Kiderült Eugénia hercegnő titka: ezért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával

királyi család Eugénia hercegnő családi viszály András herceg
Komáromi Bence
2026.01.19.
A királyi család szakértői szerint egyértelmű oka van annak, hogy a jogfosztott András herceg lányai elhidegültek a családfőtől. Sajtóhírek szerint Eugénia hercegnő egészen odáig ment, hogy teljesen megszakította a kapcsolatot az édesapjával.

Nem kerülik el a viszályok a királyi családot sem. Nemrég kiderült, hogy nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a családon belül is kitaszítottá vált a jogfosztott András herceg. Úgy látszik, hogy a korábbi herceg nem csak a címeit, hanem a szeretteit is elveszítette a botrányai hatására. A legfrissebb sajtóhírek szerint a kisebbik lánya, Eugénia hercegnő egyáltalán nem kíváncsi az édesapjára és teljesen megszakította vele a kapcsolatot. Most kiderült, hogy mi oka volt erre a fiatal hercegnőnek.

Eugénia hercegnő neheztel az apjára

A Mirrornak sikerült elérnie a királyi család egyik szakértőjét Afua Hagant, aki arról beszélt a lapnak, hogy András herceg fiatalabbik gyermeke már egyáltalán nem beszél vele. 

„Ez nem meglepő. Ez arról szól, hogy Eugénia megvédi önmaga, a családja, a férje, és a jótékonysági szervezete jóhírét. Rengeteg ember függ tőle és nem akarja, hogy az apjával való viszonya miatt bűntudata legyen. Véleményem szerint közrejátszik a dologban az is, hogy András a mai napig nem kért nyilvánosan bocsánatot az Epstein-botrány áldozataitól. Ezzel azt közvetíti a nyilvánosság felé, hogy nincs benne megbánás. Ez pedig nem tetszik Eugénia hercegnőnek" - árulta el a szakértő.

A lap felelevenítette, hogy a karácsonykor Eugénia és a nővére, Beatrix hercegnő a királyi családot választották a szüleik helyett és azóta nem is találkoztak az édesapjukkal. Beatrix azonban továbbra is próbál a határon mozogni és nem utasítja el teljesen az édesapjuk közeledését, csupán kerüli a vele való találkozást. 

Brooklyn Beckham-szintű szakításként emlegetik: Eugénia hercegnő még karácsonykor sem állt szóba apjával

Andrew Mountbatten-Windsort állítólag sokkolta, hogy legkisebb lánya minden kapcsolatot megszakított vele. Eugénia hercegnő karácsonykor felé se nézett, és még az unokáit sem vitte el hozzá.

Menedéket keres Sarah Ferguson: fogalma sincs, hol húzza meg magát

York egykori hercege és hercegnéje életében újabb fordulópont következik. Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson a jövő héten végleg elhagyja a windsori Royal Lodge-ot, amely közel másfél évtizeden át volt közös otthonuk.

Tajtékzik a dühtől Beatrix és Eugénia: apjuk kegyvesztettségével a biztonságról szőtt álmuk is szertefoszlott

Bár van pénzük, családjuk és otthonuk, a yorki hercegnőket rosszul érinti, hogy oda a Royal Lodge. Beatrix és Eugénia anyagi lehetőségeit teljesen megváltoztatta, hogy apjukat kilakoltatják eddigi otthonából.

 

 

 

