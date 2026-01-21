Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda

Nyújts rá a gyönyörre! − Jógapózok, amik varázslatossá teszik az együttlétet

Shutterstock - Standret
intimitás testedzés jóga
Nagy Kata
2026.01.21.
Ha azt hitted, a jógapózokat csak az egészséged megőrzésének érdekében érdemes gyakorolnod, akkor engedd, hogy most egy új megvilágításba helyezzük a mindennapi alapos testmozgást!

A jóga sokkal több, mint egy trendi sport, amit csini szettben vasárnap délutánonként űzhetsz: pár gondosan megválasztott póz ugyanis még a hálószobai rutinodat is feldobja amellett, hogy ellazít és minden izmodat jól megmozgatja!  

Férfi és nő jógagyakorlatokat végez egy parkban
A közös jóga a hálószobai élményt is feldobhatja. 
Forrás: Shutterstock

5 jógapóz, aminek segítségével jobb lesz az együttlét, mint valaha 

  • A jógának számtalan előnye van és néhányat a hálószobában is kamatoztathatsz. 
  • Bemutatjuk, melyek azok a jógapózok, amik a nemi életedet is feldobják. 

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb testedzése lett a jóga, nem véletlenül: ez a mozgásforma amellett, hogy kiválóan megnyújtja az izmokat, a lélekre is jó hatással van, sőt, még a ráncok is eltüntethetők vele. Rendszeres testedzéssel sokkal tudatosabban irányíthatod a tested, ami az önbizalmadra is jó hatással lehet. 

Nem meglepő hát, hogy a jóga és a szex kéz a kézben járnak: léteznek ugyanis olyan jógapózok, amelyeknek a rendszeres gyakorlása kifejezetten fellendíti a hálószoba hangulatát. 

Mutatjuk, melyek ezek! 

Lefelé néző kutya póz

Az egyik legklasszikusabb jógapóz, ami kiválóan megnyújtja a gerincet számos előnnyel bír: segít a stressz oldásában és a test oxigénellátását is fokozza. Ezt az ellazult, energikus energiát pedig hol máshol is hasznosíthatnád, mint ágyban, párnák közt?! 

Lefelé néző kutya póz
Lefelé néző kutya póz.
Forrás: 123RF

Gyík póz

A jógagyakorlatok közül a gyík póz az, ami extra hatékonyan lazítja el a csípő körüli izmokat és egyben vérbőséget is okoz, így extra érzékenységet eredményez az intim területeken. 

gyík póz
Gyík póz. 
Forrás: 123RF

Terpeszállás póz

Szintén egy csípőlazító póz, ami megnyitja a belső combjaidat és az ágyékodat. Aktiválja a szakrális csakrákat is, amik a szexualitás energiaközpontjáért felelnek. 

Terpeszállás póz.
Terpeszállás póz. 
Forrás: 123RF

Gyertya póz

Ez a testhelyzet kiválóan oldja a feszültséget az alsó testben, emellett pedig vérkeringést is biztosít az agy örömközpontjában. 

Gyertya póz
Gyertya póz. 
Forrás: 123RF

Sas póz

Ez a póz komoly koncentrációt igényel, aminek fejlesztésével a  hálószobában is tudatosabbá és fókuszáltabbá válhatsz. 

Sas póz
Sas póz.
Forrás: 123RF

