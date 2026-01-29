Lady Whistledown jelentése: tiltott románc, sötét titkok, de mit tartogat még a Bridgerton 4. évada? − Kritika

Nyájas Olvasó, úgy tűnik, Mayfair utcái ismét hangosak a suttogástól, a selyemszoknyák susogásától és az anyák kétségbeesett sóhajaitól. A Bridgerton 4. évadának első felvonása ugyanis nem kevesebbet ígér, mint egy új szerelmi történetet, amely egyszerre botrányos, titokzatos és – mily meglepő – szívszorítóan romantikus.

A Bridgerton 4. évad 2. fele február 26-án érkezik a Netflixre.

Forrás: profimedia

Bridgerton 4. évad 1 fele kritika: titkok, maszkok és Benedict Bridgerton végzetes románca Benedict Bridgerton végre reflektorfénybe lép – és nem is akárhogyan.

Egy ezüst maszkos, titokzatos nő felkavarja az egész társaság nyugalmát.

A romantika mellé rejtély, társadalomkritika és pazar ruhaköltemények érkeznek.

Az idény természetesen a Bridgerton-ház legendás álarcos báljával veszi kezdetét, ahol minden tekintet egyetlen férfira szegeződik:

Mr. Benedict Bridgertonra.

A festőlelkű, kissé elveszett, de annál kívánatosabb úriember végre kilép testvérei árnyékából, és ezzel együtt egy ezüstbe öltözött rejtély is belép az életébe. Egy nő, aki nem hajlandó levenni a maszkját. Egy nő, aki nem tartozik a társaság kiváltságos hölgyei közé. És természetesen: egy nő, akit lehetetlen elfelejteni.

Az ezüst maszkos Hamupipőke

Sophie Baek – igen, jegyezzük meg ezt a nevet – nem debütáns, hanem szobalány. Egy lány a lépcsők aljáról, aki egyetlen éjszakára felmerészkedik az emeletre. A Bridgerton ezzel a húzással friss levegőt enged be a díszes szalonokba: végre nemcsak a gazdagok gondjai és románcai kapnak figyelmet, hanem azoké is, akik eddig csendben szolgáltak a háttérben. A szolgák mindennapjai, rivalizálásai és titkos szövetségei új perspektívát adnak a történetnek – és valljuk be, ideje is volt már.

És mi lett Lady Whistledownnal, kérdezné az éles szemű olvasó?

Nos, a toll továbbra is éles, a megfigyelések továbbra is pontosak. Bár kilétem már nem titok, a befolyásom mit sem csökkent. Sőt, a 4. évad első fele ügyesen bizonyítja:

Egy leleplezett pletykafészek is lehet veszélyes, ha tudja, hova csapjon le.

Koronák és puccparádé

Nem mehetünk el szó nélkül a ruhák mellett sem – hiszen mi más számítana igazán? A jelmezes bál kosztümjei igazi vizuális csodák: ezüst maszkok, gazdagon hímzett ruhák, finom pasztellek és merész szabások váltják egymást. Sophie öltözéke egyszerre tündérmese és lázadás, míg a társaság hölgyei továbbra is versenyeznek abban, ki visel több tollat, gyöngyöt és jelentőségteljes pillantást.