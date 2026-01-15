Gyereket a hatalomért? Ők voltak a legrosszabb királyi anyák a történelemben

Amikor az ember egy országért felel, szülői szerepét olykor háttérbe szorítja, nem mintha nem állna rendelkezésükre nevelőnők hada. Azonban bizonyos uralkodónők olyan rettenetesen rossz anyák voltak, hogy nem csak gyerekeik, hanem az ország életét is tönkretették. Íme a rossz anyák leghírhedtebb képviselői!

A legrosszabb királyi anyák a történelemből – 5 elveszett gyerekkor

1. Viktória Sász-Coburg-Saalfeldi hercegnő

Viktória királynő gyerekkora a legszigorúbb katonai börtönhöz hasonlított, ahol életének minden percét szigorúan szabályozták. A Kensington-módszert édesanyja, Viktória szász-coburg-saalfeldi hercegnő, valamint bizalmasa, John Conroy találta ki, amivel függőségi viszony kialakítása volt a céljuk, hogy trónra lépése után bábként irányíthassák az ifjú hercegnőt. Az ifjú Viktória királynő mindig felnőtt felügyelete alatt volt, napirendjét pontosan meghatározták, még sétálni sem mehetett egyedül, szinte egész nap tanult. Mindezeken felül teljesen elszigetelték másoktól, így magányosan töltötte fiatal éveit.

Nem csoda, hogy az elszenvedett traumái elől királynőként a falánkságba menekült és megszakította a kapcsolatot az anyjával.

2. Kasztíliai Izabella spanyol királynő

Higiéniai szokásai mellett Kasztíliai Izabella királynőnek a gyereknevelési módszerei is megkérdőjelezhetőek voltak. Míg fiatalabb lányát, az állhatatos Aragóniai Katalint a tenyerén hordozta, addig Johanna, aki nem értett egyet anyja szigorú, vallásos nézeteivel, rendszeresen ki volt téve az abúzusnak. Izabella királynő emellett politikai sakkbábunak használta a gyerekeit, akiket felnőttként is kontrollált.

Kasztíliai Izabella

3. Zsófia főhercegnő

Már anyósként is megért egy misét, ám hiba volna azt gondolni, hogy Zsófia főhercegnő példás családanya volt. Sokkal inkább egy irányításmániás, rideg nőszemély, aki szűklátókörűségében nem csak menye, de fiai, unokái életét is tönkretette. Ferenc József esetén például az volt a gyereknevelés célja, hogy különböző, kínzásnak beillő „pedagógiai” módszerek útján teljesen lerombolja a személyiségét, hogy aztán elvárásainak megfelelően összerakja. Így az ifjú császár és fivérei nevelését marcona katonák intézték, akiknek fogalmuk sem volt egy gyerek pszichéjéről.