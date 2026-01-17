Teuta, az illír kalózkirálynő, akitől Róma is rettegett

A kalózokat tévesen a szemtakarókkal, papagájokkal, valamint a jolly roger zászlókkal azonosítjuk. Pedig a kalózkodás már azóta létezik, hogy az ember elkezdett hajózni, így nem csak a 17-18. századi aranykor tengerészei rettegtek tőlük. Az ókori Róma egyik legnagyobb ellensége egy illír kalóznő, Teuta királyné volt, aki úgy játszadozott a valaha volt egyik leghatalmasabb birodalommal, mint macska az egérrel. Ezt a rendkívüli asszonyt a történelemkönyvek mégis hajlamosak margóra tenni.

Az ókor legrettegettebb női kalóza az illír Teuta királyné volt.

Teuta királyné, a rettegett illír kalóznő Az illír egy Nyugat-Balkánon élő harcos indoeurópai népcsoport volt.

Teuta királyné mostohafia helyett vette át az illír törzsek vezetését.

Rettegett kalózzá vált, aki rendszeresen fosztogatta a római városokat.

Amikor a Római Köztársaság követeket küldött váltságdíjért, Teuta elvágatta a torkukat.

Végül egy csellel sikerült pontot tenni a kalózkirálynő uralmának végére.

Illírek, a Balkán félelmetes kalóznépe

Az illír törzsek az időszámításunk előtti harmadik évezredben telepedtek le a Balkán nyugati részén, és az ókor egyik legrettegettebb harcosaivá váltak. Különösen tengeri hadviselésük volt félelmet keltő. Végül Agrón király alatt egyesültek a törzsek. Az ő második felesége volt Teuta, aki egy meglehetősen zavarbejtő esemény során lett uralkodónő.

Férje i. e. 231-ben II. Demetrius makedón királlyal egyesítve erejét legyőzte az aitóliaiakat; csakhogy olyan hevesen ünnepelte a győzelmét, hogy mellhártya gyulladást kapott, és meghalt.

Az illíreknek vezető kellet, de mivel örököse, Pinnes még gyerek volt, a király erős akaratú második felesége, Teuta vette át a vezetést. Nem hazudtolta meg illír vérét, biztatta népét a kalózkodásra, de a diplomáciát is igen sajátos módon intézte.

Teuta királyné, a rettegett kalóznő: az illír fosztogatás aranykora

Még ki sem hűlt Argón király teste, és Teuta sem volt még régenskirálynő, amikor az illírek győzelmük mámorában a közeli görög városokat kezdték fosztogatni. A városok a Római Köztársaságtól kértek segítséget. A rómaiak követeket küldtek a helyzet rendezésére, ám értő fülek helyett éles pengékkel találták szemben magukat. A követek megölése természetesen felbőszítette az épülő birodalmat, ám akkor még nem is sejtették, hogy ez csak a jéghegy csúcsa lesz.