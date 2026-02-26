Balogh Levente új dobása átírhatja a tejpiac szabályait − De mi az az A2 tej?

Tej, amitől nem fáj a hasad? Magyarországon forradalmi változás kezdődhet a tejfogyasztásban: Balogh Levente üzletember az A2 Tej Trade Kft. és a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet szakembereivel fogott össze, hogy egy sokak számára könnyebben emészthető, prémium tejet hozzanak a boltok polcaira A2 néven. De mi is az az A2 tej és miben más, mint a többi tej?
A tejfogyasztás új dimenziója: A2 tej
- Miért számít különlegesnek az A2 tej és miben különbözik a hagyományos tejtől?
- Mi motiválta Balogh Leventét arra, hogy belépjen a tejiparba?
- Hogyan kapcsolódik az együttműködéshez a hátrányos helyzetű gyermekek egészséges táplálkozásának támogatása?
Balogh Levente üzletember az A2 Tej Trade Kft.-hez való csatlakozást és befektetést hosszú távú portfólióépítési döntésként értékeli, amelynek középpontjában az A2 genetikájú tehenektől származó selymes ízvilágú tej áll.
A cél nem kisebb, mint forradalmasítani a magyarországi tejpiacot a prémium kategóriás A2 tejtermékekkel.
Az egyetem által végzett genetikai vizsgálatok szolgáltatják azt a szakmai hitelességet, amelyre egy ilyen nagy volumenű piaci belépés támaszkodhat. A Szentkirályi ásványvíz alapítójaként és egy kereskedelmi műsorból is ismert vállalkozó a kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy a termék fejlesztése és kommunikációja egyetemi és szakmai együttműködésre épüljön.
„Nem csodatermékről van szó, hanem egy olyan lehetőségről, amely egyes fogyasztók, például tejfehérje allergiások és laktózintoleranciával élők számára könnyebben tolerálható. Hiszek a minőségi élelmiszerekben és azok felelős, szakmailag megalapozott gyártásában, és abban is, hogy kiváló minőséget lehet úgy kínálni a fogyasztóknak, hogy ezért nem kérünk indokolatlanul magas árat”– mondta.
Mit jelent az A2 tej?
Az A2 tej A2 genetikájú tehenektől származik, fehérjeszerkezete eltér a hagyományos tejétől: kizárólag az A2 típusú béta-kazeinből áll. Hogy a tej A1-es vagy A2-es lesz, az kizárólag a genetikától függ. Pontosabban attól, hogy az adott állat milyen géneket örökölt a szüleitől.
Miben különbözik az A2 tej a piacon található többi tejtől?
Az A2 tej „titka” tehát a fehérjeszerkezetében rejlik.
„A béta-kazein fehérje 209 aminosavból épül fel, és az A1 és A2 változat közötti különbség mindössze egyetlen ponton, a 67. aminosav pozíciójánál jelentkezik. Ez a szerkezeti eltérés magyarázhatja, hogy egyes fogyasztók számára az A2 tej könnyebben emészthető lehet, mint a hagyományos tej”
– válaszolta meg a kérdést Hamar Eszter, élelmiszermérnök és Gombos László, társtulajdonos és termékfejlesztője.
A minőségi tej nem luxus, mindenkinek joga van hozzá
„A cél az, hogy a minőségi tejtermékek ne csupán szűk réteg számára legyenek elérhetők, hanem megfizethető áron jussanak el a fogyasztókhoz” – ezt már Bak András és Bak Gábor, társtulajdonosok mondták, akik 3 évtizedes alapanyag-termelési tapasztalattal rendelkeznek.
Elárulták továbbá azt is, hogy már évekkel ezelőtt megkezdték az állomány genetikai szűrését. Ennek eredményeként ma már A2 genetikai állománnyal dolgoznak, ami stabil alapot biztosít a termeléshez és az A2 tej hosszú távú versenyképességéhez.
Az A2 tej egyik fő célközönsége
Mivel a fogyasztói szokások gyerekkorban alakulnak ki, kulcsfontosságú, hogy milyen minőségű tejtermékekkel találkozik a fiatal korosztály. „Éppen ezért a marketingstratégiánk egyik alappillére a fiatal fogyasztók megszólítása és edukálása” – árulta el Balogh Levente.
Széles termékpaletta, hosszú távú gondolkodás
Az A2 Tej Trade Kft. nem egyetlen termékre épít. Jelenleg friss tejjel vannak jelen a piacon, de fejlesztés alatt áll
MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet a szakmai hitelességért felel
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szakmai együttműködést és stratégiai partnerséget indíthatunk az A2 Tej Trade Kft.-vel és Balogh Leventével, amely hosszú távon szolgálja mindkét fél és a tejágazat fejlődésének érdekeit. A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott táplálkozás meghatározó elemei, ezért kiemelt célunk a hiteles, tudományosan megalapozott tájékoztatás” – mondta el Friedrich László egyetemi tanár, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet intézetigazgatója, majd elárulta azt is, hogy együttműködésük kiterjed
- a termékfejlesztésre,
- a közös kutatás-fejlesztési tevékenységekre,
- az innováció támogatására, valamint
- a duális képzésben való részvételre.
10 000 gyermek, 10 000 pohár tej
Az A2 tejet forgalmazó cég országos adományprogramot indít, amelynek lényege, hogy
10 000 pohár A2 tejet ajánl fel 10 000 hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek számára az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás támogatásának jegyében.
A kezdeményezés célja, hogy minél több gyermek találkozhasson már iskolás korban kiváló minőségű, korszerű tejtermékkel.
Amit még érdemes tudni az A2 tejről
Tápértéke 100 ml termékben: energia 233 kJ / 56 kcal, zsír 2,8 g, amelyből telített zsírsavak 1,9 g, szénhidrát 4,6 g, amelyből cukor 4,6 g, fehérje 2,9 g, só 0,13 g.
- Garantáltan génmódosítás-mentes takarmányon nevelt tehenektől származik.
- Kizárólag ß-kazein A2 fehérjét tartalmaz.
