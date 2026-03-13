Optikai IQ-teszt: csak az emberek 1%-a találja meg a cuki gyíkot a parkban

Amikor túl sok inger ér, nagy a nyomás és a stressz, remek kikapcsolódást ígérnek a különböző optikai rejtvények. A most következő ráadásul a színeivel és témájával is szinte simogatja az agytekervényeidet. Egy IQ-teszt, ami egyszerre pörgeti és pihenteti az elmédet. Kell ennél több?

Vajon kifog rajtad ez a képes IQ-teszt?

Forrás: Brightside/jagranjosh

Optikai IQ-teszt

Adott egy nyugtató, zöld kép, ami egy buja parkot ábrázol. Van itt minden, kényelmes pad, ha elfáradnál, lámpa, ha rád sötétedne, széles ösvény, hogy kényelmesen sétálhass, no meg persze a természet karnyújtásnyi közelsége. Ám van itt még egy igen jelentős dolog, amihez azonban sokkal alaposabban kell megvizsgálnod a képet. Ez egy optikai rejtvény, ehhez mérten pedig nem az lesz a feladatod, hogy szimplán csak élvezd. Lássuk hát, mi lesz a dolgod!

A fejtörő képén elbújt egy igazán aranyos kis gyík, akit meg kell találnod. Erre azonban mindösszesen 10 másodperced lesz, legalábbis ennyi időn belül oldja meg az emberek 1 százaléka. Ha szeretnél te is ehhez az elit klubhoz tartozni, akkor most koncentrálj. Induljon az óra, mehet is a keresgélés!

IQ-teszt feladványa.

Forrás: Brightside/jagranjosh

Miért szeretjük ezeket a képes IQ-teszteket?

Az ilyen típusú rejtvények játékos és szórakoztató módon képesek megdolgoztatni az agytekervényeket. Ezzel frissítik a gondolkodást, edzik a logikát, a problémamegoldó képességet, nem mellékesen pedig tesztelik az éleslátást és a részletek megfigyelését. Ráadásul mindössze pár percet vesznek igénybe, így a nap bármely szakában elővehetők.

A feladvány megoldása

Sikerült megtalálnod ezt a kis csacska gyíkot? Ha igen, gratulálunk, hivatalosan is bekerülté a sasszemű és éles logikájú elit klubba. Ha nem, ne csüggedj. A képes IQ-tesztek olykor kifognak az emberen, hiszen ezzel a céllal lettek megalkotva. Gyakorolj más hasonló rejtvénnyel, hogy a következő már jobban menjen.

IQ-teszt megoldása.

Forrás: Brightside/jagranjosh

A parkban elbújt gyík pontosan olyan optikai IQ-teszt, ami egyszerre fejleszt, tesztel és szórakoztat. Ha sikerült a megadott időn belül rálelned a fán üldögélő gyíkra, bizony az emberek elit 1 százalékába tartozol.