Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 18., szerda Ede, Sándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
divatikon

Megvan Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínének a titka

A ’90-es évek óta kíváncsiak vagyunk John F. Kennedy Jr. felesége szőke hajszínének titkára. A pár tragikus életéből készült sorozat mesterfodrászai most elárulták, hogyan érték el a tökéletes Carolyn Bessette-Kennedy-féle árnyalatot.

Újra minden nő Carolyn Bessette-Kennedy vagyis az őt megszemélyesítő színésznő, Sarah Pidgeon stílusát csodálja, amióta kijött Ryan Murphy Love Story című sorozatának első évada. A lapok és a tiktokerek arra biztatnak bennünket, hogyan öltözzünk úgy, mint Carolyn és újra hatalmas trend a kasmírszőke hajszín is. Ez utóbbinak az elérése a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette fodrászainak is feladta a leckét.

Sarah Pidgeon Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínével.
Sarah Pidgeon Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínével.
Forrás: profimedia
  • Sarah Pidgeon színésznő frizuráját több mint 20 órán keresztül készítették a sorozathoz.
  • A széria mesterfodrásza elárulta Carolyn Bessette kasmírszőke hajszínének titkát.
  • Elmondta, milyen technikával érhető el a kasmírszőke. 

Carolyn Bessette-Kennedynek még a hajszíne is ikonikussá vált

Carolyn minimalista stílusa klasszikus, letisztult és időtlen. Még most a pár esküvője után 30 évvel is trendi, egyszerűen megunhatatlan. Amiről viszont kevesebb szó esik, az az, hogy jellegzetes, élénkszőke hajszíne mennyit dobott a megjelenésén. A szériában  pedig ez éppen olyan fontos volt, mint Carolyn és John szerelmének bemutatása, ezért arra törekedtek, hogy Sarah Pidgeon haját pont olyan árnyalatúra fessék, mint amilyen Carolyn Bessette-Kennedyé volt.

Sarah Pidgeon, mint Carolyn Bessette-Kennedy.
Forrás: profimedia

Sarah Pidgeon átalakulásának kulisszatitkai

Kari Hill és Barry Lee Moe, a sorozat fodrászai elárulták Pidgeon átalakulásának kulisszatitkait, és azt is, hogyan kelthetünk mi is letisztultan elegáns, mégis könnyed és laza hatást. „Hatalmas volt a nyomás, hogy jól csináljuk, tudtuk, hogy rajtunk, vagyis Sarah-n a világ szeme. A cél az volt, hogy átadjuk Carolyn lényének esszenciáját, anélkül, hogy elveszítenénk Sarah varázsát” − nyilatkozta Hill és hozzátette, mivel Carolynt folyamatosan fotózták, rengeteg kép állt rendelkezésükre, amelyekből inspirálódhattak. 

Carolyn Bessette-Kennedy szőkéje a modern történelem egyik legmeghatározóbb és legikonikusabb  hajszíne: szerettük volna, ha minél tökéletesebbre sikerül

− tette hozzá.

Carolyn hajszíne idővel megváltozott

A 90-es évek elején Carolyn nappal a Calvin Klein sajtósa, éjjel pedig ikonikus partilány volt, ekkor még sötétebb szőke árnyalatot és laza hullámokat viselt. Miután feleségül ment ifjabb John F. Kennedyhez, váltott arra a világosabb szőkére és egyenesre szárított formára, amelyről a leginkább ismert. Hill és Moe arról is beszéltek, hogy a sorozatban ezt a változást is szerették volna érzékeltetni. 

Carolyn Bessette-Kennedy a '90-es években.
Forrás:  Getty Image

A történetmesélés vizuális elemei gyakran ugyanannyit számítanak, mint a szavak. Carolyn haját mindig az élethelyzete határozta meg, lagalábbis én így láttam. A sorozat elején fiatal és gondtalan. A haja akkor ezt az energiát hordozza merész színével és vad, természetes textúrájával. Ahogy a történet halad előre, látjuk, ahogy lassan egyre zárkózottabbá válik, aki a haját ruhája kiterjesztéseként, szinte páncélként használja” – fejtette ki Moe.

Carolyn Bessette-Kennedy és John F. Kennedy a való életben és a sorozatban.
Forrás: GettyImages, profimedia

De hogyan lett Pidgeon haja kasmírszőke?

Sarah-nak alapból sokkal sötétebb a haja, így a kezdeti átalakítás egy közel 20 órás folyamat volt. A szakemberek elmondták, természetesen fontos volt, hogy Sarah hajának épségét megőrizzék, ezért lassan, fokozatosan haladtak, hogy elérjék a klasszikus kasmírszőke hajszínt. A mesterfodrász a folyamat során kidolgozott egy fóliázott kasmír nevű technikát, ami végül lehetővé tette a tökéletes végeredményt. „A fóliázott tincsek árnyalása adja meg a hajnak azt a gyönyörű dimenziót és selymes hatást, amely egy luxus kasmírpulóverre emlékeztet” − mondta. Ez a módszer teljesen más, mint a napjaink legnépszerűbb technikái, a balayage vagy a color melting  − szögezte le. 

Így érheted el te is a Carolyn Bessette-féle kasmírszőkét

Ha te is beleszerettél Carolyn hajszínébe, amikor fodrászhoz mész, mindenképpen vigyél egy fotót és mondd el, hogy finoman fóliázott, kasmírhatású, lágy átmenetekkel játszó árnyalatot szeretnél. „Ami a legjobb ebben a technikában, az az, hogy egyénre szabható, és nem csak a rengeteg ápolást igénylő szőke, de barna és vörös tónusokkal is elérhető” − nyilatkozta Moe. 

@luvpinterestxoxo love story has been my whole personality lately #carolynbassette #fyp #pinterest #chic #hair ♬ original sound - barrera_fabian

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

