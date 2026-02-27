Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
füstmérgezés

Meghalt a népszerű HBO-sorozat színésze, lángoló garázsában rekedt − Sokkoló felvételen a segélyhívás

füstmérgezés halálos füstmérgezés tűz HBO
Füstmérgezés és hipertermia okozták A Drót című sorozat színészének halálát. Bobby J. Brown garázstűzben vesztette életét. A hatóságok balesetként kezelik az esetet.

15x30 méteres garázsában halt meg szerdán Bobby J. Brown. Az épület akkor gyulladt ki, amikor a színész megpróbált beindítani agy régi Cadillacet. A marylandi orvosszakértői hivatal megerősítette, hogy a színész halálát füstmérgezés és hipertermia okozta.

Bobby J. Brown garázstűzben vesztette életét.
Bobby J. Brown garázstűzben vesztette életét.
Forrás: Shutterstock

Drót színésze, Bobby J. Brown 62 éves volt 

Ttragikus körülmények között vesztette életét Bobby J. Brown. A 62 éves színész halálhírét lánya erősítette meg a TMZ-nek csütörtökön. A lap beszámolója szerint a tűz egy garázsban keletkezett, miután Brown beindított egy járművet az épületben. Lánya elmondása szerint Brown telefonon hívott egy családtagot, hogy hozzon neki egy tűzoltókészüléket. Mire azonban a segítség megérkezett, a melléképület már lángokban állt.

A TMZ megszerezte a segélyhívás hangfelvételét, amelyből az is kiderül, hogy Bobby felesége segítséget hívott.

Bokszringből a képernyőre

Bobby J. Brown a közönség számára elsősorban A Drót című HBO-sorozatból lehet ismerős. A színész Washingtonban született, és Pennsylvaniában nőtt fel. Mielőtt a szórakoztatóiparba került amatőr bokszolóként ötször nyerte meg a Golden Gloves bajnokságot. Később a New York-i Amerikai Drámaművészeti Akadémián tanult, majd diplomája megszerzése után szerepet kapott a Law & Order: Special Victims Unit című sorozatban. Legutóbbi filmszerepét a 2023-as Mailman című produkcióban játszotta. A színészt családja és színésztársai gyászolják. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szoboszlai Dominik kislányáról vallott: „Semmiképpen ne focizzon"

A teltházas stadionok királya ma már pelenkázás közben is taktikát vált. Szoboszlai Dominik egészen új oldalát mutatta meg.

Megtörték a csendet Katherine Short szomszédai: így viselkedett a tragédia előtt Martin Short lánya

Bár gyakran látták, igazán nem ismerték Katherine Shortot a szomszédai. Martin Short lánya csak a hozzá legközelebb állókkal osztotta meg lelki szenvedését.

Bruce Willis lánya a nehézségeiről vallott: Rumer kíméletlen kritikát kapott − Videó

Bruce Willis lánya azt állítja, négy helyen dolgozik, hogy eltartsa a kislányát. Rumer Willis aggasztó részleteket osztott meg a mindennapi nehézségeiről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu