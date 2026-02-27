Martin Short lánya, a 42 évesen elhunyt Katherine Short évekkel ezelőtt hivatalosan is megváltoztatta a nevét, hogy elkerülje a reflektorfényt, és pszichiátriai szociális munkásként dolgozhasson.

Martin Short lánya, Katherine csak ritkán jelent meg apja mellett a vörös szőnyegen.

Martin Short lánya elhagyta apja nevét

Katherine Short halála után nyilvánosságra kerültek azok a dokumentumok is, amelyekben Martin Short lánya 2012-ben kérvényezte, hogy nevét Katherine Elizabeth Shortról Katherine Elizabeth Hartleyre módosítsák. A kérelmet 2013 elején hagyták jóvá − írja a Page Six.

Katherine tudatosan kerülte a nyilvánosságot

„Az apám közszereplő. Én pszichiátriai szociális munkás vagyok. Aggódom, hogy a jövőbeli betegek másképp kezelnek vagy nem bíznak bennem, ha megtudják, ki az édesapám. Nem szeretnám, hogy a showbiznisszel azonosítsanak” − indokolta Katherine a döntését. Martin Short ismert színész és humorista, Katherine azonban tudatosan kerülte a nyilvánosságot.

Ki volt Martin Short lánya, Katherine Short?

Katherine Short életét a mentális egészség iránti elkötelezettség és az együttérzés vezérelte. Tanulmányai után magánpraxist vezetett, emellett részmunkaidőben az Amae Health pszichiátriai járóbeteg-klinikán dolgozott. Aktív szerepet vállalt a Bring Change 2 Mind jótékonysági szervezet munkájában, amely a mentális betegségekkel kapcsolatos stigma felszámolását tűzte ki célul, és azt, hogy változzon az azzal küzdők társadalmi megítélése. Katherine ő maga is mentális betegséggel élt, barátja, Rande Levine elmondta, hogy párja a nehezebb időszakokban kezelésre vonult. Hozzátette: Katherine nyíltan beszélt a küzdelmeiről, de a külvilág számára a problémái láthatatlanok voltak. „Ha ránéztél, soha nem mondtad volna meg. Nyugodt volt, kedves, sokat nevetett.”

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

