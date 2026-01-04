Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Z-generáció filmekből és sorozatokból tanul az intim együttlétről

Profimedia
Z generáció Film&Sorozat intimitás
Netflix and chill? A legújabb kutatások kapcsolatot véltek felfedezni a Z-generáció és a filmek, illetve sorozatok intim jelenetei között. Így befolyásolja a streaming a fiatalabb generációt.

A Z-generációba tartoznak az 1997 és 2012 között született emberek. Ez a generáció helyezkedik el a millenial és az alfa generáció között. A mai tinik és húszas éveikben járó fiatalok már teljesen máshogy gondolkoznak. A legfrissebb kutatások különös kapcsolatot mutatnak a Z-generáció intimitás iránti hozzáállása és a filmnézési szokásai között.

z-generáció és a szexjelenetek
A Z-generáció véleménye a filmes szexjelenetekről
Forrás: Profimedia

A Z-generáció és a filmes szexjelenetek

A UCLA Center for Scholars & Storytellers (Css) „Teens and Screens” című tanulmánya a Z-generáció médiafogyasztását vizsgálta. A Css, amely az UCLA Pszichológiai Tanszékén működik, 1500, 10–24 éves fiatalnak tette fe a kérdéseit — az eredmények alapján a Z-generációs fiatalok valamivel több mint fele szeretne több plátói kapcsolatot vagy barátságot látni a filmekben a romantikus vagy szexuális jelenetek helyett. 

A tanulmány romantika kontra antiromantika részéből kiderült, hogy a serdülők közel fele (44,3%) úgy érzi, hogy a médiában túl sokat foglalkoznak a szerelemmel, 39% több aromantikus és aszexuális karaktert szeretne látni a képernyőn. 

Továbbá a megkérdezettek 47,5%-a szerint a szex nem szükséges a legtöbb tévéműsor és film cselekményéhez.

sorozat, film
Szükség van szexjelenetekre a sorozatokban? 
Forrás: Profimedia

Miért fontos a Z-generáció szexualitása?

Valószínűleg már te is hallottad a teóriát, hogy a Z-generáció szexuális recesszióban van. Sokan azt állítják, hogy a Z-generáció kevesebbet szexel, mint az előző generációk, aminek valószínűleg az az oka, hogy félnek a fizikai érintkezéstől, az intimitástól. Ezt a teóriát tesztelte a Cosmopolitan is a legújabb kutatásában. A kutatásban 450 fő vett részt, mindegyikük 18 év feletti fiatal. A kutatás fő kérdése az volt, hogy mit gondol a Z-generáció a sorozatokban és filmekben ábrázolt szexről. 

A kutatás egyértelmű eredménye, hogy a Z-generáció nem szexellenes, sőt!

86 százalékuk azt mondta, hogy szívesen nézi a filmekben és tévéműsorokban ábrázolt szexjeleneteket. Ami azonban még meglepőbb, hogy a Z-generáció válaszadóinak 56 százaléka azt mondta, hogy a hollywoodi szex miatt kíváncsi lett a szexre. A felmérés elemzése alapján a Z-generáció nemcsak élvezi ezeket a tartalmakat, de tanul is belőlük. Ugyanakkor a felmérés eredményei azt is kimutatják, hogy a Z-generációs nézők közül sokan felismerik a fontosságát és értékelik az intimitást, a bizalmat, a tiszteletet, a beleegyezést és/vagy a világos kommunikációt tartalmazó szexjeleneteket. 

A válaszadók 43 százaléka azt mondta, hogy a filmekben és tévéműsorokban, például A Bridgerton család, az Eufória és az Elit című sorozatokban látható szexjelenetek miatt jobban ismerik a szexet. Jóval többen vannak tehát, mint az a 10 százalék, akiben a szexjelenetek szorongást keltenek.

Ezek alapján elmondható, hogy bár a Z-generáció tinédzserei (18 éven aluliak) nem érdekeltek a romantikában, de az idősebbek (18 éven felüliek) kifejezetten szeretik a filmek és sorozatok szexuális tartalmait. 

