Azt ígéri, megváltozik? Csak akkor higgy neki, ha ezt már elolvastad

„Ígérem, hogy többet nem lájkolok más nőket/ma már nem fogok annyit inni!” Ismerős? Egészen biztosan te is voltál már olyan helyzetben, hogy valaki megígérte, most aztán tényleg megváltozik. Te meg hittél neki, és tetted ezt a második, majd a harmadik ígéreténél is. A valódi változás azonban csak akkor indul be, amikor az élet nem hagy más lehetőséget.

Az igazi változás nem a kisujjesküben, hanem ebben az öt élethelyzetben keresendő.

Forrás: Shutterstock

Az ígéret szép szó, de a változás még szebb

A változás maga csodásan hangzik, de a legtöbb embernél ez a folyamat megáll az ígéretnél. Amíg csak beszélünk róla, nagy az elszántság, de amint cselekedni kellene, a többség dob egy hátraarcot. Ez nem arról szól, hogy valaki rosszabb a másiknál, egyszerűen csak arról, hogy a változás kényelmetlen. Belefektetett energiát, önmagunkkal való szembenézést és a hibáink vállalását kéri, ez pedig senkinek sem megy könnyen. Mikor hihetünk mégis az ígéreteknek, mikor tud igazán megváltozni egy ember? A válasz egyszerű: ha a most következő öt élethelyzet egyikében találja magát, és megvan benne a változás iránti eltökéltség.

A változás nem az ígéretből jön, hanem a belső késztetésből.

Forrás: Shutterstock

1. Amikor már túl sokat szenvedett

A legtöbb ember csak akkor mozdul, ha a helyzet már elviselhetetlen. Ez lehet egy mérgező párkapcsolat, egy állandóan visszatérő vita vagy épp egy munkahelyi konfliktus. Aki jól tűri a szenvedést, akár gyerekkori minták miatt, akár a személyiségéből fakadóan, bizony csak akkor képes rálépni a változás útjára, ha padlót fog. Ez azonban nem jó stratégia, mert a földről sokkal nehezebb lesz újra talpra állni.

2. Amikor végre megérti, mit csinál rosszul

A felismerés képes villámcsapásként és lassú árvízként is bekövetkezni. De egy biztos, ha elérkezik az ideje, nem lehet tovább másra hárítani a felelősséget. Amikor valaki ráeszmél, az élete rossz irányba tart vagy nem arra, amerre ő szeretné, egyben megérti azt is, hogy változás nélkül nincs tovább.

3. Amikor inspirációt kap egy jobb életre

Néha elég egy példa, egy mondat vagy egy másik ember, hogy útmutatóként bizonyítsa, másképp is lehet. Nem kell feltétlenül nagy drámára számítani, egyszerűen csak kigyomlálhatatlanul megjelenik az érzés, „én is ezt akarom”.