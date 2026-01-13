Ez az 5 jel árulja el, ha valaki rettenetesen bánik a pénzzel

Ijesztően sokan tesznek úgy, mintha nem lenne befolyásuk pénzügyeikre. Ennek eredménye az eladósodás és az állandó anyagi problémák. Pedig a pénzügyi tudatosság alapja az, hogy tisztában vagyunk vele, hogy rajtunk múlik, milyen összeg dagad a számlánkon. Összeszedtük azokat a jeleket, amelyek felfedik, ha valaki rosszul bánik a pénzzel.

Számos jele van annak, hogy valaki rosszul bánik a pénzzel.

Forrás: 123rf.com

Pénzügyi tudatosság és annak hiánya A pénzzel való bánásmód tanulható, de egyesek hiányoztak az órákról.

Aki nagy lábon él, nem követi a kiadásait, kifogásokat keres, jószerivel rosszul bánik a pénzzel.

5 jel, hogy valaki rosszul bánik a pénzzel

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek tipikusan rosszul forgatják pénzüket. Azonban a horoszkópon túl számos olyan szokás, viselkedésminta létezik, ami azonnal felfedi, hogy az illető egy pénzügyi analfabéta. Nem kerülgetjük a forró kását, mutatjuk a jeleket!

1. Nagy lábon él

Hacsak nem az amerikai erdők rejtélyes lakójáról van szó, komoly red flag lehet, ha valaki körülményeihez képest túlságosan is nagy lábon él. Amikor valaki túl gyakran bocsátkozik impulzusvásárlásba, bevételeit meghaladó, olykor teljesen mellőzhető kiadásokba, adósságokba jó eséllyel nem tud a pénzzel bánni. Amikor néha előjön az egyszer élünk mentalitás, teljesen rendben van, de ha túlzásba viszik, az állandó anyagi problémákat okoz.

Árulkodó mondat lehet: „Ez most belefér”.

2. Gyors meggazdagodásban reménykedik

Ritka az, amikor valaki hirtelen gazdagszik meg, hisz a befektetések és vállalkozások lassan generálhatnak elegendő bevételt. Amikor valaki mindenáron az azonnali megoldásokat sürgeti és a legidétlenebb trendeknek is bedől, az a pénzügyi analfabetimzus jele. Aki anyagi stabilitásra vágyik, annak hosszú távon kell gondolkodnia, mert a hirtelen jött pénz ugyanolyan gyorsan el is tűnhet.

3. Hiányzó vagy kevés megtakarítás

Üresen tátong a számlája, de pár kósza nagy címletű papírpénz sem hánykolódik a fehérneműs fiók mélyén. Amikor valakinek szinte semennyi megtakarítása nincs, az nem csak azt jelenti, hogy rosszul bánik a pénzzel, de nem is gondol a jövőre. Bármikor adódhat olyan helyzet, amikor jelentős összeget kell mozgósítani, ami megtakarítások hiányában kölcsönfelvételt jelezhet.

Ugyanez akkor is igaz, amikor valaki a bevételeihez és a kiadásaihoz képest is kevesebbet tesz félre.

4. Kifogáskeresés a nehéz anyagi helyzetre

„Már épp kezdett javulni a helyzet, de hát jött a karácsony.” Ez a mondat nem csak a sikertelen fogyókúra, de a pénzügyi tudatosság hiányának is az árulkodó jele. Ugyanis amikor valaki csak a kifogásokat keres arra, hogy miért nem képes anyagilag egyről a kettőre jutni, azt jelenti, hogy valójában nem is szándékozik. Képtelen felelősséget vállalni, várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön, mindig talál okot arra, hogy épp miért nem tudott félretenni.