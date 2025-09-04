"Járj vele, míg meg nem utálod" – Tiktok trend, mely a pszichológusoknál már csak az internet népét osztja meg jobban

„Boldogan éltek, míg ki nem állhatták egymást” – Valahogy így lehet befejezni azt a tündérmesét, ha a meseírók anno a legújabb Tiktok-trendet vették volna alapul. Szakítani valóban nehéz dolog, egyes tartalomgyártók pedig szembe menve a sztenderdekkel és a józan ésszel, kivárásra játszanak szakításkor, ahelyett hogy azonnal lépnének. Vajon van értelme ennek a trendnek?

"Járok vele, míg meg nem utálom." - Mérgező szakítási trend terjed a Tiktokon.

Forrás: Moment RF

Járás utálatig? A fura Tiktok-trend eredete

Párkapcsolati problémák megoldására nincs általános recept, azonban egy összetevő minden esetben ott van: az őszinte, nyílt kommunikáció. A Tiktok legújabb randitrendje pedig épp ezzel megy szembe: lényege az, hogy veszekedés, nyílt konfrontáció helyett hallgatás és fokozatos eltávolodás révén megvárják, míg a szerelem utálatba csap át.

Akik erre a módszerre esküsznek, azzal érvelnek, hogy ezáltal tiszta lappal indulhatnak, hisz már a szakítás előtt lezárják magukban a megfeneklett párkapcsolatot.

A trend egy Meg Neil nevű tartalomgyártó agyszüleménye, aki személyes tapasztalatát osztotta meg: amikor komoly párkapcsolati problémák merültek fel, statégiát váltott, és inkább megvárta, míg elmérgesedik a kapcsolat. Követői nem győzték helyeselni a döntését, azonban közelebbről megvizsgálva, számos probléma merül fel a trenddel kapcsolatban.

Mi a baj ezzel a Tiktokos szakítási trenddel?

Természetesen létezik olyan, hogy egy párkapcsolat menthetetlen, csakhogy a ki nem mondott problémák, érzelmek elfojtása öngerjesztő folyamat, mely mérgezi a lelket, ráadásul akadályozza a tudatos érzelmi feldolgozást, határok meghúzását. Egy kapcsolat két ember szövetsége, ha pedig nem kommunikáljuk a problémákat, az nem csak éretlen, de gyáva hozzáállás is.

„Hónapokkal ezelőtt szakítottunk, csak még nem mondtam el neki.”

A pszichológia is a trend ellen szólít: 1983-ban két kutató felállította az ún. EVLN modellt, melyek különböző szakítási stratégiákat tárgyaltak. Ebben az első az elhagyás (E), a hang (V, mint voice) a, lojalitás (L), valamint az elhanyagolás (N, mint neglect) volt, ez a Tiktok módszer pedig utóbbi sémát követi, mely mind közül a legkárosabb. Ilyenkor csendes erózió áll be, felhalmozódnak a problémák, melynek következtében benne rekedtek egy kellemetlen helyzetben.