vádaskodás

Kegyeletsértés, hazugság, két perc hírnév vagy elégtétel? Egy statiszta arról beszél, miért rúgták ki Eric Dane-t A Grace klinikából

vádaskodás Eric Dane A Grace klinika
A színészről halála után posztolt A Grace kilinka állítólagos statisztája. Eric Dane rajongói felháborodtak.

Eric Dane halála után néhány nappal éles hangvételű bejegyzés jelent meg a közösségi médiában: Laura Ann Tull, aki állítása szerint a Grace klinika egykori statisztája volt, gonosz zsarnoknak nevezte a színészt. A poszton a rajongók felháborodtak, többen azt írják, akárhogy is volt, nem ez az alkalmas pillanat a véleménynyilvánításra. 

Eric Dane A Grace klinikában.
Eric Dane-t halála után vádolták meg.
Forrás: Getty Images
  • Laura Ann Tull gonosz zsarnoknak nevezte Eric Dane-t.
  • Azt állította, szerepe volt abban, hogy 2012-ben a színészt eltávolították a sorozatból.
  • A rajongók magamutogatással és tiszteletlenséggel vádolják Laura Ann Tullt.
  • Eric Dane-et 2025 áprilisában diagnosztizálták ALS-sel, február 19-én hunyt el.

Súlyos vádakat fogalmazott meg Eric Dane ellen egy statiszta A Grace klinikából

A vita a Threads felületén kezdődött, ahol Tull hosszú bejegyzésben fogalmazta meg állításait. Arról írt, hogy Eric Dane mint magánember borzasztó zsarnoki volt, nem tisztelte a kollégáit, majd gyávának, bunkónak, nárcisztikusnak nevezte a színészt. „Tettem róla, hogy kirúgták A Grace klinikából. Két héttel azelőtt, hogy elküldték volna felhívtam Shonda Rhimes asszisztensét. Bár kétlem, hogy Rhimes ezt valaha is beismerné” − tette közzé.  

Laura Ann Tull rosszkor szólalt meg

Az ALS-ben elhunyt színészt egy világ gyászolja. A rajongói többsége szerint nem igaz, amit a statiszta állít. Vannak, akik úgy vélik, igaz vagy sem; mindegy, semmiképpen nem ez a megfelelő idő erről beszélni. A bejegyzések időzítése ugyanis sokaknál kiverte a biztosítékot, különösen annak fényében, hogy Dane családja nem sokkal korábban közleményben tudatta a tragikus hírt. „Támadni valakit, miután meghal egy szörnyű betegségben, és nem tudja magát megvédeni, a családjával szembeni tisztességtelenség. Még ha minden szavad igaz is, akkor sem most kellett volna közzé tenni. Remélem, a lányai soha nem fogják látni ez a gyűlölködő posztot” − írta egy kommentelő. Tull a kritikákra reagálva kijelentette, hogy Dane „halála nem változtat a pusztításon, amit okozott.”

Még azt is kétlik, hogy szerepelt a sorozatban

Egy másik hozzászóló szenzációhajhásznak nevezte Tullt. Úgy véli, a nő két perc hírnévre vágyik és most a tragédia után ezt megkaphatja. Laura Ann Tull erre is válaszolt. Hangsúlyozta azt is, hogy évekkel korábban, 2018 júniusában már publikált egy esszét a Medium magazinban az ügyről, vagyis állítása szerint nem a halálhír után kezdte el bírálni a színészt. Többen azt is megkérdőjelezték, hogy valóban szerepelt-e a sorozatban, mivel annak az IMDb-oldalán nem szerepel a neve. Egy rajongó ezt írta: „Annyiszor, de annyiszor megnéztem a sorozatot. ... Soha életemben nem láttalak. Soha.”

Laura Anne Tull A Grace klinika egy másik szereplőjéről is írt, Patrick Dempseyt azzal vádolja, hogy megjegyzéseket tett rá − írja a Page Six

Eric Dane és Patrick Dempseyt A Grace klinikában.
Laura Anne Tull nem csak Eric Dane-ről ír, Patrick Dempseyt  azzal vádolja, hogy megjegyzéseket tett rá A Grace klinika forgatásai alatt.
Forrás: Getty Images

 

Eric Dane állapota nagyon gyorsan romlott

A Grace klinika és az Eufória színészének halálát családja jelentette be február 19-én. Eric Dane feleségével, Rebecca Gayhearttal és két lányával, Billie-vel és Georgiával, valamint a barátaival töltötte az utolsó napjait. A színésznél 2025 áprilisában diagnosztizálták ALS-t, állapota gyorsan romlott. „Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-szel” – írta Rebecca Gayheart a közleményében. 

A Famous Last Wordsben búcsúzik a világtól

A Netflix nyilvánosságra hozta a színész utolsó interjúját, amelyben megrendítő szavakat intézett két lányához is. A Famous Last Words dokut 2025 novemberében rögzítették, a felvételen a színész már nehezen beszél és kerekesszékben ül.  Eric Dane kérésére a beszélgetést csak a halála után mutatta be a streamingszolgáltató.

