Lovon jön az új Mr. Darcy: megérkezett a Büszkeség és balítélet Netflix-sorozat első képkockája

Úgy tűnik, a kosztümös filmek és sorozatok valóban sosem mennek ki a divatból. És miért is mennének? A fűzők, a gyertyafényes bálok és a visszafogott, de annál perzselőbb tekintetek világa egyszerűen túl csábító ahhoz, hogy elengedjük. A Netflix most újra előveszi a romantikus irodalom egyik legnagyobb klasszikusát, a Büszkeség és balítélet című regényt, és az első képkockák alapján úgy tűnik, nem aprózza el.

A Büszkeség és balítélet egy új köntösben kerül terítékre az év vége felé.

Forrás: profimedia

Íme az új Mr. Darcy: megérkezett a Büszkeség és balítélet Netflix-sorozat első előzetese A Netflix hatrészes, klasszikus hangvételű adaptációval készül.

Emma Corrin és Jack Lowden alakítják Elizabeth Bennetet és Mr. Darcyt.

A sorozat várhatóan 2026 őszén érkezik a streamingplatformra.

A streamingóriás már korábban bejelentette, hogy egy hatrészes sorozat formájában meséli újra Jane Austen 1813-ban megjelent történetét. A rajongók azóta tűkön ülve várják, hogyan kel életre Elizabeth Bennet és a titokzatos Mr. Darcy szerelme a 21. századi képernyőkön. Most pedig végre megérkezett az első kedvcsináló – ami ugyan rövid, de annál ígéretesebb.

Mit tudunk eddig az új Netflix-adaptációról?

A sorozat forgatókönyvét Dolly Alderton jegyzi, akinek neve nem ismeretlen a romantikus történetek kedvelőinek – elég csak a Minden, amit tudok a szerelemről című könyvére gondolni. A rendezői székben pedig Euros Lyn ül, aki korábban a nagy sikerű Fülig beléd zúgtam epizódjain is dolgozott. Ha ebből indulunk ki, érzelmekből biztosan nem lesz hiány.

A szereposztás már önmagában fél siker. Elizabeth Bennetet ezúttal Emma Corrint formálja meg, akit sokan a A korona sorozatból ismerhetnek, de feltűnt már a Nosferatu és a Deadpool & Rozsomák című produkciókban is. Mr. Fitzwilliam Darcy szerepében pedig Jack Lowden látható, aki elegáns tartásával és visszafogott karizmájával már a teaser néhány másodpercében is képes megdobogtatni a nézők szívét.

És mintha ez nem lenne elég, a Bennet szülőket olyan színésznagyságok alakítják, mint Olivia Colman (Mrs. Bennet) és Rufus Sewell (Mr. Bennet). A szereplőgárdában helyet kapott még Louis Partridge is, aki már megmutathatta a tehetségét a Guinness-sorozatban.