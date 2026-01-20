Karley Scott Collins megtörte a csendet: Instagramján osztotta meg, mi van közte és Keith Urban között

A 26 éves countryénekesnő, Karley Scott Collins határozott hangvételű Instagram-üzenetben cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint együtt járna a frissen elvált Keith Urbannel.

Keith Urban és Karley Scott Collins nem egy pár

Karley Scott Collins január 18-án, vasárnap reagált azokra az online hírekre, amelyek szerint Keith Urban összeköltözött a barátnőjével, Karley Scott Collinsszal. Az énekesnő az Instagram-sztorijában egy képernyőképet osztott meg az említett cikkről, majd így fogalmazott: „Hé, ez teljesen NEVETSÉGES és nem igaz”.

A pletyka onnan indulhatott, hogy Urban és Kidman január 6-án egy nashville-i bíróságon véglegesítette a válását 19 év házasság után − írja az US Weekly. A dokumentumok alapján egyik fél sem fizet házastársi vagy egyéb tartásdíjat, miközben Kidman maradt elsődleges nevelője közös lányaiknak, a 17 éves Sunday Rose-nak és a 15 éves Faith Margaretnek.

Nicole Kidman és Keith Urban válását január 6-án véglegesítették.

Maggie Baugh-gal is összehozták már Urbant

Már októberben azt beszélték, a zenész már olyannyira túllépett a házasságán, hogy koncertzenekara gitárosával, a fiatal Maggie Baugh-gal randizik. Ám a pletykák felröppenésével egy időben az is kiderült, a lánynak van barátja. Bár Maggie Baugh soha nem kommentálta a pletykákat, édesapja egy Facebook-bejegyzésben közzé tette, hogy lánya és Keith biztosan nem egy pár. Maggie egyébként korábban arról beszélt, sose jönne össze kollégával, ugyanis, ha vége a románcnak, oda a munkakapcsolat is.

Maggie Baugh-ot is hírbe hozták Keith Urbannel.

