Gyereket a hatalomért? Ők voltak a legrosszabb királyi anyák a történelemben

Amikor az ember egy országért felel, szülői szerepét olykor háttérbe szorítja, nem mintha nem állna rendelkezésükre nevelőnők hada. Azonban bizonyos uralkodónők olyan rettenetesen rossz anyák voltak, hogy nem csak gyerekeik, hanem az ország életét is tönkretették. Íme a rossz anyák leghírhedtebb képviselői!
A rossz anyák a királyi udvarban:
- Az egyik lánya minden lépését figyelte
- A másik kivételezett gyerekeivel
- A harmadik nem csak fiai, de unokái életét is tönkretette
- A rossz anyák negyedik képviselője feláldozta gyerekét a hatalomért
- Az ötödik magához láncolta a gyerekeit
A legrosszabb királyi anyák a történelemből – 5 elveszett gyerekkor
1. Viktória Sász-Coburg-Saalfeldi hercegnő
Viktória királynő gyerekkora a legszigorúbb katonai börtönhöz hasonlított, ahol életének minden percét szigorúan szabályozták. A Kensington-módszert édesanyja, Viktória szász-coburg-saalfeldi hercegnő, valamint bizalmasa, John Conroy találta ki, amivel függőségi viszony kialakítása volt a céljuk, hogy trónra lépése után bábként irányíthassák az ifjú hercegnőt. Az ifjú Viktória királynő mindig felnőtt felügyelete alatt volt, napirendjét pontosan meghatározták, még sétálni sem mehetett egyedül, szinte egész nap tanult. Mindezeken felül teljesen elszigetelték másoktól, így magányosan töltötte fiatal éveit.
Nem csoda, hogy az elszenvedett traumái elől királynőként a falánkságba menekült és megszakította a kapcsolatot az anyjával.
2. Kasztíliai Izabella spanyol királynő
Higiéniai szokásai mellett Kasztíliai Izabella királynőnek a gyereknevelési módszerei is megkérdőjelezhetőek voltak. Míg fiatalabb lányát, az állhatatos Aragóniai Katalint a tenyerén hordozta, addig Johanna, aki nem értett egyet anyja szigorú, vallásos nézeteivel, rendszeresen ki volt téve az abúzusnak. Izabella királynő emellett politikai sakkbábunak használta a gyerekeit, akiket felnőttként is kontrollált.
3. Zsófia főhercegnő
Már anyósként is megért egy misét, ám hiba volna azt gondolni, hogy Zsófia főhercegnő példás családanya volt. Sokkal inkább egy irányításmániás, rideg nőszemély, aki szűklátókörűségében nem csak menye, de fiai, unokái életét is tönkretette. Ferenc József esetén például az volt a gyereknevelés célja, hogy különböző, kínzásnak beillő „pedagógiai” módszerek útján teljesen lerombolja a személyiségét, hogy aztán elvárásainak megfelelően összerakja. Így az ifjú császár és fivérei nevelését marcona katonák intézték, akiknek fogalmuk sem volt egy gyerek pszichéjéről.
Gyereknevelési elveit menyei, valamint unokái esetében is alkalmazta, ami kis híján Rudolf trónörökös életébe került.
4. Wu Zetian
Kína egyetlen császárnőjének számára lánya nem volt más, mint eltaposható pondró, akinek életét szemrebbenés nélkül kioltotta a hatalomért a rossz anyák dobogós helyezettje. Ugyanis 654-ben egy kislánynak adott életet, aki azonban születése után gyanús körülmények között elhunyt. A gyilkosságért Wang császárnét vádolta, akit a vádak miatt végül eltávolítottak a császári udvarból. A régi császárnő távozása utat nyitott Wu Zetian előtt a császári trónig. Történészek szerint valójában ő állt a lánya halála mögött.
5. Sarolta brit királyné
Furcsának tűnhet listánkon Sarolta királyé neve, ám a nagy sikerű Bridgerton-sorozat ne tévesszen meg senkit: lányai nem léhaságból maradtak vénlányok. Ugyanis férje, III. György betegsége okán lányai voltak a támaszai, így nem engedte őket férjhez menni egészen negyvenes évei végéig. A parentifikáció mellett anyaként gyakran volt velük távolságtartó, inkább volt számukra királyné, mint szülő, amellyel követte a Hannover-ház nem épp ideális szülő-gyerek kapcsolatának hagyományát.
Valóban rossz anyák voltak?
Az uralkodónők körében az évszázadok folyamán teljesen bevett dolog volt, hogy nevelőkre bízták csemetéik nevelését, ráadásul amikor valaki hatalmon van, olykor mérlegelnie kell, hogy mi a helyes döntés. Nem mintha ez mentség lenne az alól, hogy az illető nők igazán rossz anyák voltak.
Olvass további kegyetlen női történelmi személyekről: