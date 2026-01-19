Lesújtó: meghalt Valentino Garavani divattervező

A legendás olasz divattervező halálának hírét a családja erősítette meg a közösségi médiában. Mint írták, Valentino Garavani január 19-én veszítette életét a római otthonában. Utolsó napjait a szerettei körében töltötte.

Elhunyt Valentino Garavani a Valentino divatház alapítója

Forrás: Gamma-Rapho

Valentino Garavaninak köszönhetjük a Valentino márkát és az ikonikus vörösszínű ruhákat

A 93 éves divattervező élete során számtalan hírességgel dolgozott együtt, többek között Jennifer Anistonnal, Gwyneth Paltrow-val és Nicole Kidmannel is. Szerepelt Az ördög Pradát visel című filmben is, amelyben önmagát játszotta, és számtalan ruhakölteményt, parfümöt és kiegészítőt adott a világnak. 1959-ben megalapította Rómában az első saját divatházát, majd a 60-as évektől világhírűvé vált a Valentino-vörös ruháival. Élete során számtalan hírességet öltöztetett és rengeteg modellt indított el a pályáján. Leghíresebb kollekciói a Valentino, a Valentino Roma, és a R.E.D voltak. Végül 2008-ban vonult vissza az aktív divattervezéstől - számolt be róla a People.

Valentino Garavani haláláról megemlékezett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is a közösségi médiában:

„Valentino az olasz divat örök szimbóluma, a stílus és az elegancia mestere volt. Ma hazánk egy legendát veszített el, azonban az öröksége még számos generációt fog inspirálni. Köszönünk mindent, amit tett és itt hagyott"