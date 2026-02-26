Lovon jön az új Mr. Darcy: megérkezett a Büszkeség és balítélet Netflix-sorozat első képkockája

Úgy tűnik, a kosztümös filmek és sorozatok valóban sosem mennek ki a divatból. És miért is mennének? A fűzők, a gyertyafényes bálok és a visszafogott, de annál perzselőbb tekintetek világa egyszerűen túl csábító ahhoz, hogy elengedjük. A Netflix most újra előveszi a romantikus irodalom egyik legnagyobb klasszikusát, a Büszkeség és balítélet című regényt, és az első képkockák alapján úgy tűnik, nem aprózza el.
Íme az új Mr. Darcy: megérkezett a Büszkeség és balítélet Netflix-sorozat első előzetese
- A Netflix hatrészes, klasszikus hangvételű adaptációval készül.
- Emma Corrin és Jack Lowden alakítják Elizabeth Bennetet és Mr. Darcyt.
- A sorozat várhatóan 2026 őszén érkezik a streamingplatformra.
A streamingóriás már korábban bejelentette, hogy egy hatrészes sorozat formájában meséli újra Jane Austen 1813-ban megjelent történetét. A rajongók azóta tűkön ülve várják, hogyan kel életre Elizabeth Bennet és a titokzatos Mr. Darcy szerelme a 21. századi képernyőkön. Most pedig végre megérkezett az első kedvcsináló – ami ugyan rövid, de annál ígéretesebb.
Mit tudunk eddig az új Netflix-adaptációról?
A sorozat forgatókönyvét Dolly Alderton jegyzi, akinek neve nem ismeretlen a romantikus történetek kedvelőinek – elég csak a Minden, amit tudok a szerelemről című könyvére gondolni. A rendezői székben pedig Euros Lyn ül, aki korábban a nagy sikerű Fülig beléd zúgtam epizódjain is dolgozott. Ha ebből indulunk ki, érzelmekből biztosan nem lesz hiány.
A szereposztás már önmagában fél siker. Elizabeth Bennetet ezúttal Emma Corrint formálja meg, akit sokan a A korona sorozatból ismerhetnek, de feltűnt már a Nosferatu és a Deadpool & Rozsomák című produkciókban is. Mr. Fitzwilliam Darcy szerepében pedig Jack Lowden látható, aki elegáns tartásával és visszafogott karizmájával már a teaser néhány másodpercében is képes megdobogtatni a nézők szívét.
És mintha ez nem lenne elég, a Bennet szülőket olyan színésznagyságok alakítják, mint Olivia Colman (Mrs. Bennet) és Rufus Sewell (Mr. Bennet). A szereplőgárdában helyet kapott még Louis Partridge is, aki már megmutathatta a tehetségét a Guinness-sorozatban.
Miben lesz más ez az adaptáció?
Az alkotók szerint a cél egy hű, klasszikus feldolgozás, amely tiszteletben tartja az eredeti mű szellemét.
„Egy generációban egyszer adatik meg, hogy elmesélhetjük ezt a csodálatos történetet”
– fogalmazott a forgatókönyvíró a Netflixnek. A hangsúly tehát nem a modernizáláson vagy radikális újraértelmezésen van, hanem azon, hogy a jól ismert romantikus vígjáték friss, mégis ismerős köntösben térjen vissza. Szóval sajnáljuk, de nem egy újabb kosztümös, kifordított drámát kapunk, mint amilyen az Üvöltő szelek is lett. Bár meg kell hagyni, az új változat egészen elnyerte a tetszésünket.
Az előzetes alapján a látványvilág gazdag és részletes: lágy fények, elegáns kosztümök és feszült pillantások váltják egymást. Az a bizonyos első találkozás Darcy és Elizabeth között? Már most érezzük a levegőben a szikrát.
Természetesen nem ez az első alkalom, hogy Austen klasszikusa képernyőre kerül. A 2005-ös mozifilm, amelyben Keira Knightley alakította Elizabethet, máig sokak kedvence, és még Oscar-jelölést is hozott a színésznőnek. A Netflix azonban most egy hosszabb, részletesebb történetmesélésre vállalkozik, ami lehetőséget ad a karakterek mélyebb kibontására. Szóval a régi Mr. Darcy mehet a szekrénybe, mert az új generációs – Jack Lowden – mélyebb karakterformáslást ígér, mint az eddigiek. Igen, bocsi Colin Firth, de a GenZ már máshogy működik.
Premierdátumot egyelőre nem közöltek, de az eddigi információk szerint 2026 őszén érkezhet a sorozat. Addig marad a teaser újranézése – és a találgatás, vajon milyen lesz az új Mr. Darcy legendás szerelmi vallomása.
