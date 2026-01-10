Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A szépség átok? Egy 57 éves brit nőnek 7 éve nem volt párja: a túl szép megjelenését okolja

Simon Benedek
2026.01.10.
A szépség megítélése mindig szubjektív, azonban arról igenis lehet vitatkozni, hogy áldás, vagy átok. Egy 57 éves brit nő szerint a szépsége miatt már 7 éve nincs párja.

Kétségtelenül számos tényezőtől függ, hogy ki mit talál szépnek vagy egyáltalán mit ért a szépség fogalma alatt. Egy 57 éves brit nő arról panaszkodik, hogy túlságosan szép, emiatt már több mint hét éve nem volt párkapcsolata, ugyanis a férfiak csak tárgyként tekintenek rá. 

Fran Sawyer mosolyog: szerinte a szépség néha átok.
A szépség áldás vagy átok? 

  • Egy brit nő szerint a szépsége miatt nincs párja már 7 éve.
  • A nők ellenségnek tekintik, a férfiak pedig szexuális tárgynak.
  • Ennek ellenére vannak az életében más dolgok, amik feltöltik, ezért nem gondolja egyértelműen hátránynak a szépséget. 

A férfiak a szépsége miatt másképp bánnak az 57 éves Fran Sawyerrel 

Fran Sawyer azt mondja, hogy szerinte a szépsége miatt másképp kezelik őt a férfiak, és ezért inkább átok, mint áldás az esztétikus megjelenése. A nő szerint az elbűvölő, kortalan arca, valamint karcsú alakja és természetes vonzereje sokak szemét szúrja – különösen a nőkét. „A nők utálnak, a férfiak pedig csak szexuális tárgyként tekintenek rám” – mondja. Az élet azonban Fran elmondása szerint számára nem csak a külsőségekről szól.

Fiatalabb korában nem volt ennyire csinos

Fran nem volt mindig szép: a fogszabályzós, fiúkhoz hasonlóan kinéző kislány csak később vált szép hölggyé. A felnőtt életében először a gyermekei iskolájában tapasztalta a féltékenységet és az irigységet a nők részéről, azonban miután elvált a párjától, a férfiakkal sem volt szerencséje. A legtöbb férfi a társkereső alkalmazásokon inkább szexuális ajánlatokkal bombázta, mintsem valódi kapcsolatot keresett volna vele.

Orvosi berendezést talált fel, amíg várt az igazira

Fran egész életében próbált kibújni a „csak egy szép nő” szerepéből, és kiemelkedő kreativitásának, valamint elszántságának köszönhetően feltalált egy különleges orvosi kötést sztómahasználóknak, amely megkönnyíti a mindennapjaikat. A sztóma egy orvosilag létrehozott nyílás a hasfalon, amely lehetővé teszi a széklet vagy a vizelet elvezetését a testből, ha a természetes út betegség, sérülés vagy műtét miatt nem működik. A találmányt 2018-ban szabadalmaztatták, és ma már világszerte használják. „Sajnos a teljesítményem ellenére még mindig a kinézetem alapján ítélnek meg. De nem hagyom, hogy bárki elnyomjon. Semmiképp” – mondta a The Sun-nak a nő, aki azért a szépségéből is üzletet csinált, bár jótékony célra. 

„2010-ben a saját élményeim inspirálta szexi szelfiket kezdtem el árulni, hogy pénzt gyűjtsek fogyatékkal élő gyerekek szüleinek. Létrehoztam egy alteregót,Fanny Fox néven – apám gyerekkori becenevének tiszteletére. Végül 100 000 fontot gyűjtöttem ezzel” — mesélte el az 57 éves szépség.

Most akkor áldás vagy átok a szépség?

Arra a kérdésre, hogy áldás vagy átok a szépség Frannek egyértelmű válasza van. „A szépségem átokként és áldásként is működik egyszerre” – mondja Fran Sawyer, aki szerint a külvilág gyakran csak a külsőségeket látja, és emiatt sokszor irigységet vagy félreértést tapasztal. A férfiak hajlamosak szexuális tárgyként kezelni a természetes vonzerő miatt, miközben a nők ellenségesek vele szemben. Ugyanakkor Fran büszke a természetes vonzerejére, és úgy érzi, hogy az élet egyéb területein ki tudja bontakoztatni a kreativitását. 

