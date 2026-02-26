Kegyeletsértés, hazugság, két perc hírnév vagy elégtétel? Egy statiszta arról beszél, miért rúgták ki Eric Dane-t A Grace klinikából

Eric Dane halála után néhány nappal éles hangvételű bejegyzés jelent meg a közösségi médiában: Laura Ann Tull, aki állítása szerint a Grace klinika egykori statisztája volt, gonosz zsarnoknak nevezte a színészt. A poszton a rajongók felháborodtak, többen azt írják, akárhogy is volt, nem ez az alkalmas pillanat a véleménynyilvánításra.

Eric Dane-t halála után vádolták meg.

Forrás: Getty Images

Laura Ann Tull gonosz zsarnoknak nevezte Eric Dane-t.

Azt állította, szerepe volt abban, hogy 2012-ben a színészt eltávolították a sorozatból.

A rajongók magamutogatással és tiszteletlenséggel vádolják Laura Ann Tullt.

Eric Dane-et 2025 áprilisában diagnosztizálták ALS-sel, február 19-én hunyt el.

Súlyos vádakat fogalmazott meg Eric Dane ellen egy statiszta A Grace klinikából

A vita a Threads felületén kezdődött, ahol Tull hosszú bejegyzésben fogalmazta meg állításait. Arról írt, hogy Eric Dane mint magánember borzasztó zsarnoki volt, nem tisztelte a kollégáit, majd gyávának, bunkónak, nárcisztikusnak nevezte a színészt. „Tettem róla, hogy kirúgták A Grace klinikából. Két héttel azelőtt, hogy elküldték volna felhívtam Shonda Rhimes asszisztensét. Bár kétlem, hogy Rhimes ezt valaha is beismerné” − tette közzé.

Laura Ann Tull rosszkor szólalt meg

Az ALS-ben elhunyt színészt egy világ gyászolja. A rajongói többsége szerint nem igaz, amit a statiszta állít. Vannak, akik úgy vélik, igaz vagy sem; mindegy, semmiképpen nem ez a megfelelő idő erről beszélni. A bejegyzések időzítése ugyanis sokaknál kiverte a biztosítékot, különösen annak fényében, hogy Dane családja nem sokkal korábban közleményben tudatta a tragikus hírt. „Támadni valakit, miután meghal egy szörnyű betegségben, és nem tudja magát megvédeni, a családjával szembeni tisztességtelenség. Még ha minden szavad igaz is, akkor sem most kellett volna közzé tenni. Remélem, a lányai soha nem fogják látni ez a gyűlölködő posztot” − írta egy kommentelő. Tull a kritikákra reagálva kijelentette, hogy Dane „halála nem változtat a pusztításon, amit okozott.”

Még azt is kétlik, hogy szerepelt a sorozatban

Egy másik hozzászóló szenzációhajhásznak nevezte Tullt. Úgy véli, a nő két perc hírnévre vágyik és most a tragédia után ezt megkaphatja. Laura Ann Tull erre is válaszolt. Hangsúlyozta azt is, hogy évekkel korábban, 2018 júniusában már publikált egy esszét a Medium magazinban az ügyről, vagyis állítása szerint nem a halálhír után kezdte el bírálni a színészt. Többen azt is megkérdőjelezték, hogy valóban szerepelt-e a sorozatban, mivel annak az IMDb-oldalán nem szerepel a neve. Egy rajongó ezt írta: „Annyiszor, de annyiszor megnéztem a sorozatot. ... Soha életemben nem láttalak. Soha.”