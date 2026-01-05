5 kínos baki, amit nem vettél észre a Strager Things fináléjában: nem volt elég a plusz egy év

A siker veszélyes. Főleg, ha egy kultikus sorozatról van szó. Ilyenkor a rajongók elvárásai egyszerűen kielégíthetetlenek lesznek az ítéleteik pedig kegyetlenek. Ráadásul nem elég, hogy a Stranger Things záróévadára éveket kellett várnunk a világjárvány és a forgatókönyvírók sztrájkja miatt, az alkotók még kértek bónusz egy évet a finomhangoláshoz. A nézők így joggal remélték, ha már el kell búcsúzniuk a kedvenc sorozatuktól, a végeredmény patikamérlegen kimért és hibátlan lesz.
A Stranger Things utolsó évadának legfájdalmasabb bakijai
- Az időutazó karóra
- Vándorló sebhelyek
- Zabolázatlan hajkoronák
- Belógó mikrofonok
- Under Armor
A Stranger Things szereplői a rajongók szeme előtt nőttek fel, de amikor elkezdték, még senki nem gondolta, hogy ez egy 10 évig tartó dolog lesz. Azt meg még a Duffer fivérek is csak remélni tudták, hogy a történetük ekkora sikert arat majd. Amikor kultikus státuszt kap egy sorozat (ráadásul két évad között több, mint két és fél év telik el) fennáll a veszélye, hogy a nézők milliói minden egyes pixelt és képkockát centiről centire átvizsgálnak bakik után kutatva, hogy aztán hetekig attól legyen hangos a média. A Trónok harca esetében pontosan ez történt: 8. évadának egyik jelenetében a középkori díszletek közt egy oda nem illő, papír kávéspohár jelent meg. Mire az HBO eltüntette a streamingverziókból a bakit, addigra már a sorozat ellentmondásos fogadtatású évadának egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált, de legalább Havas John bocsánatot kért érte. Vajon a Stranger Thingsre is hasonló sors vár?
Íme 5 filmes baki, ami minden keményvonalas Stranger Things -rajongónak kiszúrta a szemét
A Stranger Things, a streamingóriás zászlóshajójának sikerült beleesnije a Trónok harca hibájába: hiába bizonyult a közelmúlt egyik legalaposabban kidolgozott korhű alkotásának, ami öt évadot töltött az 1980-as évekbeli Indiana megszólalásig pontos újrateremtésével, hiába ügyeltek arra hogy minden stimmeljen a zenétől a divaton át a technológiáig, az 5. évadban sikerült elkövetni pár olyan bakit, amitől csak fogják a fejüket a nézők. Hogy a francba nem vették ezt észre az utómunkák során?
1. Lucas és az időutazó karóra
Ez az egyik legfelkapottabb technikai részlet. A szemfüles rajongók (különösen a megszállott Casio-gyűjtők) kiszúrták, hogy Lucas (Caleb McLaughlin) egy olyan Casio G-Shock órát visel, mamely 1987-ben még a tervezőasztalokon sem létezett. A típus valószínűleg egy DW-001-es (közismertebb nevén a „Jason”), ami csak 1996-ban jelent meg először. Úgy tűnik, Lucas stílusérzéke tíz évvel megelőzte a korát.
2. Belógó mikrofonok
A belógó mikrofonok problémája régi mumusa a sorozatnak. Már az 1. és a 3. évadban is voltak hasonló, mára legendássá vált bakik (sőt, a 3. évadban a rendőrautó ablakában az egész stáb látszódott), így a rajongók már vadásznak rá. Az évad 3. részében és az az utolsó jelenetben is kiszúrhatjuk a belógó mikrofont, ami egy pillanatra átüti a negyedik falat.
3. Vándorló sebhelyek
A folytonossági hiba a vágószoba rémálma. A Millie Bobby Brown által alakított Eleven (vagy aki magyar szinkronnal nézte, annak Tizi) arcán a végső nagy összecsapás alatt a vágások és vérfoltok szinte önálló életet élnek: az egyik közeli snittben még a bal orcáján tátong a seb, amikor távolabb van a kamera, már nyoma sincs sebhelynek, mad a következőben már a jobb oldalon szivárog a vér. Úgy tűnik, a drámai hatás fontosabb volt a készítőknek, mint az, hogy a maszkmesterek és a CGI mágusok munkája kockáról kockára stimmeljen.
4. Zabolázatlan parókák
A 80-as évek a hatalmas hajakról szóltak, de a Stranger Things fináléjában a parókák nem emiatt sikerültek látványosra. A hajvonalak jelenetenként változnak, mert rendszeresen elmozdultak a helyükről. Az akciódúsabb jelenetekben látszik, ahogy Eleven (Millie Bobby Brown) rövid haja alatt felsejlik a színésznő hajhálója, ami az igazi haját rejtette. Ezek olyan részletek, amiket az extra egy év utómunka alatt illett volna digitálisan elntüntetni.
5. Holly Wheeler és az Under Armor
Ez a kávéspohár szintű baki: az Under Armor brand nem létezett 1987-ben, mégis ezt láthatjuk a képernyőn kivillanni a pulcsi alól, amikor Holly kiszabadítja magát Vecna fogságából. A márkát 1996-ban alapították, tehát kilenc évvel a sorozat eseményei után. Azért is furcsa, hogy benne maradt, mert a Stranger Things korábban rendkívül szofisztikáltan és a 80-as évekbe illesztve bánt a termékelhelyezésekkel.
Az évadot megelőző botrányok és hibák ellenére azért szerethető ez az évad is, habár sokak szerint megúszós lett. Lehet, hogy a világot sikerült megmenteni, de a vágószoba becsületén esett csorbát már egyetlen dimenziókapu sem tudja bezárni.
