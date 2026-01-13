Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
adósság

Ez az 5 jel árulja el, ha valaki rettenetesen bánik a pénzzel

adósság pénz pénzügyi tudatosság
Bába Dorottya
2026.01.13.
Kifizetetlen számlák, impulzusvásárlás, adósságok. Számos jele van annak, ha valaki rosszul kezeli a pénzét. Ezekből gyűjtöttünk össze 5 tipikus példát.

Ijesztően sokan tesznek úgy, mintha nem lenne befolyásuk pénzügyeikre. Ennek eredménye az eladósodás és az állandó anyagi problémák. Pedig a pénzügyi tudatosság alapja az, hogy tisztában vagyunk vele, hogy rajtunk múlik, milyen összeg dagad a számlánkon. Összeszedtük azokat a jeleket, amelyek felfedik, ha valaki rosszul bánik a pénzzel.

Jelek, hogy valaki rosszul bánik a pénzzel
Számos jele van annak, hogy valaki rosszul bánik a pénzzel.
Forrás:  123rf.com

Pénzügyi tudatosság és annak hiánya

  • A pénzzel való bánásmód tanulható, de egyesek hiányoztak az órákról.
  • Aki nagy lábon él, nem követi a kiadásait, kifogásokat keres, jószerivel rosszul bánik a pénzzel.

5 jel, hogy valaki rosszul bánik a pénzzel

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek tipikusan rosszul forgatják pénzüket. Azonban a horoszkópon túl számos olyan szokás, viselkedésminta létezik, ami azonnal felfedi, hogy az illető egy pénzügyi analfabéta. Nem kerülgetjük a forró kását, mutatjuk a jeleket!

1. Nagy lábon él

Hacsak nem az amerikai erdők rejtélyes lakójáról van szó, komoly red flag lehet, ha valaki körülményeihez képest túlságosan is nagy lábon él. Amikor valaki túl gyakran bocsátkozik impulzusvásárlásba, bevételeit meghaladó, olykor teljesen mellőzhető kiadásokba, adósságokba jó eséllyel nem tud a pénzzel bánni. Amikor néha előjön az egyszer élünk mentalitás, teljesen rendben van, de ha túlzásba viszik, az állandó anyagi problémákat okoz.

Árulkodó mondat lehet: „Ez most belefér”.

2. Gyors meggazdagodásban reménykedik

Ritka az, amikor valaki hirtelen gazdagszik meg, hisz a befektetések és vállalkozások lassan generálhatnak elegendő bevételt. Amikor valaki mindenáron az azonnali megoldásokat sürgeti és a legidétlenebb trendeknek is bedől, az a pénzügyi analfabetimzus jele. Aki anyagi stabilitásra vágyik, annak hosszú távon kell gondolkodnia, mert a hirtelen jött pénz ugyanolyan gyorsan el is tűnhet.

3. Hiányzó vagy kevés megtakarítás

Üresen tátong a számlája, de pár kósza nagy címletű papírpénz sem hánykolódik a fehérneműs fiók mélyén. Amikor valakinek szinte semennyi megtakarítása nincs, az nem csak azt jelenti, hogy rosszul bánik a pénzzel, de nem is gondol a jövőre. Bármikor adódhat olyan helyzet, amikor jelentős összeget kell mozgósítani, ami megtakarítások hiányában kölcsönfelvételt jelezhet.

Ugyanez akkor is igaz, amikor valaki a bevételeihez és a kiadásaihoz képest is kevesebbet tesz félre.

4. Kifogáskeresés a nehéz anyagi helyzetre

„Már épp kezdett javulni a helyzet, de hát jött a karácsony.” Ez a mondat nem csak a sikertelen fogyókúra, de a pénzügyi tudatosság hiányának is az árulkodó jele. Ugyanis amikor valaki csak a kifogásokat keres arra, hogy miért nem képes anyagilag egyről a kettőre jutni, azt jelenti, hogy valójában nem is szándékozik. Képtelen felelősséget vállalni, várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön, mindig talál okot arra, hogy épp miért nem tudott félretenni.

5. Nem követi nyomon kiadásait

Nem feltétlen kell banki rendszereket megszégyenítő Excel-táblázatot vezetni minden elköltött garasról. Amikor viszont valaki még arra sem veszi a fáradtságot, hogy hetente legalább egyszer rápillantson a kiadásaira, az jószerivel minden hónap végén üres rizsen tengődik. Ha valaki nem ismeri az egyenlegét, azt sem tudja, mire költ, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a pénz kifolyik az ujjai közül.

Mi fán terem a pénzügyi tudatosság?

A pénzügyi tudatosság nem velünk született tulajdonság, hanem egy tanulási folyamat eredménye. Hogyha hajlandók vagyunk fejlődni, akkor nemcsak a spórolást tanulhatjuk meg, hanem hogy miképp forgassuk úgy pénzünket, hogy több legyen belőle. Ezért is nagyon fontos a pénzügyi tudatosság átadása a gyerekeknek.

Fejleszd pénzügyi ismereteidet alábbi cikkeinkkel:

A fiatalokat is komolyan veszélyezteti ma már a kiberbűnözés

Az internetes csalások elleni védekezés fontosságára kívánja felhívni a figyelmet a másodízben meghirdetett pénzügyi vetélkedő, amely játékos formában ad át pénzügyi ismereteket. Még mindig elterjedt vélekedés, hogy a kiberbűnözés áldozatai szinte kizárólag idős emberek, akik esetében a csalók könnyedén használják ki a hiányos internetes ismereteket, azonban a helyzet mára megváltozott, és a pénzügyi és digitális tudatosság fejlesztése kiemelten fontos lett a fiatalok számára is. Ebben nyújt jelentős segítséget a második alkalommal életre hívott Nagy Diák Banktudós Teszt, melynek során a diákok játékos formában tanulhatnak a felelős pénzügyi döntések meghozataláról, s közben felkészülhetnek a digitális világ egyre gyakrabban előforduló veszélyeire, például a kibercsalásokra is.

Bankválasztás/ bankváltás előtt állsz? Nyiss számlát okosan: használd ki az előnyöket!

Verejtékes munkával megkeresett pénzét mindenki szeretné a legjobb helyen tudni. Bankválasztás vagy bankváltás során ugyan több szempontot is figyelembe kell venni, de nem akkora ördöngösség, mint gondolnánk.

Pénzügyi fitnesz: így kezeld hatékonyan a kiadásaidat

Nehezen meg a pénzügyi tudatosság? Az alábbiakban bemutatunk néhány tippet, amelyek segítségével a pénzügyeidet hatékonyan kezelheted, és elérheted az anyagi stabilitást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu