Optikai IQ-teszt: csak az emberek 1%-a találja meg a cuki gyíkot a parkban

Készen állsz egy izgalmas rejtvényre? Akkor ne habozz, és vágj bele ebbe az IQ-tesztnek is remekül beillő keresgélős fejtörőbe! Próbálj mindent kizárni 10 másodpercig, és hajts rá az elit címre!

Amikor túl sok inger ér, nagy a nyomás és a stressz, remek kikapcsolódást ígérnek a különböző optikai rejtvények. A most következő ráadásul a színeivel és témájával is szinte simogatja az agytekervényeidet. Egy IQ-teszt, ami egyszerre pörgeti és pihenteti az elmédet. Kell ennél több?

képes IQ-teszt
Vajon kifog rajtad ez a képes IQ-teszt?
Forrás: Brightside/jagranjosh

Optikai IQ-teszt

Adott egy nyugtató, zöld kép, ami egy buja parkot ábrázol. Van itt minden, kényelmes pad, ha elfáradnál, lámpa, ha rád sötétedne, széles ösvény, hogy kényelmesen sétálhass, no meg persze a természet karnyújtásnyi közelsége. Ám van itt még egy igen jelentős dolog, amihez azonban sokkal alaposabban kell megvizsgálnod a képet. Ez egy optikai rejtvény, ehhez mérten pedig nem az lesz a feladatod, hogy szimplán csak élvezd. Lássuk hát, mi lesz a dolgod!

A fejtörő képén elbújt egy igazán aranyos kis gyík, akit meg kell találnod. Erre azonban mindösszesen 10 másodperced lesz, legalábbis ennyi időn belül oldja meg az emberek 1 százaléka. Ha szeretnél te is ehhez az elit klubhoz tartozni, akkor most koncentrálj. Induljon az óra, mehet is a keresgélés!

rejtvény képes fejtörő
IQ-teszt feladványa.
Forrás: Brightside/jagranjosh

Miért szeretjük ezeket a képes IQ-teszteket?

Az ilyen típusú rejtvények játékos és szórakoztató módon képesek megdolgoztatni az agytekervényeket. Ezzel frissítik a gondolkodást, edzik a logikát, a problémamegoldó képességet, nem mellékesen pedig tesztelik az éleslátást és a részletek megfigyelését. Ráadásul mindössze pár percet vesznek igénybe, így a nap bármely szakában elővehetők.

A feladvány megoldása

Sikerült megtalálnod ezt a kis csacska gyíkot? Ha igen, gratulálunk, hivatalosan is bekerülté a sasszemű és éles logikájú elit klubba. Ha nem, ne csüggedj. A képes IQ-tesztek olykor kifognak az emberen, hiszen ezzel a céllal lettek megalkotva. Gyakorolj más hasonló rejtvénnyel, hogy a következő már jobban menjen.

képes IQ-teszt megoldása
IQ-teszt megoldása.
Forrás: Brightside/jagranjosh

Miért szeretjük az ilyen típusú rejtvényeket?

A parkban elbújt gyík pontosan olyan optikai IQ-teszt, ami egyszerre fejleszt, tesztel és szórakoztat. A megoldása közben ugyanis használod az éleslátásod, a logikád, a problémamegoldó képességedet. Ha sikerült a megadott időn belül rálelned a fán üldögélő gyíkra, bizony az emberek elit 1 százalékába tartozol.

Ezek is érdekelhetnek:

Ez a kis panda nagy bajban van − Segíts neki, és fitogtasd az intelligenciádat!

Szereted megfigyelni a részleteket? Mennyire látod át az összefüggéseket? Van kedved tesztelni magad egy cuki képes IQ-teszttel? Akkor ez a feladvány tökéletesen illik hozzád!

IQ-teszt: segíts az idős, cicás néninek, mert valami nem stimmel a szobájában

Ebben a szobában rengeteg cica van. Mind másfelé, mást csinál. A közös pont a gazdájuk, akinek azonban most segítened kell. Találd meg a hibát a képen, és oldd meg az IQ-tesztet!

Mókusos IQ-teszt: találd meg a 3 különbséget a két képen 20 másodperc alatt

Tedd magad próbára a képrejtvényes IQ-tesztünkkel, és tudd meg, hogy a különlegesek közé tartozol-e! Csak 20 másodperced van, hogy megtaláld a 3 különbséget a két kép között.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

