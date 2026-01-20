Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Káprázatos égi jelenség: így ragyogott a befagyott Balaton felett a sarki fény

aurora borealis sarki fény Balaton
Csodát láthattak, akik hétfőn késő este, kedd hajnalban kémlelték az eget. Geomágneses vihar érte el Földünket: a Balatonon jól látható volt az Aurora Borealis, azaz a sarki fény.

Lila-zöld-kék-vörös fényben játszott a Balaton felett az ég és a tó jege hétfőn este és kedden hajnalban. A sarki fényt több időjárás-előrejelző kamera is megörökítette.

A sarki fény az egyik legszebb égi jelenség.
A sarki fény az egyik legszebb égi jelenség. (Képünk illusztráció)
Forrás: 123.rf.com

A sarki fényt a geomágneses vihar okozta

Kivételesen erős, G4-es fokozatú geomágneses vihar érte el a Földet hétfőn. A napkitörés következtében felragyogott az Aurora Borealis, amelyet a szerencsésebbek láthattak is az amúgy is káprázatos befagyott Balaton jegén és az égbolton. Az égi jelenség ott volt a legjobben észlelhető, ahol a látási viszonyokat nem nehezítette köd. A sarki fényt a Csodálatos Balaton is közzé tette a Facebook oldalán, mutatjuk a fotókat.

Teóriák és a valóság: így alakul ki a sarki fény

Bár rengeteg teória létezik a sarki fény kialakulására vonatkozóan, a tudomány szerint az Aurora Borealis valójában a napszél és a Föld légkörének találkozásából jön létre. A napszél töltött részecskéi ütköznek a légkör atomjaival, főleg oxigénnel és nitrogénnel, és ezek a részecskék felgerjesztődnek. Amikor visszatérnek alapállapotukba, fényt bocsátanak ki, amely különböző színekben jelenhet meg: a zöld, a vörös, a lila és a kék a leggyakoribbak.

