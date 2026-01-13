Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
toxikus párkapcsolat

Szőke bombázók pszichoharca: a végére pörög fel igazán a The Housemaid − A téboly otthona − Kritika

toxikus párkapcsolat Thriller Sydney Sweeney Amanda Seyfried
Jónás Ágnes
2026.01.13.
A thrillert már a megjelenése előtt élénk érdeklődés övezte, a kritikusok szerint ugyanis ez lehet az a mozi, ami megmentheti Sydney Sweeney haldokló karrierjét. A The Housemaid − A téboly otthona valóban remek színészi alakításokra ad lehetőséget, az már más kérdés, hogy a három főszereplőből csak egy képes vele igazán élni.

Freida McFadden regénye alapján Paul Feig elkészítette a The Housemaid −A téboly otthona filmváltozatát, amely nem nyújt rossz élményt, de a nézőben végig ott motoszkál a gondolat: lehetett volna egy kicsit rövidebb és élvezetesebb is.

The Housemaid jelenetfotó a 2 főszereplőről
The Housemaid − A téboly otthona január 8-tól a mozikban, a főszerepekben Amanda Seyfried és sydney Sweeney.
Forrás: Profimedia

The Housemaid − A téboly otthona

  • Miről szól?
  • Mi a film fő erénye?
  • Mi a film gyengesége? 

A történet egyik főszereplője Millie (Sydney Sweeney) áll, aki épp feltételesen szabadlábon, próbaidőn van, és kétségbeesetten próbál állandó munkát találni, ami a szabadulásának egyik feltétele. 

Egy nap rámosolyog a szerencse, önéletrajza alapján állásinterjúra hívja Nina Winchester (Amanda Seyfried), a tehetős, mindig idegesítően feldobott long islandi háziasszony. 

Millie meg is kapja a bentlakásos exkluzív állást a villában, ami úgy néz ki, mintha az idei Pantone-katalógus inspirálta volna: minimalista stílus, törtfehér árnyalatok, arcpirítóan drága bútorok és festmények, fémszínű konyhai berendezés és pazar kert. Az állás Millie számára igazi megváltás – egyetlen napig. 

Az eleve teljesen kettyósnak tűnő Nina ugyanis látványos idegösszeomlást kap, és csak a férje, Andrew (Brandon Sklenar) képes megnyugtatni. 

Egyértelmű, hogy Nina pszichológiai játszmába kezd Millie-vel, miközben Andrew feltűnően nagy érdeklődést mutat a lány iránt. Apropó Andrew — kidolgozott izmai, tökéletes mosolya ellenére már az elején felmerül a kérdés a nézőben: vajon ép eszű az a férfi, aki összeköti az életét egy olyan skizofrénia-gyanús nővel, mint amilyen Nina? Ráadásul, mintha a mogorva kertész is rá lenne kattanva, akit a 365 nap című filből ismert Michele Morrone alakít. Kár, hogy nem jutott neki néhány percél több játék a filmben. 

THE HOUSEMAID, Michele Morrone, jelenetfotó.
The Housemaid. Az izgalmas thrillerben Michele Morrone is szerepet kapott.
Forrás: Profimedia

Az alkotók elég sokáig húzzák az agyunkat, mire végre igazán beindul a film. A két nő közötti rivalizálás eléri a tetőpontját és lassanként lehull a lepel Mr. Szent és Mrs. Kattant mesébe illő életéről. 

A film vizuális világa tudatosan épít a sterilitás esztétikájára 

Nina Winchester makulátlan fehér, bézs, szürke vagy törtfehér árnyalatú ruhákban jelenik meg, és otthona is a kortárs felső-középosztály minimalista-fanatizmusát tükrözi. 

Ez a klinikai tisztaság az érinthetetlen tökéletesség érzetét kelti – pontosan azt erősíti fel, amilyennek élete első látásra tűnik.

Idővel azonban minél világosabbak a terek, annál inkább érezzük: a legborzalmasabb dolgok is megtörténhetnek egy hófehér konyhában. 

Amanda Seyfried és Sydney Sweeney a The Housemaid - A téboly otthona c. thrillerben.
Rövid idő alatt kiderül, hogy a házaspár mesébe illő történetében valami hibádzik, Nina, a feleség (Amanda Seyfried) pedig minden csak nem épelméjű.
Forrás: Profimedia

Nem vesztünk semmit, ha a film közepét átalusszuk

A rendező, aki korábban már belekóstolt az elővárosi anyukás thriller műfajába a Blake Lively főszereplésével készült Egy kis szívesség révén, érezhetően élvezi a történet – nagyon is kiszámítható – csavarjait. 

Teljes gázra azonban csak 90 perc elteltével kapcsol. A film első fele inkább egy egyenes vonalú drámára emlékeztet, ahol tulajdonképpen csak a 40-es éveiben járó Seyfried engedi meg magának, hogy beleálljon a karaktere adta lehetőségekbe. 

Nina széteső, félig bipoláris, félig pszichopata figuráját már-már horrorfilmeket idéző erővel formálja meg. A férjet játszó Brandon Sklenar megmarad a nyálas, „tudom, hogy szexi vagyok” alakításnál, és valljuk be, 

Sydney Sweeney-től sem látunk kiemelkedő alakítást a mellei szűk felsőbe való kipakolásán kívül. Aki először látja őt az Eufória-sorozat óta, nem is érti, miért mondják, hogy tehetséges.

Az utolsó 50 perce viszont nagyon is összeszedi magát és láthatóan elkezdi élvezni a szerepét, aminek köszönhetően a The Housemaid – A téboly otthona végül nem válik annyira kliséssé, mint gondoltuk. Egyszer nézhető, közepesen izgalmas alkotás, türelmeseknek. 

THE HOUSEMAID, Sydney Sweeney, Lionsgate / Courtesy Everett Collection
A thriller vége felé kezdjük kapisgálni, miben rejlik Sydney Sweeney színészi ereje. 
Forrás: Profimedia

The Housemaid — A téboly otthona

Műfaja: thriller

Játékidő: 131 perc

Premier: 2026. január 8.

Főszereplők: Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins

Rendező: Paul Feig

Forgatókönyvíró: Rebecca Sonnenshine

Értékelés: 10/7

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A Stranger Thingset is lenyomta a Szökevények: a Netflix sorozata megdöbbentő fordulatokkal sokkol – Kritika

Szökevények a Netflixen, avagy meddig lehet elmenni a szeretet és a vérségi kötelék nevében?

Végre megtörik Sydney Sweeney átka? A Housemaid 2026 legjobban várj filmje lett

A The Housmaid című thriller már a megjelenése előtt olyan elképesztő figyelmet kapott, amire csak kevés példa volt eddig. A kritikusok szerint ugyanis ez lehet az a mozi, ami megmentheti Sydney Sweeney haldokló karrierjét.

Készítsd a popcornt: jön a Mamma Mia 3. és ennél izgatottabbak már nem is lehetnénk

Készül a legújabb Mamma Mia film, amitől a legtöbb rajongó biztosan sikongatásban fog kitörni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu