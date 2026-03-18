Megvan Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínének a titka

Újra minden nő Carolyn Bessette-Kennedy vagyis az őt megszemélyesítő színésznő, Sarah Pidgeon stílusát csodálja, amióta kijött Ryan Murphy Love Story című sorozatának első évada. A lapok és a tiktokerek arra biztatnak bennünket, hogyan öltözzünk úgy, mint Carolyn és újra hatalmas trend a kasmírszőke hajszín is. Ez utóbbinak az elérése a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette fodrászainak is feladta a leckét.

Sarah Pidgeon Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínével.

Sarah Pidgeon színésznő frizuráját több mint 20 órán keresztül készítették a sorozathoz.

A széria mesterfodrásza elárulta Carolyn Bessette kasmírszőke hajszínének titkát.

Elmondta, milyen technikával érhető el a kasmírszőke.

Carolyn Bessette-Kennedynek még a hajszíne is ikonikussá vált

Carolyn minimalista stílusa klasszikus, letisztult és időtlen. Még most a pár esküvője után 30 évvel is trendi, egyszerűen megunhatatlan. Amiről viszont kevesebb szó esik, az az, hogy jellegzetes, élénkszőke hajszíne mennyit dobott a megjelenésén. A szériában pedig ez éppen olyan fontos volt, mint Carolyn és John szerelmének bemutatása, ezért arra törekedtek, hogy Sarah Pidgeon haját pont olyan árnyalatúra fessék, mint amilyen Carolyn Bessette-Kennedyé volt.

Sarah Pidgeon, mint Carolyn Bessette-Kennedy.

Sarah Pidgeon átalakulásának kulisszatitkai

Kari Hill és Barry Lee Moe, a sorozat fodrászai elárulták Pidgeon átalakulásának kulisszatitkait, és azt is, hogyan kelthetünk mi is letisztultan elegáns, mégis könnyed és laza hatást. „Hatalmas volt a nyomás, hogy jól csináljuk, tudtuk, hogy rajtunk, vagyis Sarah-n a világ szeme. A cél az volt, hogy átadjuk Carolyn lényének esszenciáját, anélkül, hogy elveszítenénk Sarah varázsát” − nyilatkozta Hill és hozzátette, mivel Carolynt folyamatosan fotózták, rengeteg kép állt rendelkezésükre, amelyekből inspirálódhattak.

Carolyn Bessette-Kennedy szőkéje a modern történelem egyik legmeghatározóbb és legikonikusabb hajszíne: szerettük volna, ha minél tökéletesebbre sikerül

− tette hozzá.

Carolyn hajszíne idővel megváltozott

A 90-es évek elején Carolyn nappal a Calvin Klein sajtósa, éjjel pedig ikonikus partilány volt, ekkor még sötétebb szőke árnyalatot és laza hullámokat viselt. Miután feleségül ment ifjabb John F. Kennedyhez, váltott arra a világosabb szőkére és egyenesre szárított formára, amelyről a leginkább ismert. Hill és Moe arról is beszéltek, hogy a sorozatban ezt a változást is szerették volna érzékeltetni.