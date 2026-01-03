6 történelmi tény, amit a kosztümös filmek rosszul tanítottak

A kosztümös filmekben, illetve történelmi művekben a könnyű befogadhatóság, az izgalmas történet, valamint a narratíva érdekében eltérnek a valóságtól. Ennek egyik káros eredménye az, hogy elferdítik a valóságot és tévhiteket ültetnek el az emberek fejében bizonyos korszakokról. Összeszedtük a legnotóriusabb példákat!
Miért hazudnak a kosztümös történelmi filmek?
- A forgatókönyv, drámaiság, valamint a befogadhatóság miatt történelmi pontatlanságokat ejtenek a filmek.
- Többek között a kosztümös filmek miatt alakult ki fals kép a középkorról, fűzőről és az egyházról.
Ezeket a tényeket rosszul tanítják a kosztümös filmek
A korhű díszlet ne tévesszen meg senkit, amikor történelmi filmet néz, ugyanis a történet, valamint a forgatókönyv olykor felülírja a tényeket.
1. A nők utálták a fűzőt
Számos kosztümös film toposza, hogy a nők valósággal gyűlölték a fűző szorítását. Erre remek példa a Bridgerton spinoff Sarolta királyné sorozat, a Karib-tenger kalózai, a lista még hosszan sorolható. Csakhogy a fűzőt nem első sorban amiatt hordták, hogy elérjék a darázsderekat, hanem, hogy megfelelő tartásuk legyen, az pedig, hogy valaki elájult, vagy meghalt viselése közben, kirívó esetnek számított. Ezzel a klisével modern feminista eszméket helyeznek olyan korokba, amikor a nőjogi mozgalmak jószerivel el sem kezdődtek. Nem voltak megveszekedett fűző ellenesek, hogyha a múltban valakinek kényelmetlen volt ez a viselet, egyszerűen egy kényelmesebb, kevésbé szoros darabot választott.
2. A hadsereg páncélos lovagokból állt
Aki életében legalább egyszer látott már középkorban játszódó történelmi filmet, a kor csatáit, heroikus küzdelmeknek képzelhette el, ahol daliás páncélban suhanó lovagok és rendezett egyenruhát viselő katonák harcoltak egymással, látványosan koreografált hadi cselekmények között. Csakhogy ez mind a hatásvadász Hollywood terméke, történelmi tévhit, ugyanis a középkori csatákban a hadsereg nagy része rongyos ruhát viselő parasztokból állt, akiknek sokszor még rendes fegyverre se futotta.
Igazán szerencsésnek kellett lenni egy páncélinghez, a lovagok pedig csak kis hányadát alkották a hastestnek, afféle elit alakulat voltak.
3. Középkori boszorkányüldözések?
Sokan hiszik úgy, hogy a középkorban szinte már megszokott délutáni elfoglaltsága volt a települések elöljáróinak a boszorkányok elítélése. Habár nem volt példa nélküli, a középkorban marginális jelentőségük volt ezeknek az ügyeknek, a boszorkányüldözések „fénykora” a kora újkorban volt, amikor az egész akkor ismert világon megszaporodtak a perek.
4. Vikingek: történelmi tények és tévhitek
Talán a rettegett északi harcosokról alkotott képet befolyásolta a legnegatívabban a filmipar, a Vikingek sorozattól kezdve egészen Az északiig bezárólag. Az, hogy a szarvas formájú sisakjuk tévesen itta be magát a köztudatba, már ismert, ám az is téves, hogy mindegyik szőke volt. Skandináv származásukat hangsúlyozandó rendre vörös, illetve szőke színészek játsszák őket, pedig a genetikai vizsgálatok alapján a fekete és sötétbarna volt a leggyakoribb hajszín köreikben.
Ezen felül a régészeti leletek tanulsága szerint a nők arcberendezése robusztusabb volt, mint a modern szépségideál, de a hideg északon valószerűtlen volt az is, hogy oldalra borotválták volna hajukat.
5. Koszos vademberek a középkorban
Történelmi tény, hogy a középkori államokban még nem létezett Nébih, de még a dezodor, valamint a mindennapi fürdés sem volt elterjedt, de még ennek tudatában is túlzó képet festenek a korabeli higiéniás állapotokról a történelmi filmek. Ugyanis a díszletekben feltűnő sáros, koszos vademberek távol álltak a valóságtól, hisz rendszeresen mosták a ruháikat, de a mosdást is megoldották lehetőségeikhez mérten.
6. Az egyház volt minden tudomány kerékkötője
Gyakori eleme a történelmi filmeknek, hogy az egyház csupán babonákat és tévképzeteket terjesztett, pedig valójában évszázadokig ez volt az írásbeliség, valamint az ember egyetemes kultúrájának központja. Nem állítjuk, hogy nem vetettek gátat az új eszmék felé, elég csak Galilei és Kopernikusz esetére gondolni, de az a vaskalapos, minden újítást ellenző szervezet még ennek fényében is túlzás.
A kosztümös filmek történelemhamisítása
Ahhoz, hogy megfelelően adoptáljanak egy történelmi korszakot, olykor elkerülhetetlen, hogy némileg eltérjenek a történelemkönyvekben írtaktól. Hiszen a történelmi vagy kosztümös filmek készítőinek célja nem az edukáció, hanem az, hogy átélhetően adjanak át egy adott korszakot.
Érdekelnek a történelmi filmek? Figyelmedbe ajánljuk alábbi cikkeinket: