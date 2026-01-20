Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 20., kedd Fábián, Sebestyén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pletyka

Karley Scott Collins megtörte a csendet: Instagramján osztotta meg, mi van közte és Keith Urban között

pletyka Nicole Kidman Keith Urban
Alig hogy hivatalossá vált Nicole Kidman és férje válása, a rajongók fantáziája máris beindult. Címlapokra került, hogy Keith Urbannek új párja van, mégpedig Karley Scott Collins, és már össze is költöztek. A countryénekesnő azonban nyilvánosan cáfolta a híreszteléseket.

A 26 éves countryénekesnő, Karley Scott Collins határozott hangvételű Instagram-üzenetben cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint együtt járna a frissen elvált Keith Urbannel.

Karley Scott Collins, Keith Urban állítólagos barátnője az Instagramon cáfolta a pletykákat.
Karley Scott Collins, Keith Urban állítólagos barátnője az Instagramon cáfolta a pletykákat.
Forrás: Getty Images North America
  • Karley Scott Collins cáfolta, hogy Keith Urbannal járna.
  • Karley Scott Collins nem az első, kivel Urbant hírbe hozzák.
  • Urban és Nicole Kidman válását január 6-án véglegesítették.
  • Keith Urbannek és Kidmannek két közös gyereke van Sunday Rose és Faith Margaret.

Keith Urban és Karley Scott Collins nem egy pár 

Karley Scott Collins január 18-án, vasárnap reagált azokra az online hírekre, amelyek szerint Keith Urban összeköltözött a barátnőjével, Karley Scott Collinsszal. Az énekesnő az Instagram-sztorijában egy képernyőképet osztott meg az említett cikkről, majd így fogalmazott: „Hé, ez teljesen NEVETSÉGES és nem igaz”

A pletyka onnan indulhatott, hogy Urban és Kidman január 6-án egy nashville-i bíróságon véglegesítette a válását 19 év házasság után − írja az US Weekly. A dokumentumok alapján egyik fél sem fizet házastársi vagy egyéb tartásdíjat, miközben Kidman maradt elsődleges nevelője közös lányaiknak, a 17 éves Sunday Rose-nak és a 15 éves Faith Margaretnek. 

Nicole Kidman és Keith Urban válását január 6-án véglegesítették.
Nicole Kidman és Keith Urban válását január 6-án véglegesítették. 
Forrás: Getty Images North America

Maggie Baugh-gal is összehozták már Urbant

Már októberben azt beszélték, a zenész már olyannyira túllépett a házasságán, hogy koncertzenekara gitárosával, a fiatal Maggie Baugh-gal randizik. Ám a pletykák felröppenésével egy időben az is kiderült, a lánynak van barátja. Bár Maggie Baugh soha nem kommentálta a pletykákat, édesapja egy Facebook-bejegyzésben közzé tette, hogy lánya és Keith biztosan nem egy pár. Maggie egyébként korábban arról beszélt, sose jönne össze kollégával, ugyanis, ha vége a románcnak, oda a munkakapcsolat is. 

Maggie Baugh-ot is hírbe hozták Keith Urbannel.
Maggie Baugh-ot is hírbe hozták Keith Urbannel.
Forrás: Getty Images North America

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Reese Witherspoon élő adásban szívatta meg Jennifer Garnert – sírva röhögtek

Reese Witherspoon legújabb Instagram-videójában szokatlan oldaláról mutatta be régi barátnőjét, Jennifer Garnert – és bár a poén része volt, amit mondott, mégis sokan érdekesnek találták a kijelentését: „Jen Garnernek van egy sötét oldala is.”

Megvillantotta kigyúrt testét a 79 éves Sylvester Stallone – a rajongók nem hiszik el, hogy mindjárt 80 lesz

Sylvester Stallone bebizonyította, hogy rajta nem fog az idő. A Rocky-filmek legendás sztárja vasárnap egy edzőtermi videóval robbantotta fel az Instagramot, amelyben megmutatta izmait. A színész 79 évesen is elképesztő formában van – szinte hihetetlen, hogy idén betölti a nyolcvanat.

Christopher Reeve fia megnősült: Will Reeve az édesapja kiköpött mása

A legendás Superman, Christopher Reeve fia kimondta a boldogító igent: Will Reeve feleségül vette kedvesét, Amanda Dubint. Az esküvőre január 17-én, került sor Miamiban, szűk családi és baráti körben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu