Meghalt a népszerű HBO-sorozat színésze, lángoló garázsában rekedt − Sokkoló felvételen a segélyhívás

15x30 méteres garázsában halt meg szerdán Bobby J. Brown. Az épület akkor gyulladt ki, amikor a színész megpróbált beindítani agy régi Cadillacet. A marylandi orvosszakértői hivatal megerősítette, hogy a színész halálát füstmérgezés és hipertermia okozta.

Bobby J. Brown garázstűzben vesztette életét.

Forrás: Shutterstock

Drót színésze, Bobby J. Brown 62 éves volt

Ttragikus körülmények között vesztette életét Bobby J. Brown. A 62 éves színész halálhírét lánya erősítette meg a TMZ-nek csütörtökön. A lap beszámolója szerint a tűz egy garázsban keletkezett, miután Brown beindított egy járművet az épületben. Lánya elmondása szerint Brown telefonon hívott egy családtagot, hogy hozzon neki egy tűzoltókészüléket. Mire azonban a segítség megérkezett, a melléképület már lángokban állt.

A TMZ megszerezte a segélyhívás hangfelvételét, amelyből az is kiderül, hogy Bobby felesége segítséget hívott.

Bokszringből a képernyőre

Bobby J. Brown a közönség számára elsősorban A Drót című HBO-sorozatból lehet ismerős. A színész Washingtonban született, és Pennsylvaniában nőtt fel. Mielőtt a szórakoztatóiparba került amatőr bokszolóként ötször nyerte meg a Golden Gloves bajnokságot. Később a New York-i Amerikai Drámaművészeti Akadémián tanult, majd diplomája megszerzése után szerepet kapott a Law & Order: Special Victims Unit című sorozatban. Legutóbbi filmszerepét a 2023-as Mailman című produkcióban játszotta. A színészt családja és színésztársai gyászolják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: