Nyújts rá a gyönyörre! − Jógapózok, amik varázslatossá teszik az együttlétet

A jóga sokkal több, mint egy trendi sport, amit csini szettben vasárnap délutánonként űzhetsz: pár gondosan megválasztott póz ugyanis még a hálószobai rutinodat is feldobja amellett, hogy ellazít és minden izmodat jól megmozgatja!

A közös jóga a hálószobai élményt is feldobhatja.

Forrás: Shutterstock

5 jógapóz, aminek segítségével jobb lesz az együttlét, mint valaha

A jógának számtalan előnye van és néhányat a hálószobában is kamatoztathatsz.

Bemutatjuk, melyek azok a jógapózok, amik a nemi életedet is feldobják.

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb testedzése lett a jóga, nem véletlenül: ez a mozgásforma amellett, hogy kiválóan megnyújtja az izmokat, a lélekre is jó hatással van, sőt, még a ráncok is eltüntethetők vele. Rendszeres testedzéssel sokkal tudatosabban irányíthatod a tested, ami az önbizalmadra is jó hatással lehet.

Nem meglepő hát, hogy a jóga és a szex kéz a kézben járnak: léteznek ugyanis olyan jógapózok, amelyeknek a rendszeres gyakorlása kifejezetten fellendíti a hálószoba hangulatát.

Mutatjuk, melyek ezek!

Lefelé néző kutya póz

Az egyik legklasszikusabb jógapóz, ami kiválóan megnyújtja a gerincet számos előnnyel bír: segít a stressz oldásában és a test oxigénellátását is fokozza. Ezt az ellazult, energikus energiát pedig hol máshol is hasznosíthatnád, mint ágyban, párnák közt?!

Lefelé néző kutya póz.

Forrás: 123RF

Gyík póz

A jógagyakorlatok közül a gyík póz az, ami extra hatékonyan lazítja el a csípő körüli izmokat és egyben vérbőséget is okoz, így extra érzékenységet eredményez az intim területeken.

Gyík póz.

Forrás: 123RF

Terpeszállás póz

Szintén egy csípőlazító póz, ami megnyitja a belső combjaidat és az ágyékodat. Aktiválja a szakrális csakrákat is, amik a szexualitás energiaközpontjáért felelnek.

Terpeszállás póz.

Forrás: 123RF

Gyertya póz

Ez a testhelyzet kiválóan oldja a feszültséget az alsó testben, emellett pedig vérkeringést is biztosít az agy örömközpontjában.

Gyertya póz.

Forrás: 123RF

Sas póz

Ez a póz komoly koncentrációt igényel, aminek fejlesztésével a hálószobában is tudatosabbá és fókuszáltabbá válhatsz.

Sas póz.

Forrás: 123RF

Ha szívesen olvasnál még testedzésről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: