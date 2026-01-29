Hogy micsoda? Marlon Brando lehet Michael Jackson fiának biológiai apja - Videó

Csak úgy kapkodjuk a fejünket a friss hírek hallatán. Michael Jackson utódait és családját mindig is pletykák sora övezte, most azonban minden eddiginél komolyabb történet kering a popikon örököseiről. A szóbeszédek középpontjában Michael Jackson legkisebb fia, Bigi Jackson áll, akinek állítólag a Keresztapa sztárja, Marlon Brando a biológiai apja. Mutatjuk a részleteket.

Michael Jackson gyermekei, Prince Jackson, Paris Jackson és Bigi Jackson

Forrás: Dave Benett Library

Michael Jackson fia valójában Marlon Brando gyermeke?

Michael Jackson halálával a sírba szállt a titok, hogy igazak-e a pletykák, ez azonban nem állítja meg a rajongókat abban, hogy különböző teóriákat gyártsanak a popikon gyermekeiről. Nemrég Bigi Jackson került a rivaldafénybe, akivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy valójában Marlon Brando gyermeke.

