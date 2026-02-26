Balogh Levente új dobása átírhatja a tejpiac szabályait − De mi az az A2 tej?

Tej, amitől nem fáj a hasad? Magyarországon forradalmi változás kezdődhet a tejfogyasztásban: Balogh Levente üzletember az A2 Tej Trade Kft. és a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet szakembereivel fogott össze, hogy egy sokak számára könnyebben emészthető, prémium tejet hozzanak a boltok polcaira A2 néven. De mi is az az A2 tej és miben más, mint a többi tej?

Stratégiai partnerségre lépett egymással Balogh Levente befektető és a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete. A cél: forradalmasítani a magyarországi tejpiacot a prémium kategóriás A2 tejtermékekkel. (A képen: Bak Gábor, Balogh Levente, Bak András, Gombos László balról jobbra)

Forrás: a2tej.hu

A tejfogyasztás új dimenziója: A2 tej Miért számít különlegesnek az A2 tej és miben különbözik a hagyományos tejtől?

Mi motiválta Balogh Leventét arra, hogy belépjen a tejiparba?

Hogyan kapcsolódik az együttműködéshez a hátrányos helyzetű gyermekek egészséges táplálkozásának támogatása?

Balogh Levente üzletember az A2 Tej Trade Kft.-hez való csatlakozást és befektetést hosszú távú portfólióépítési döntésként értékeli, amelynek középpontjában az A2 genetikájú tehenektől származó selymes ízvilágú tej áll.

A cél nem kisebb, mint forradalmasítani a magyarországi tejpiacot a prémium kategóriás A2 tejtermékekkel.

Az egyetem által végzett genetikai vizsgálatok szolgáltatják azt a szakmai hitelességet, amelyre egy ilyen nagy volumenű piaci belépés támaszkodhat. A Szentkirályi ásványvíz alapítójaként és egy kereskedelmi műsorból is ismert vállalkozó a kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy a termék fejlesztése és kommunikációja egyetemi és szakmai együttműködésre épüljön.

„Nem csodatermékről van szó, hanem egy olyan lehetőségről, amely egyes fogyasztók, például tejfehérje allergiások és laktózintoleranciával élők számára könnyebben tolerálható. Hiszek a minőségi élelmiszerekben és azok felelős, szakmailag megalapozott gyártásában, és abban is, hogy kiváló minőséget lehet úgy kínálni a fogyasztóknak, hogy ezért nem kérünk indokolatlanul magas árat”– mondta.

Mit jelent az A2 tej?

Az A2 tej A2 genetikájú tehenektől származik, fehérjeszerkezete eltér a hagyományos tejétől: kizárólag az A2 típusú béta-kazeinből áll. Hogy a tej A1-es vagy A2-es lesz, az kizárólag a genetikától függ. Pontosabban attól, hogy az adott állat milyen géneket örökölt a szüleitől.