Megcsaláson kaptak? 5+1 tipp, hogyan nyerheted vissza a párod bizalmát

A legtöbb párkapcsolatban az egyik legnagyobb félelem a megcsalás szokott lenni. Mi van azonban akkor, ha éppen te vagy az, aki hűtlen volt? Amennyiben megbántad a tetted, még lehet visszaút, de készülj fel rá, hogy nem lesz egyszerű elnyerni a megbocsátást és talán már sosem lesz minden a régi. Ha megcsaltál valakit, akkor a bizalom helyreállítása és a kapcsolat újraépítése egy nagyon nehéz, hosszadalmas folyamat, de egyáltalán nem lehetetlen. De pontosan mit tehetsz ilyenkor? Íme 5+1 tipp, amit érdemes megfogadnod, ha szeretnéd helyreállítani a párkapcsolatodat.

Így próbáld meg helyreállítani a kapcsolatod a megcsalás után

Az első és legfontosabb lépés, hogy őszintén megbánd tettedet, és ezt közölni is kell a pároddal. Fontos, hogy ne hazudj és adj neki időt és teret, hogy feldolgozza az érzéseit. A legjobb, ha mihamarabb tisztázod magadban, hogy még ha nyitott is a párod a megbocsátásra, akkor is egy hosszú folyamat előtt álltok, amiben bizonyosan lesznek fájdalmas epizódok is. Ugyanakkor, ha az alábbi tanácsokat betartod, akkor talán enyhíthetsz ezen a folyamaton.

Szakíts meg minden kapcsolatot a harmadik féllel

Magától értetődő, hogy meg kell szakítanod minden kapcsolatot a harmadik féllel, akivel félreléptél, hiszen a párod számára mindennél fájdalmasabb lenne, ha ti továbbra is kapcsolatban maradnátok egymással.

Adj időt és teret a másiknak

Ne próbáld erőszakosan és azonnal visszahódítani a párodat. Ez nagyon erőltetettnek és őszintétlennek hat a másik szemében. Inkább hagyd, hogy feldolgozza az érzéseit és viselkedj úgy, ahogy általában szoktál.

Mutasd ki szeretetedet és törődésedet tettekkel

Egy megcsalás utána a szavak nagyon kevesek lehetnek. Nem elég fűt-fát ígérni, hanem érdemes konkrét dolgokat megvalósítani. Figyelj arra, amit mond, támogasd, és legyenek konkrét gesztusok a szeretet kifejezésére. Jót tehet ilyenkor akár az is, hogy elviszed egy utazásra, a helyre, ahová már régóta vágyott – ez segíthet feledtetni a történteket és újra egymásra tudtok hangolódni.