Lesújtó: meghalt Valentino Garavani divattervező

Komáromi Bence
2026.01.19.
Fájdalmas hírek érkeztek. Életének 93. életévében meghalt Valentino Garavani, a Valentino divatház alapítója. A divattervező több évtizedes pályafutása örökre átformálta az öltözködést és a divatot.

A legendás olasz divattervező halálának hírét a családja erősítette meg a közösségi médiában. Mint írták, Valentino Garavani január 19-én veszítette életét a római otthonában. Utolsó napjait a szerettei körében töltötte.

Valentino Garavaninak köszönhetjük a Valentino márkát és az ikonikus vörösszínű ruhákat

A 93 éves divattervező élete során számtalan hírességgel dolgozott együtt, többek között Jennifer Anistonnal, Gwyneth Paltrow-val és Nicole Kidmannel is. Szerepelt Az ördög Pradát visel című filmben is, amelyben önmagát játszotta, és számtalan ruhakölteményt, parfümöt és kiegészítőt adott a világnak. 1959-ben megalapította Rómában az első saját divatházát, majd a 60-as évektől világhírűvé vált a Valentino-vörös ruháival. Élete során számtalan hírességet öltöztetett és rengeteg modellt indított el a pályáján. Leghíresebb kollekciói a Valentino, a Valentino Roma, és a R.E.D voltak. Végül 2008-ban vonult vissza az aktív divattervezéstől - számolt be róla a People.

Valentino Garavani haláláról megemlékezett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is a közösségi médiában:

„Valentino az olasz divat örök szimbóluma, a stílus és az elegancia mestere volt. Ma hazánk egy legendát veszített el, azonban az öröksége még számos generációt fog inspirálni. Köszönünk mindent, amit tett és itt hagyott"

 

