Igazi szívtipró lett Uma Thurman és Ethan Hawke fia, Levon Hawke - Fotó

Egy legendás házaspár kisebbik gyermeke vonta magára a figyelmet a milánói divathéten. Levon Hawke a nővére, Maya Hawke társaságában érkezett meg a divatvilág egyik legfontosabb eseményére és gyorsan a figyelem középpontjába kerültek. Uma Thurman és Ethan Hawke gyermekei ugyanis rendkívül stílusosan jelentek meg a Prada tavaszi kollekciójának bemutatójára.

Levon Hawke és a testvére, Maya Hawke a milánói divathéten

Levon Hawke és a testvére továbbviszik a szüleik örökségét

A The Sun számolt be arról, hogy a két fiatal nepo baby a szüleikhez hasonlóan kacsingatnak a színészettel. Maya már letette a névjegyét a Stranger Things sorozatban, most pedig Levonon volt a sor, hogy megcsillogtassa tehetségét. A fiatalember ugyanis szerepet kapott a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Marty Supreme című filmben. Először azonban a divatvilágban csillogtatta meg tudását, ahol több modellügynökséggel és ruhamárkával is szerződésben állt. Így már biztos, hogy azok közé a híres csemeték közé tartozik, akik a saját jogukon harcolták ki a népszerűségüket.

Ethan Hawke és Uma Thurman gyermekei a szüleik kiköpött másai

Korábban az édesapjuk, Ethan Hawke arról beszélt egy interjú során, hogy szeretné, ha a gyermekei is filmsztárokká válnának a jövőben, azonban nem erőltette rájuk a gyerekszínészkedést.

„Az volt a jó és biztonságos döntés, hogy a gyermekeim kiskorukban csak festettek, táncoltak és énekeltek. De nem aggódtam soha, hogy ne fordulnának egyszer a művészetek felé, amikor úgy érzik majd, hogy ez az életük. Abban pedig mindig is biztos voltam, hogy a lányomból egyszer kiváló színész lesz" - idézte a színész szavait a lap.

Most azonban úgy látszik, hogy mindkét gyermekében meg van a tehetség hozzá, hogy egyszer akkora világsztárokká válhassanak, mint a szüleik.