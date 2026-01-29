Szívszorító sorok: Louis Tomlinson dalt írt az elhunyt Liam Payne-ről - Videó

Louis Tomlinson néhány nappal ezelőtt adta ki a How Did I Get Here? című albumát, amelyen számtalan szomorú hangvételű dal található. Ezek közül több slágerben is találhatunk utalásokat a 2024. október 16-án elhunyt énekes, Liam Payne személyére. A One Direction korábbi tagja most megerősítette a rajongói pletykákat, melyek szerint az új lemez a gyászról és Liam Payne halálának feldolgozásáról szól.

Louis Tomlinson és Liam Payne együtt zenéltek a One Direction formációjában és a banda feloszlása után is jóban maradtak

Forrás: Getty Images Europe

Liam Payne váratlanul 2024. október 16-án egy Buenos Aires-i hotelben veszítette életét

A One Direction énekesének temetésén a banda minden tagja és a menedzserük, Simon Cowell is részt vett

A világsztár halálával kapcsolatban a mai napig rengeteg a kérdőjel

Liam Payne legjobb barátja nem mást volt, mint Louis Tomlinson, aki az elmúlt években nem csak a barátját, hanem a kishúgát, Félicitét is elveszítette egy betegség következtében

Louis nemrég elárulta, hogy a tragédia előtt tele voltak közös tervekkel Liammel és nem tudja feldolgozni, hogy sorra elveszíti a szívéhez legközelebb álló szeretteit

Louis Tomlinson a mai napig gyászolja Liam Payne-t

Most a Mirror számolt be arról, hogy a brit énekes kiadta az új szóló lemezét, a How Did I Get Here? című albumot, amelyen több nótájában is a gyászról és a fájdalomról énekel. Louis megerősítette a lap értesüléseit, miszerint a dalok nagy része Liamnek szól.

„Több számomban is utalást teszek Liamre. Úgy gondolom, hogy az emberek megtalálhatják a dalaimban azt, amire szükségük van a gyász feldolgozásához. Figyelj, amikor ilyen tragédia történik az életedben, akkor nagyon nehéz bármi másról írnod. Hogyan írhatnál szerelmes dalokat, amikor tele van a szíved fájdalommal? Annyira jelentéktelennek tűnik minden a gyász közben. Szóval igen, még tudat alatt is összekapcsolom a pontokat a számaimban és szerintem a rajongók is így fognak tenni" - zárta sorait Louis.

A rajongók szerint a legtöbb utalást a Dark To Light dalszövegében találhatunk:

„Azt mondtad folytassam, de soha nem hallgattam rád. Nem bírom sokáig már ezt a terhet, nem bírom egyszerűen túltenni magamat rajtad. Ha még egyszer láthadnád magadat a szememben, csak még egyszer. Mondd változna valami? Mosolyt csalnék az arcodra? Kivezetne téged a sötétségből a fénybe?" - olvasható a dal szövegében.

