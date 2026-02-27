Megdöbbentő, hogy mit jelentenek valójában a Bridgerton gyerekek nevei

Julia Quinn a Bridgerton- könyvekkel egy saját univerzumot hozott létre, amiben minden apróságnak jelentése van. Azt már sokan felfedezték, hogy a Bridgerton gyerekek neveinek kezdőbetűje az ABC szerint halad, de ennél sokkal több is rejlik bennük. A Bridgerton családtagok neveinek jelentése ugyanis egy komplett kertet ad ki, annak minden részletével. Mutatjuk ki mit jelképez az írónő szerint.

A Bridgerton család tagjainak nevei egy bizonyos elv alapján lettek kiválasztva.

Forrás: Northfoto

A Bridgerton család tagjainak nevei egy kertet adnak ki

A Bridgerton család karakterekben gazdag: a gyerekek ahányan vannak, annyi félék. Az írónő ezt a nevükkel is szerette volna hangsúlyozni és hát "nomen est omen", így a név utal a szereplő sorsára is. Bár a karakterek nevei első hangzásra átlagosnak tűnnek, valójában a jelentésük különleges és nem véletlenül lett így kiválasztva. Az írónő ugyanis egy komplett ökoszisztémát épített fel a családdal, amiben mindenki jelképez egy fontos elemet.

Anthony – A felbecsülhetetlen értékű

Bár az Anthony nem kifejezetten virágnév, valójában használják bizonyos növényeknél plusz előtagként, ami a virág nemességét jelzi.

Sok rózsa-, liliom- és dísznövényfajta kapta az „Anthony” nevet, mint például az Anthony Meilland rózsa. A név gyakran jelenik meg nemesített növényeknél, ami az eredetileg latin név jelentésével (becses, értékes) összecseng.

A neve alapján tehát Anthony a „fő növény", a kert legértékesebb virága, azaz a család feje. A kert szimbolikájában ő a kert központi, domináns növénye. Egy kertben a főnövényre épül minden, ő tartja a kertet, így muszáj erősnek és masszívnak lennie, nem törhet meg. Anthony története pont erről szól, túl hamar kell felnőnie, nagy a felelőssége és a szerepe a családban.

Benedict – Benedekfű gyógynövény

A benedekfű (Cnicus benedictus) az őszirózsafélék családjába tartozó híres gyógynövény. Benedict neve egyértelműen ehhez a növényhez kapcsolódik, illetve a bencés szerzetesekre is utal, akik a középkorban híresek voltak a gyógynövénytermesztésről és a kolostorkertjeikről. Ez alapján Benedict története is passzol a nevéhez. Ő ugyanis egy igazi vadvirág, aki nem tűri a szabályokat. Sophie mellett azonban végre lehorgonyoz.