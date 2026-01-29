Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hugh Jackman meggyilkolásának rejtélyét beszélő bárányok göngyölítik fel az év krimivígjátékában

2026.01.29.
Egy szexi juhász, pár őrülten cuki bárány és egy rejtélyes gyilkosság: valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy Emma Thompson és Hugh Jackman az év vígjátékot hozták össze az új Birkakrimi című filmjükkel.

Ha valamivel meg lehet dobogtatni a női szíveket, az nem más, mint Hugh Jackman és pár aranyos kisállat. Ezt valószínűleg pontosan tudták a Birkakrimi című film alkotói is, amiben Jackman egy krimirajongó juhászt alakít, aki minden nap izgalmas történeteket olvas fel a bárányaira egészen addig, amíg ő nem lesz a vérfagyasztó történet főszereplője. 

Hugh Jackman egy filmjelenetben
Hugh Jackman új filmje májusban debütál a mozikban. 
Forrás: IMDb

Hugh Jackman bárányos vígjátéka lesz az év legviccesebb filmje

  • Hugh Jackman új filmmel jelentkezik 2026-ban. 
  • A Birkakrimi című vígjátékban többek között Emma Thompson és Nicholas Braun szerepel. 
  • A film magyar nyelvű előzetese a napokban jelent meg. 

Hugh Jackmant már rengeteg karakterben láthattuk: az 57 éves legenda elkápráztatott már bennünket farkasemberként, de hősies és megbízható Jean Valjeanként is, viszont az idén bemutatásra készülő filmjében egy egészen új arcát ismerhetjük majd meg.

A Birkakrimi című vígjátékban egy különc juhászt alakít, aki minden nap azzal szórakoztatja magát, hogy krimiket olvas fel a bárányainak, érthető módon abban a hitben, hogy az állatok egy szót sem értenek az elhangzottakból.

Egy nap aztán a juhász gyilkosság áldozata lesz, az öntudatra ébredt állatok pedig összefognak, hogy kiderítsék, ki tette el láb alól a gazdájukat. Itt jön a képbe az Igazából szerelem sztárja, Emma Thompson, aki a szintén a végére szeretne járni a gyilkosságnak, pláne, hogy  kiderül, Jackman karaktere jelentős vagyont hagyott maga után.

 A krimivígjátékhoz már az első magyar nyelvű előzetes is megjelent, Hugh Jackman új filmje pedig május 7-től lesz látható a mozikban. 

