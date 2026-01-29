Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök

Hogy micsoda? Marlon Brando lehet Michael Jackson fiának biológiai apja - Videó

teória Michael Jackson Marlon Brando
Komáromi Bence
2026.01.29.
Megdöbbentő pletykák keringenek a popikon legkisebb fiáról, Bigi Jacksonról. Sajtóhírek szerint a fiú biológiai apja nem más, mint a neves filmsztár, Marlon Brando. Állítólag a színész sperma-adományozással segíthette ki a barátját, Michael Jacksont.

Csak úgy kapkodjuk a fejünket a friss hírek hallatán. Michael Jackson utódait és családját mindig is pletykák sora övezte, most azonban minden eddiginél komolyabb történet kering a popikon örököseiről. A szóbeszédek középpontjában Michael Jackson legkisebb fia, Bigi Jackson áll, akinek állítólag a Keresztapa sztárja, Marlon Brando a biológiai apja. Mutatjuk a részleteket. 

Michael Jackson gyermekei: Prince Jackson, Paris Jackson és Bigi Jackson
Michael Jackson gyermekei, Prince Jackson, Paris Jackson és Bigi Jackson
Forrás: Dave Benett Library

Michael Jackson fia valójában Marlon Brando gyermeke?

Michael Jackson halálával a sírba szállt a titok, hogy igazak-e a pletykák, ez azonban nem állítja meg a rajongókat abban, hogy különböző teóriákat gyártsanak a popikon gyermekeiről. Nemrég Bigi Jackson került a rivaldafénybe, akivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy valójában Marlon Brando gyermeke.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy honnan indult ez a pletyka, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Marlon Brando lehet Michael Jackson fiának biológiai apja Döbbenetes pletykák keringenek az egykori poplegenda legfiatalabb gyermekéről. #life #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #life #MichaelJackson #MarlonBrando #BigiJackson #pletyka #Hollywood #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

