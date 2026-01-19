Kiderült Eugénia hercegnő titka: ezért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával

Nem kerülik el a viszályok a királyi családot sem. Nemrég kiderült, hogy nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a családon belül is kitaszítottá vált a jogfosztott András herceg. Úgy látszik, hogy a korábbi herceg nem csak a címeit, hanem a szeretteit is elveszítette a botrányai hatására. A legfrissebb sajtóhírek szerint a kisebbik lánya, Eugénia hercegnő egyáltalán nem kíváncsi az édesapjára és teljesen megszakította vele a kapcsolatot. Most kiderült, hogy mi oka volt erre a fiatal hercegnőnek.

Eugénia hercegnő nem beszél már az édesapjával, András herceggel

Forrás: Getty Images

Eugénia yorki hercegnő nem tartja a kapcsolatot apjával, Andrew Mountbatten-Windsorral.

Karácsonykor sem látogatta meg apját férjével és gyermekeivel.

A döntést források „Brooklyn Beckham-szintű” elszakadásként írják le.

Beatrix hercegnő továbbra is kapcsolatban maradt apjával.

Eugénia döntésének háttérben András Epsteinhez köthető botránya áll.

Eugénia hercegnő neheztel az apjára

A Mirrornak sikerült elérnie a királyi család egyik szakértőjét Afua Hagant, aki arról beszélt a lapnak, hogy András herceg fiatalabbik gyermeke már egyáltalán nem beszél vele.

„Ez nem meglepő. Ez arról szól, hogy Eugénia megvédi önmaga, a családja, a férje, és a jótékonysági szervezete jóhírét. Rengeteg ember függ tőle és nem akarja, hogy az apjával való viszonya miatt bűntudata legyen. Véleményem szerint közrejátszik a dologban az is, hogy András a mai napig nem kért nyilvánosan bocsánatot az Epstein-botrány áldozataitól. Ezzel azt közvetíti a nyilvánosság felé, hogy nincs benne megbánás. Ez pedig nem tetszik Eugénia hercegnőnek" - árulta el a szakértő.

A lap felelevenítette, hogy a karácsonykor Eugénia és a nővére, Beatrix hercegnő a királyi családot választották a szüleik helyett és azóta nem is találkoztak az édesapjukkal. Beatrix azonban továbbra is próbál a határon mozogni és nem utasítja el teljesen az édesapjuk közeledését, csupán kerüli a vele való találkozást.