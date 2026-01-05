5 kínos baki, amit nem vettél észre a Strager Things fináléjában: nem volt elég a plusz egy év

A siker veszélyes. Főleg, ha egy kultikus sorozatról van szó. Ilyenkor a rajongók elvárásai egyszerűen kielégíthetetlenek lesznek az ítéleteik pedig kegyetlenek. Ráadásul nem elég, hogy a Stranger Things záróévadára éveket kellett várnunk a világjárvány és a forgatókönyvírók sztrájkja miatt, az alkotók még kértek bónusz egy évet a finomhangoláshoz. A nézők így joggal remélték, ha már el kell búcsúzniuk a kedvenc sorozatuktól, a végeredmény patikamérlegen kimért és hibátlan lesz.

Lehet, hogy kultstátuszt kapott a Stranger Things, de hogy nem hibátlan, az biztos.

A Stranger Things utolsó évadának legfájdalmasabb bakijai Az időutazó karóra

Vándorló sebhelyek

Zabolázatlan hajkoronák

Belógó mikrofonok

Under Armor

A Stranger Things szereplői a rajongók szeme előtt nőttek fel, de amikor elkezdték, még senki nem gondolta, hogy ez egy 10 évig tartó dolog lesz. Azt meg még a Duffer fivérek is csak remélni tudták, hogy a történetük ekkora sikert arat majd. Amikor kultikus státuszt kap egy sorozat (ráadásul két évad között több, mint két és fél év telik el) fennáll a veszélye, hogy a nézők milliói minden egyes pixelt és képkockát centiről centire átvizsgálnak bakik után kutatva, hogy aztán hetekig attól legyen hangos a média. A Trónok harca esetében pontosan ez történt: 8. évadának egyik jelenetében a középkori díszletek közt egy oda nem illő, papír kávéspohár jelent meg. Mire az HBO eltüntette a streamingverziókból a bakit, addigra már a sorozat ellentmondásos fogadtatású évadának egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált, de legalább Havas John bocsánatot kért érte. Vajon a Stranger Thingsre is hasonló sors vár?

Íme 5 filmes baki, ami minden keményvonalas Stranger Things -rajongónak kiszúrta a szemét

A Stranger Things, a streamingóriás zászlóshajójának sikerült beleesnije a Trónok harca hibájába: hiába bizonyult a közelmúlt egyik legalaposabban kidolgozott korhű alkotásának, ami öt évadot töltött az 1980-as évekbeli Indiana megszólalásig pontos újrateremtésével, hiába ügyeltek arra hogy minden stimmeljen a zenétől a divaton át a technológiáig, az 5. évadban sikerült elkövetni pár olyan bakit, amitől csak fogják a fejüket a nézők. Hogy a francba nem vették ezt észre az utómunkák során?