6 jel, hogy a kutyád próbál kapcsolatba lépni veled a túlvilágból

Samantha Brick a saját tapasztalataira alapozva – és egy neves állatkommunikátor, Lizzy Adamsre hivatkozva – számolt be arról, hogyan üzennek a kis kedvenceink a túlvilágról. Samantha szerint három év leforgása alatt hét kutyáját veszítette el különböző betegségek miatt. Ez az időszak nemcsak a gyászról, hanem arról is szólt számára, hogyan tud emlékezni, kapcsolódni, sőt az elhunyt háziállatai jelenlétet is érzi a túlvilágról. A veszteség ráébresztette arra, hogy a háziállatokkal kialakított kötelék gyakran túlmutat a fizikai határokon.

Szerinted lehetséges, hogy a kutyák a túlvilágról üzennek egykori gazdájuknak?

Forrás: Getty Images

Van élet a kuya halála után? Egy neves állatkommunikátor, Lizzy Adams szerint a háziállatok a haláluk után is próbálnak kapcsolatba lépni egykori gazdáikkal.

A szakértő szerint minden állat másképp kommunikál.

Lizzy szerint a szeretet energiája nem vész el, hanem más formában él tovább.

Kutya-gazda kapcsolat: így jeleznek vissza az állatok a túlvilágból

Lizzy Adams állatkommunikátor szerint minden háziállat más módon jelezhet vissza a túlvilágról. Ezeket a jeleket a gyanútlan szem nem mindig veszi észre, ugyanis finom, apró szimbólumokra kell gondolni. Ezek gyakran akkor történnek, amikor a gazdi csendben, nosztalgiával gondol vissza korábbi kedvencére. A szakértő szerint, aki nyitott rá, könnyebben észreveszi ezeket, pláne, ha korábban nagyon erős kutya-gazda kapcsolat volt közte és a kedvence között – írja a Daily Mail. Mutatjuk, hogy milyen jelekre érdemes figyelni a szakértő szerint!

Előfordulhat, hogy egy adott helyen, ahol korábban sok időt töltött veled az állatod, olyan érzésed támad, mintha még mindig éreznéd a közelségét – vagy akár a szemed sarkában feltűnik a képe egy pillanatra. A második jel, amikor felhőkben vagy különböző más formákban ismered fel a kedvencedet. Ez a jelenség, amelyet pareidoliának is neveznek, sok gyászoló gazdinak ad lelki megnyugvást. A harmadik jel az egykori háziállatod nevének váratlan felbukkanása. Egy dal, egy hirdetés, egy felirat – és hirtelen ott áll előtted a név, amely olyan sokat jelentett neked. Ezek a pillanatok erős érzelmi töltettel járnak és Lizzy Adams állatkommunikátor szerint ez is egy jel lehet, hogy néhai kedvenced és közted túlvilági kapcsolat van. Sokan számolnak be arról is, hogy érzik a súlyt, ahogyan korábban a kedvencük feküdt a melkasukon vagy a lábuknál. Ezt nehéz puszta képzelgésnek elkönyvelni a szakértő szerint. Az ötödik jel az álmokban való megjelenés. Van, aki szerint ezek az álmok különösen élénkek és valódi találkozásnak érződnek. A szakértő javasolja, hogyha visszatérő álmaid vannak, akkor jegyzeteld fel, amit látsz, ez segíthet feldolgozni a történteket és összeállhat egy valós kép. A hatodik jel a hőmérséklet hirtelen változása: egy meglepően meleg vagy hideg érzet, mintha valaki finoman hozzád ért volna – sokak szerint ez is egyfajta másvilágból érkező energiajelenség.

Ezek is érdekelhetnek a témában: