6 történelmi tény, amit a kosztümös filmek rosszul tanítottak

A kosztümös filmekben, illetve történelmi művekben a könnyű befogadhatóság, az izgalmas történet, valamint a narratíva érdekében eltérnek a valóságtól. Ennek egyik káros eredménye az, hogy elferdítik a valóságot és tévhiteket ültetnek el az emberek fejében bizonyos korszakokról. Összeszedtük a legnotóriusabb példákat!

A történelmi, illetve kosztümös filmek számos ponton fals képet mutatnak a múltról.

Forrás: Getty Images

Miért hazudnak a kosztümös történelmi filmek? A forgatókönyv, drámaiság, valamint a befogadhatóság miatt történelmi pontatlanságokat ejtenek a filmek.

Többek között a kosztümös filmek miatt alakult ki fals kép a középkorról, fűzőről és az egyházról.

Ezeket a tényeket rosszul tanítják a kosztümös filmek

A korhű díszlet ne tévesszen meg senkit, amikor történelmi filmet néz, ugyanis a történet, valamint a forgatókönyv olykor felülírja a tényeket.

1. A nők utálták a fűzőt

Számos kosztümös film toposza, hogy a nők valósággal gyűlölték a fűző szorítását. Erre remek példa a Bridgerton spinoff Sarolta királyné sorozat, a Karib-tenger kalózai, a lista még hosszan sorolható. Csakhogy a fűzőt nem első sorban amiatt hordták, hogy elérjék a darázsderekat, hanem, hogy megfelelő tartásuk legyen, az pedig, hogy valaki elájult, vagy meghalt viselése közben, kirívó esetnek számított. Ezzel a klisével modern feminista eszméket helyeznek olyan korokba, amikor a nőjogi mozgalmak jószerivel el sem kezdődtek. Nem voltak megveszekedett fűző ellenesek, hogyha a múltban valakinek kényelmetlen volt ez a viselet, egyszerűen egy kényelmesebb, kevésbé szoros darabot választott.

2. A hadsereg páncélos lovagokból állt

Aki életében legalább egyszer látott már középkorban játszódó történelmi filmet, a kor csatáit, heroikus küzdelmeknek képzelhette el, ahol daliás páncélban suhanó lovagok és rendezett egyenruhát viselő katonák harcoltak egymással, látványosan koreografált hadi cselekmények között. Csakhogy ez mind a hatásvadász Hollywood terméke, történelmi tévhit, ugyanis a középkori csatákban a hadsereg nagy része rongyos ruhát viselő parasztokból állt, akiknek sokszor még rendes fegyverre se futotta.

Igazán szerencsésnek kellett lenni egy páncélinghez, a lovagok pedig csak kis hányadát alkották a hastestnek, afféle elit alakulat voltak.

3. Középkori boszorkányüldözések?

Sokan hiszik úgy, hogy a középkorban szinte már megszokott délutáni elfoglaltsága volt a települések elöljáróinak a boszorkányok elítélése. Habár nem volt példa nélküli, a középkorban marginális jelentőségük volt ezeknek az ügyeknek, a boszorkányüldözések „fénykora” a kora újkorban volt, amikor az egész akkor ismert világon megszaporodtak a perek.