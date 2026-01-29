Hugh Jackman meggyilkolásának rejtélyét beszélő bárányok göngyölítik fel az év krimivígjátékában

Ha valamivel meg lehet dobogtatni a női szíveket, az nem más, mint Hugh Jackman és pár aranyos kisállat. Ezt valószínűleg pontosan tudták a Birkakrimi című film alkotói is, amiben Jackman egy krimirajongó juhászt alakít, aki minden nap izgalmas történeteket olvas fel a bárányaira egészen addig, amíg ő nem lesz a vérfagyasztó történet főszereplője.

Hugh Jackman új filmje májusban debütál a mozikban.

Forrás: IMDb

Hugh Jackman bárányos vígjátéka lesz az év legviccesebb filmje Hugh Jackman új filmmel jelentkezik 2026-ban.

A Birkakrimi című vígjátékban többek között Emma Thompson és Nicholas Braun szerepel.

A film magyar nyelvű előzetese a napokban jelent meg.

Hugh Jackmant már rengeteg karakterben láthattuk: az 57 éves legenda elkápráztatott már bennünket farkasemberként, de hősies és megbízható Jean Valjeanként is, viszont az idén bemutatásra készülő filmjében egy egészen új arcát ismerhetjük majd meg.

A Birkakrimi című vígjátékban egy különc juhászt alakít, aki minden nap azzal szórakoztatja magát, hogy krimiket olvas fel a bárányainak, érthető módon abban a hitben, hogy az állatok egy szót sem értenek az elhangzottakból.

Egy nap aztán a juhász gyilkosság áldozata lesz, az öntudatra ébredt állatok pedig összefognak, hogy kiderítsék, ki tette el láb alól a gazdájukat. Itt jön a képbe az Igazából szerelem sztárja, Emma Thompson, aki a szintén a végére szeretne járni a gyilkosságnak, pláne, hogy kiderül, Jackman karaktere jelentős vagyont hagyott maga után.

A krimivígjátékhoz már az első magyar nyelvű előzetes is megjelent, Hugh Jackman új filmje pedig május 7-től lesz látható a mozikban.

Ha érdekelnek a filmek, csekkold ezeket a cikkeket is: