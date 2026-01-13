Szőke bombázók pszichoharca: a végére pörög fel igazán a The Housemaid − A téboly otthona − Kritika

Freida McFadden regénye alapján Paul Feig elkészítette a The Housemaid −A téboly otthona filmváltozatát, amely nem nyújt rossz élményt, de a nézőben végig ott motoszkál a gondolat: lehetett volna egy kicsit rövidebb és élvezetesebb is.

The Housemaid − A téboly otthona január 8-tól a mozikban, a főszerepekben Amanda Seyfried és sydney Sweeney.

The Housemaid − A téboly otthona

A történet egyik főszereplője Millie (Sydney Sweeney) áll, aki épp feltételesen szabadlábon, próbaidőn van, és kétségbeesetten próbál állandó munkát találni, ami a szabadulásának egyik feltétele.

Egy nap rámosolyog a szerencse, önéletrajza alapján állásinterjúra hívja Nina Winchester (Amanda Seyfried), a tehetős, mindig idegesítően feldobott long islandi háziasszony.

Millie meg is kapja a bentlakásos exkluzív állást a villában, ami úgy néz ki, mintha az idei Pantone-katalógus inspirálta volna: minimalista stílus, törtfehér árnyalatok, arcpirítóan drága bútorok és festmények, fémszínű konyhai berendezés és pazar kert. Az állás Millie számára igazi megváltás – egyetlen napig.

Az eleve teljesen kettyósnak tűnő Nina ugyanis látványos idegösszeomlást kap, és csak a férje, Andrew (Brandon Sklenar) képes megnyugtatni.

Egyértelmű, hogy Nina pszichológiai játszmába kezd Millie-vel, miközben Andrew feltűnően nagy érdeklődést mutat a lány iránt. Apropó Andrew — kidolgozott izmai, tökéletes mosolya ellenére már az elején felmerül a kérdés a nézőben: vajon ép eszű az a férfi, aki összeköti az életét egy olyan skizofrénia-gyanús nővel, mint amilyen Nina? Ráadásul, mintha a mogorva kertész is rá lenne kattanva, akit a 365 nap című filből ismert Michele Morrone alakít. Kár, hogy nem jutott neki néhány percél több játék a filmben.

The Housemaid. Az izgalmas thrillerben Michele Morrone is szerepet kapott.

Az alkotók elég sokáig húzzák az agyunkat, mire végre igazán beindul a film. A két nő közötti rivalizálás eléri a tetőpontját és lassanként lehull a lepel Mr. Szent és Mrs. Kattant mesébe illő életéről.

A film vizuális világa tudatosan épít a sterilitás esztétikájára

Nina Winchester makulátlan fehér, bézs, szürke vagy törtfehér árnyalatú ruhákban jelenik meg, és otthona is a kortárs felső-középosztály minimalista-fanatizmusát tükrözi.

Ez a klinikai tisztaság az érinthetetlen tökéletesség érzetét kelti – pontosan azt erősíti fel, amilyennek élete első látásra tűnik.

Idővel azonban minél világosabbak a terek, annál inkább érezzük: a legborzalmasabb dolgok is megtörténhetnek egy hófehér konyhában.