3 idegesítő ügyintézőtípus, amelytől garantáltan azonnal felmegy a vérnyomásod

Simon Benedek
2026.01.10.
A bürokrácia sokszor megnehezíti az életünket, szinte mindenkinek van rossz tapasztalata e a téren. Az ügyintézés sokszor olyan körülményes és nehézkes, hogy százszor is meggondoljuk, belevágjunk-e.

Bár feltételezhető, hogy minden cég igyekszik a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtani a vásárlóinak, azonban a valóságban ez nem mindig sikerül. A legjobb esetben egy jól működő ügyfélszolgálat jelentősen javíthatja a szervezet elismerését és a vele kapcsolatos elégedettséget. Sajnos a rossz ügyfélszolgálati élmény időnként elkerülhetetlen, amelynek elsőszámú felelősei azok az ügyintézők, akik finoman szólva sem kedvesek és nem könnyítik meg az ügyintézést.

Ügyintézés, nő alszik az ügyfélszolgálaton.
Az ügyintézés gyakran vélik rémálommá.
Forrás:  Getty Images

Ügyintézés: ezeket az ügyintézőtípusokat jobb, ha elkerülöd

Egy kormányablakba, vagy ügyfélszolgálatra menni egyébként sem az emberek kedvenc elfoglaltsága, pláne így van ez, ha még az ügyintéző is megnehezíti a dolgukat. Ezúttal olyan ügyintézőtípusokat szedtünk össze, akik felelősek azért, hogy a lehető legrosszabbul érezzük magunkat a hivatalban. Te találkoztál már valamelyikkel az alábbi három típus közül? 

  • Aki mindent jobban tud

Ő az, aki minden témában szakértő – vagy legalábbis annak képzeli magát. A véleménye nem kérdés, hanem kijelentés, és általában nincs köszönet benne. Ezek az idegesítő ügyintézők a valóságban általában a legalapvetőbb szabályokkal sincsenek tisztában, de mégis azt gondolják, hogy pontosan tudják mi a teendő. Egyrészt könnyen tévútra visznek, másrészt mégha bizonyítod is az igazadat, akkor sem hisznek neked. Nincs más választás: jobb, ha faképnél hagyod. 

  • Udvariatlan viselkedés

Amikor egy munkatárs láthatóan nem veszi komolyan az ügyfél problémáját, vagy unottnak tűnik, akkor az a legnyugodtabb embert is ki tudja hozni a sodrából. Egy ügyintézőnek – bár kétségtelen, hogy néha nehéz – mindig empatikusnak és kedvesnek kell lennie az ügyféllel, hiszen azért van ott, hogy neki segítsen. Nincs is rosszabb, mint amikor te szégyelled magad azért, mert fel merted keresni az ügyfélszolgálatot és mertél kérdéseket feltenni. 

  • Ügyfelek átirányítása egyik munkatársról a másikra

Ha egy ügyfelet folyamatosan egyik munkatársról a másikra küldenek, akkor sokszor csak az idejét rabolják. Egyszer még persze belefér, de amikor sorozatban új ügyintézőhöz irányítanak, akkor nem csoda, ha egy idő után eleged van egészből. Rendkívül frusztráló és gyorsan rontja az adott cégről vagy szervezetről alkotott véleményedet, ha ilyet tapasztalsz. A probléma ráadásul könnyen megoldható, ha jól vannak optimalizálva és irányítva a cégen belül az ügyintézési folyamatok. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ártatlannak tűnő idegesítő hangok, amelyek alattomosan készítenek ki

Nyugalomra vágysz, mégis látszólag ok nélkül egyre csak feszültebb leszel? Ezért a körülöttünk lévő idegesítő hangok valamelyike lehet a ludas. Téged melyik kerget az őrületbe?

5 idegesítő kollégatípus, akiket egy kanál vízben megfojtanánk

Munkatársainkat nem válogathatjuk meg, így sokszor igen idegesítő személyekkel kell egy levegőt szívnunk. Összeszedtük azokat a kollégatípusokat, akiktől mindenkit kiver a víz.

5 lazának hitt szokás, mely valójában idegesítő

Számos olyan szokás létezik, amelyet könnyednek vagy tréfásnak gondolunk, valójában azonban rendkívül sértőek lehetnek. Ezek felismeréséhez szükség van némi önreflexióra.

 

 

