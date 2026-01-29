„A pink csillogó aurám nélkül nem megyek sehova” – Interjú az elátkozott hercegnővel, Dancsi Szabinával

„Ha nem kezdtem volna el, nem tartanék ott, ahol most vagyok.” Dancsi Szabina a TikTok cursed princess-sze (elátkozott hercegnő) már több ezer rajongóval rendelkezik, de itt nem állt meg, most már olyan műsorokban is szerepelt, mint a Nagy Ő. A csillogó aurájáról, a cosplayről és a jövőbeli álmairól beszélgettünk a pink hercegnővel.

Dancsi Szabina, vagyis az elátkozott hercegnő.

Forrás: Máté Krisztián

A sok bántás ellenére imádja a munkáját

Mesél a jövőről és arról, hogyan szeretne továbblépni az életben

A pink hercegnő mindig is tudta, hogy a kreativitása és a személyisége különleges, csak nem tudta, hogyan hozza ezt ki magából.

„Szeretek sétálni a természetben és egyszer csak megütött a felismerés, hogy mi lett a kiskori énem álmával: hogy híres legyen? Valami belülről szólított, hogy engem a nagy világnak meg kell ismernie. De ezt csak így hagytam egy darabig magamban. Majd elkezdtem nézegetni a kisebb tartalomgyártókat, akik előttem egy picivel kezdték, még nem volt 10K követőjük sem, de gondoltam, hogy biztos be fognak futni, pedig nem jobbak, mint én. Ha most elkezdem, akkor velük együtt lehetek ismert. És nem is gondoltam volna, de mára be is előztem őket a követőim számával.”

Taylor Swift új albumának megjelenése és a trendek adták meg számára az utolsó lökést a TikTok hintáján.

„Elkezdtem kóstolós videókat is csinálni, illetve vlogokat, de még visszafogtam magam, mert eleinte tartottam a negatív kommentektől, féltem, hogy abba fogom hagyni, mert sok mindenbe belekezdtem már, de abba is hagytam. Ezt szerencsére nem adtam fel! Amikor Éder Krisztián megházasodott, én akartam az első lenni, aki tesz róla ki videót TikTokra, és az, egy igazi Szabinás hangú boldog videó lett. Az a videóm volt, ami elsőnek kiment ForYou-ba.”

Cosplay, kreativitás és a „filmélmény”

Viszont nem ezek a hírolvasós videók állnak hozzá legközelebb, hanem a cosplay, amikor beöltözik valakinek/valaminek. Ez a Japánból induló trend egyébként egyre népszerűbb hazánkban is.