhák és hidratáltak legyenek. Egy enyhe radírozás eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a rúzs nem ül bele a száraz részekbe. Ezután jöhet egy vékony réteg ajakbalzsam, amit hagynak pár percig beszívódni, majd a felesleget finoman letörlik.

A következő lépés az alapozás. Ez sokaknak meglepő lehet, de egy kevés alapozó vagy korrektor az ajkakon segít abban, hogy a rúzs színe tartósabb legyen. Ez kiegyenlíti az ajkak természetes színét, így a rúzs pontosan olyan árnyalatban jelenik meg, ahogy a csomagolásban is látszik. Ettől lesz a hatás igazán elegáns és egységes.

Katalin hercegné gyakran választ visszafogott, természetes árnyalatokat, de a technika élénkebb színeknél is működik. A rúzst nem vastagon viszi fel, inkább vékony rétegben, ecsettel vagy finoman a stifttel. Ezután egy zsebkendőt óvatosan az ajkak közé tesz, és finoman összezárják a szájat. Ez a lépés eltávolítja a felesleges festéket, ami egyébként könnyen elkenődne.

A felesleget el kell távolítani

A trükk legfontosabb része ezután jön. Egy nagyon kevés áttetsző púdert, finoman az ajkakra ütöget a zsebkendőn keresztül. Így a rúzs fixálódik, de nem veszít a természetes fényéből. Ez a módszer segít abban, hogy a szín tartós maradjon, még beszéd vagy mosoly közben is.

Ez az egyszerű, de profi technika a magyarázat arra, hogyan is makulátlan mindig Katalin hercegné rúzsa. Ha te is kipróbálod, hamar észreveszed, hogy a rúzsod tovább tart, szebben kopik, és a legszélsőségesebb helyzetekben is a helyén marad. 

