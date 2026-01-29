„A pink csillogó aurám nélkül nem megyek sehova” – Interjú az elátkozott hercegnővel, Dancsi Szabinával

„Ha nem kezdtem volna el, nem tartanék ott, ahol most vagyok.” Dancsi Szabina a TikTok cursed princess-sze (elátkozott hercegnő) már több ezer rajongóval rendelkezik, de itt nem állt meg, most már olyan műsorokban is szerepelt, mint a Nagy Ő. A csillogó aurájáról, a cosplayről és a jövőbeli álmairól beszélgettünk a pink hercegnővel.
A TikTok egyik legmegosztóbb személyisége, Dancsi Szabina – Interjú
- Cursed princess vagyis az elátkozott hercegnő: Dancsi Szabinával beszélgettünk
- A sok bántás ellenére imádja a munkáját
- Mesél a jövőről és arról, hogyan szeretne továbblépni az életben
A pink hercegnő mindig is tudta, hogy a kreativitása és a személyisége különleges, csak nem tudta, hogyan hozza ezt ki magából.
„Szeretek sétálni a természetben és egyszer csak megütött a felismerés, hogy mi lett a kiskori énem álmával: hogy híres legyen? Valami belülről szólított, hogy engem a nagy világnak meg kell ismernie. De ezt csak így hagytam egy darabig magamban. Majd elkezdtem nézegetni a kisebb tartalomgyártókat, akik előttem egy picivel kezdték, még nem volt 10K követőjük sem, de gondoltam, hogy biztos be fognak futni, pedig nem jobbak, mint én. Ha most elkezdem, akkor velük együtt lehetek ismert. És nem is gondoltam volna, de mára be is előztem őket a követőim számával.”
Taylor Swift új albumának megjelenése és a trendek adták meg számára az utolsó lökést a TikTok hintáján.
„Elkezdtem kóstolós videókat is csinálni, illetve vlogokat, de még visszafogtam magam, mert eleinte tartottam a negatív kommentektől, féltem, hogy abba fogom hagyni, mert sok mindenbe belekezdtem már, de abba is hagytam. Ezt szerencsére nem adtam fel! Amikor Éder Krisztián megházasodott, én akartam az első lenni, aki tesz róla ki videót TikTokra, és az, egy igazi Szabinás hangú boldog videó lett. Az a videóm volt, ami elsőnek kiment ForYou-ba.”
Cosplay, kreativitás és a „filmélmény”
Viszont nem ezek a hírolvasós videók állnak hozzá legközelebb, hanem a cosplay, amikor beöltözik valakinek/valaminek. Ez a Japánból induló trend egyébként egyre népszerűbb hazánkban is.
„Nagyon szeretem a cosplayes videóim, amikor teljesen átalakulok – smink, paróka, jelmez –, akár horrorkarakter is lehet. Ugyanis ez olyan, mintha filmet készítenék és mindig színésznő akartam lenni. De aminek nagyon örültem, amikor először felkerestek egy kampányvideóhoz. Ez nagy elismerés volt, hogy ők is felfigyeltek rám és velem akarnak dolgozni.”
A social media sötét oldala
Az online tér néha kegyetlen tud lenni. Szabina videói nem mindenkinek nyerik el a tetszését és ezt sokszor a kommentszekciója is megérzi.
„Soha nem akartam amiatt abbahagyni, mert bántanak kommentben! Tudom, hogy a legnagyobb sztárok is olyan kommenteket kapnak, amit én biztos hogy kitörölnék, de ők nem is foglalkoznak vele. Az elején volt, hogy egész délelőttöm arra ment rá, hogy törölgettem a negatív kommenteket, mert rengeteget kaptam. Több százat, és azt hittem, ha fent hagyom, akkor csak újabbak jönnek és az emberek nem látják a pozitívakat miattuk. De már nem foglalkozom ezzel, mert tudom, hogy a negatívoskodó embereknek magukkal vannak bajaik, és igazából nem engem akarnak bántani, csak így adják ki a bánatukat, mert szemtől szembe nem mondanák. Sőt, sok olyan volt már, hogy bocsánatot kértek kommentben, hogy csúnyákat írtak nekem, mert közben megszerettek. Ez a legcukibb dolog, mert én nem vagyok haragtartó az idegenekkel!”
A jövő még rózsaszín és csillogó
Dancsi Szabina tervei nem állnak meg a TikToknál, tovább szeretné fejleszteni magát.
„Szeretnék többet szerepelni a televízióban, de a saját kis közösségi média oldalaim is szeretném, hogy egyre többen ismerjék, tehát azzal is folyamatosan foglalkozom. El tudnám magam képzelni színházban is, az lenne az álmaim tortáján a kis szív alakú cseresznye!”
A múltból és a jövőből egyaránt merít.
„Az 5 évvel későbbi énemnek azt üzenem, hogy maradjon mindig ilyen vidám, mert most jó úton haladok, és nem akarom, hogy bármit elrontson! Mindenre képes, csak legyen mindig pozitív, és higgyen magában úgy, ahogy én hiszek most!”
Dancsi Szabina szerint a sikerhez nemcsak kreativitás, de bátorság, kitartás és önazonosság is kell. És persze egy kis pink csillogás sosem árt, főleg egy hercegnőnél.
