Nem rajongott érte, mégis a repülés lett a végzete: Amelia Earhart titkai

Amelia Earhart 1897-ben született Atchisonban, Kansasben, Edwin és Amy Earhart legidősebb lányaként. Apja szerény háttérből emelkedett fel és lett ügyvéd, anyja családja viszont a felső társadalmi osztályba tartozott, ahol fontos volt az oktatás és a jótékonykodás. Amy már gyerekkorában kalandvágyó típus volt, de kevesen tudják, hogy kezdetben egyáltalán nem nyűgözték le a repülőgépek.

Lehet, hogy Amelia Earhart valójában nem is annyira szerette a repülést?

Amelia Earhart titkai

Amelia Earhart volt az első nő, aki egyedül átrepülte egy géppel az Atlanti-óceánt, 1932-ben. Korábban mindössze egyetlen férfi, bizonyos Charles Lindbergh volt erre képes, méghozzá öt évvel Earhart előtt. A rekordja hatalmas hírnevet hozott neki, és a mai napig jelentős tettként tartják számon. Van azonban néhány érdekesség, amelyet csak kevesen tudnak a világ leghíresebb női pilótájáról!

Divatdiktátor is volt

Earhart akaratán kívül nemcsak a levegőben döntött rekordokat, hanem stílust is teremtett: a bőrdzsekis, repülősisakos nő ihlette szetteket mindenfelé reklámozták. Amelia nemcsak a nők, hanem a férfiak körében is elismerést váltott ki, ezért jelentősen hozzájárult a nők társadalmi, gazdasági és politikai egyenjogúságáért folytatott küzdelemhez is.

Utálta a repülést

Azt hihetnénk, hogy az a nő, aki pilótaként írt történelmet, már kislányként is a repülés megszállottja volt, azonban ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk! Earhart naplójából kiderül, hogy amikor tízévesen először látott repülőgépet, egyáltalán nem volt lenyűgözve a látványtól vagy a repülés gondolatától. „Csak egy adag fa és rozsdás kábel, ami egyáltalán nem tűnt izgalmasnak” – írta. Akkoriban állítólag jobban izgatta az a kalap, amit nem sokkal azelőtt kapott, mint a megpillantott gépmadár, amely később a jövője és egyben a végzete is lett.

Utolsó repülését tényleg utolsónak szánta

1937-ben indult el, hogy első nőként körberepülje a Földet, azonban sosem ért célba. „Ha ezt megcsinálom, abbahagyom a hosszútávú repüléssel való kísérletezést” – mondta Amelia Earhart, aki utoljára a Csendes-óceán közepén fekvő Howland-szigetről jelentkezett be, majd végleg eltűnt. Az eltűnt pilótanő keresésére 66 repülőgép és 9 hajó indult, azonban nem találtak semmit. A keresés költségei a négymillió dollárt is meghaladták.