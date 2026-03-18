Megvan Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínének a titka

Újra minden nő Carolyn Bessette-Kennedy vagyis az őt megszemélyesítő színésznő, Sarah Pidgeon stílusát csodálja, amióta kijött Ryan Murphy Love Story című sorozatának első évada. A lapok és a tiktokerek arra biztatnak bennünket, hogyan öltözzünk úgy, mint Carolyn és újra hatalmas trend a kasmírszőke hajszín is. Ez utóbbinak az elérése a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette fodrászainak is feladta a leckét.
- Sarah Pidgeon színésznő frizuráját több mint 20 órán keresztül készítették a sorozathoz.
- A széria mesterfodrásza elárulta Carolyn Bessette kasmírszőke hajszínének titkát.
- Elmondta, milyen technikával érhető el a kasmírszőke.
Carolyn Bessette-Kennedynek még a hajszíne is ikonikussá vált
Carolyn minimalista stílusa klasszikus, letisztult és időtlen. Még most a pár esküvője után 30 évvel is trendi, egyszerűen megunhatatlan. Amiről viszont kevesebb szó esik, az az, hogy jellegzetes, élénkszőke hajszíne mennyit dobott a megjelenésén. A szériában pedig ez éppen olyan fontos volt, mint Carolyn és John szerelmének bemutatása, ezért arra törekedtek, hogy Sarah Pidgeon haját pont olyan árnyalatúra fessék, mint amilyen Carolyn Bessette-Kennedyé volt.
Sarah Pidgeon átalakulásának kulisszatitkai
Kari Hill és Barry Lee Moe, a sorozat fodrászai elárulták Pidgeon átalakulásának kulisszatitkait, és azt is, hogyan kelthetünk mi is letisztultan elegáns, mégis könnyed és laza hatást. „Hatalmas volt a nyomás, hogy jól csináljuk, tudtuk, hogy rajtunk, vagyis Sarah-n a világ szeme. A cél az volt, hogy átadjuk Carolyn lényének esszenciáját, anélkül, hogy elveszítenénk Sarah varázsát” − nyilatkozta Hill és hozzátette, mivel Carolynt folyamatosan fotózták, rengeteg kép állt rendelkezésükre, amelyekből inspirálódhattak.
Carolyn Bessette-Kennedy szőkéje a modern történelem egyik legmeghatározóbb és legikonikusabb hajszíne: szerettük volna, ha minél tökéletesebbre sikerül
− tette hozzá.
Carolyn hajszíne idővel megváltozott
A 90-es évek elején Carolyn nappal a Calvin Klein sajtósa, éjjel pedig ikonikus partilány volt, ekkor még sötétebb szőke árnyalatot és laza hullámokat viselt. Miután feleségül ment ifjabb John F. Kennedyhez, váltott arra a világosabb szőkére és egyenesre szárított formára, amelyről a leginkább ismert. Hill és Moe arról is beszéltek, hogy a sorozatban ezt a változást is szerették volna érzékeltetni.
„A történetmesélés vizuális elemei gyakran ugyanannyit számítanak, mint a szavak. Carolyn haját mindig az élethelyzete határozta meg, lagalábbis én így láttam. A sorozat elején fiatal és gondtalan. A haja akkor ezt az energiát hordozza merész színével és vad, természetes textúrájával. Ahogy a történet halad előre, látjuk, ahogy lassan egyre zárkózottabbá válik, aki a haját ruhája kiterjesztéseként, szinte páncélként használja” – fejtette ki Moe.
De hogyan lett Pidgeon haja kasmírszőke?
Sarah-nak alapból sokkal sötétebb a haja, így a kezdeti átalakítás egy közel 20 órás folyamat volt. A szakemberek elmondták, természetesen fontos volt, hogy Sarah hajának épségét megőrizzék, ezért lassan, fokozatosan haladtak, hogy elérjék a klasszikus kasmírszőke hajszínt. A mesterfodrász a folyamat során kidolgozott egy fóliázott kasmír nevű technikát, ami végül lehetővé tette a tökéletes végeredményt. „A fóliázott tincsek árnyalása adja meg a hajnak azt a gyönyörű dimenziót és selymes hatást, amely egy luxus kasmírpulóverre emlékeztet” − mondta. Ez a módszer teljesen más, mint a napjaink legnépszerűbb technikái, a balayage vagy a color melting − szögezte le.
Így érheted el te is a Carolyn Bessette-féle kasmírszőkét
Ha te is beleszerettél Carolyn hajszínébe, amikor fodrászhoz mész, mindenképpen vigyél egy fotót és mondd el, hogy finoman fóliázott, kasmírhatású, lágy átmenetekkel játszó árnyalatot szeretnél. „Ami a legjobb ebben a technikában, az az, hogy egyénre szabható, és nem csak a rengeteg ápolást igénylő szőke, de barna és vörös tónusokkal is elérhető” − nyilatkozta Moe.
