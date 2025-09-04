"Járj vele, míg meg nem utálod" – Tiktok trend, mely a pszichológusoknál már csak az internet népét osztja meg jobban

„Boldogan éltek, míg ki nem állhatták egymást” – Valahogy így lehet befejezni azt a tündérmesét, ha a meseírók anno a legújabb Tiktok-trendet vették volna alapul. Szakítani valóban nehéz dolog, egyes tartalomgyártók pedig szembe menve a sztenderdekkel és a józan ésszel, kivárásra játszanak szakításkor, ahelyett hogy azonnal lépnének. Vajon van értelme ennek a trendnek?
Párkapcsolati problémák megoldására nincs általános recept, azonban egy összetevő minden esetben ott van: az őszinte, nyílt kommunikáció. A Tiktok legújabb randitrendje pedig épp ezzel megy szembe: lényege az, hogy veszekedés, nyílt konfrontáció helyett hallgatás és fokozatos eltávolodás révén megvárják, míg a szerelem utálatba csap át.
Akik erre a módszerre esküsznek, azzal érvelnek, hogy ezáltal tiszta lappal indulhatnak, hisz már a szakítás előtt lezárják magukban a megfeneklett párkapcsolatot.
A trend egy Meg Neil nevű tartalomgyártó agyszüleménye, aki személyes tapasztalatát osztotta meg: amikor komoly párkapcsolati problémák merültek fel, statégiát váltott, és inkább megvárta, míg elmérgesedik a kapcsolat. Követői nem győzték helyeselni a döntését, azonban közelebbről megvizsgálva, számos probléma merül fel a trenddel kapcsolatban.
Természetesen létezik olyan, hogy egy párkapcsolat menthetetlen, csakhogy a ki nem mondott problémák, érzelmek elfojtása öngerjesztő folyamat, mely mérgezi a lelket, ráadásul akadályozza a tudatos érzelmi feldolgozást, határok meghúzását. Egy kapcsolat két ember szövetsége, ha pedig nem kommunikáljuk a problémákat, az nem csak éretlen, de gyáva hozzáállás is.
„Hónapokkal ezelőtt szakítottunk, csak még nem mondtam el neki.”
A pszichológia is a trend ellen szólít: 1983-ban két kutató felállította az ún. EVLN modellt, melyek különböző szakítási stratégiákat tárgyaltak. Ebben az első az elhagyás (E), a hang (V, mint voice) a, lojalitás (L), valamint az elhanyagolás (N, mint neglect) volt, ez a Tiktok módszer pedig utóbbi sémát követi, mely mind közül a legkárosabb. Ilyenkor csendes erózió áll be, felhalmozódnak a problémák, melynek következtében benne rekedtek egy kellemetlen helyzetben.
Ez a szakítási stratégia kísértetiesen hasonlít a „csendes felmondás” jelenséghez, ahol a munkateljesítményt minimalizálják, illetve a „Banksyzáshoz”, ahol fokozatos érzelmi eltávolítás után hirtelen szakítanak a felek.
Ugyan az influenszerek az önrendelkezés hatékony eszközének állítják be, Dr. Tara Suwinyattichaiporn szexuálpszichológus meglátása szerint ez valójában csak egy konfliktuskerülési mód, sokan azért alkalmazzák, mert híján vannak a megfelelő kommunikációs készségeknek.
Egy párkapcsolat lezárásának egyetlen hatékony módja a nyílt, őszinte kommunikáció, ami nem könnyű, de mindenképp szükséges.
A Tiktok praktikával ugyanis csak a stagnálást, saját szenvedésünket nyújtjuk el, pazaroljuk a saját és partnerünk idejét, mely életünk minden területére kihat. És még csak könnyebb sem lesz szakítás után. A végszó tehát az hogy ne járjunk senkivel addig, míg meg nem utáljuk.
