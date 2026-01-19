Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
6 jel, hogy a kutyád próbál kapcsolatba lépni veled a túlvilágból

másvilág kutya túlvilág háziállat
Simon Benedek
2026.01.19.
Sokan tekintenek a háziállatukra valódi családtagként, így az elvesztésük is legalább olyan fájdalmas, mint egy közeli rokoné. Egy állatkommunikátor szerint a kiskedvencünk halála még nem a végállomás – lehetséges, hogy kutyánk a túlvilágról is üzen. Mutatjuk hogyan!

Samantha Brick a saját tapasztalataira alapozva – és egy neves állatkommunikátor, Lizzy Adamsre hivatkozva – számolt be arról, hogyan üzennek a kis kedvenceink a túlvilágról. Samantha szerint három év leforgása alatt hét kutyáját veszítette el különböző betegségek miatt. Ez az időszak nemcsak a gyászról, hanem arról is szólt számára, hogyan tud emlékezni, kapcsolódni, sőt az elhunyt háziállatai jelenlétet is érzi a túlvilágról. A veszteség ráébresztette arra, hogy a háziállatokkal kialakított kötelék gyakran túlmutat a fizikai határokon.

Túlvilági élmény, egy férfi és egy kutya a tengerparton napsütésben, alkonyatkor.
Szerinted lehetséges, hogy a kutyák a túlvilágról üzennek egykori gazdájuknak?
Forrás:  Getty Images

Van élet a kuya halála után?

  • Egy neves állatkommunikátor, Lizzy Adams szerint a háziállatok a haláluk után is próbálnak kapcsolatba lépni egykori gazdáikkal.
  • A szakértő szerint minden állat másképp kommunikál.
  • Lizzy szerint a szeretet energiája nem vész el, hanem más formában él tovább.

Kutya-gazda kapcsolat: így jeleznek vissza az állatok a túlvilágból

Lizzy Adams állatkommunikátor szerint minden háziállat más módon jelezhet vissza a túlvilágról. Ezeket a jeleket a gyanútlan szem nem mindig veszi észre, ugyanis finom, apró szimbólumokra kell gondolni. Ezek gyakran akkor történnek, amikor a gazdi csendben, nosztalgiával gondol vissza korábbi kedvencére. A szakértő szerint, aki nyitott rá, könnyebben észreveszi ezeket, pláne, ha korábban nagyon erős kutya-gazda kapcsolat volt közte és a kedvence között – írja a Daily Mail. Mutatjuk, hogy milyen jelekre érdemes figyelni a szakértő szerint!

  1. Előfordulhat, hogy egy adott helyen, ahol korábban sok időt töltött veled az állatod, olyan érzésed támad, mintha még mindig éreznéd a közelségét – vagy akár a szemed sarkában feltűnik a képe egy pillanatra.
  2. A második jel, amikor felhőkben vagy különböző más formákban ismered fel a kedvencedet. Ez a jelenség, amelyet pareidoliának is neveznek, sok gyászoló gazdinak ad lelki megnyugvást. 
  3. A harmadik jel az egykori háziállatod nevének váratlan felbukkanása. Egy dal, egy hirdetés, egy felirat – és hirtelen ott áll előtted a név, amely olyan sokat jelentett neked. Ezek a pillanatok erős érzelmi töltettel járnak és Lizzy Adams állatkommunikátor szerint ez is egy jel lehet, hogy néhai kedvenced és közted túlvilági kapcsolat van. 
  4. Sokan számolnak be arról is, hogy érzik a súlyt, ahogyan korábban a kedvencük feküdt a melkasukon vagy a lábuknál. Ezt nehéz puszta képzelgésnek elkönyvelni a szakértő szerint. 
  5. Az ötödik jel az álmokban való megjelenés. Van, aki szerint ezek az álmok különösen élénkek és valódi találkozásnak érződnek. A szakértő javasolja, hogyha visszatérő álmaid vannak, akkor jegyzeteld fel, amit látsz, ez segíthet feldolgozni a történteket és összeállhat egy valós kép. 
  6. A hatodik jel a hőmérséklet hirtelen változása: egy meglepően meleg vagy hideg érzet, mintha valaki finoman hozzád ért volna – sokak szerint ez is egyfajta másvilágból érkező energiajelenség.

Ezek is érdekelhetnek a témában:

5 jel, amiből tudhatod, hogy a kutya téged szeret a legjobban a családból

Sokan úgy gondolják, hogy a kisállat ahhoz kötődik leginkább, aki eteti, sétáltatja vagy játszik vele. Ám az állatszakértők szerint a kedvenc gazdi gyakran az, akinek a személyisége és energiája leginkább összhangban van a kutya lelkivilágával.

7 jel, hogy elhunyt kis kedvenced üzenni próbál a túlvilágról

Egy háziállat elvesztése igazi tragédia. Mit gondolsz, könnyebb lenne feldolgozni a hiányát, ha tudnád, odaát jól érzi magát?

A haláluk után is minket választanak imádott háziállataink: megható részleteket árult el az állatmédium

Egy háziállat elvesztése mély és maradandó fájdalom, ám Nancy Mello állatmédium szerint kedvenceink a haláluk után is velünk maradnak.

 

 

