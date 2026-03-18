Nicole Kidman lánya, Sunday csúnyán megalázta édesapját: úgy tett, mintha Keith Urban nem is létezne

Nicole Kidman lánya egy ausztrál magazinnak adott interjút. Az édesanyját élete legnagyobb inspirációjának nevezte, és úgy fogalmazott, hogy az Oscar-díjas színésznő „mindennek kulcsfontosságú része”, bármit is csinál. A megszólalásra sokan azért kapták fel a fejüket, mert az apját, Keith Urbant meg sem említette.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose Kidman Urban említést sem tett édesapjáról friss interjújában

Nicole Kidman lányai eltávolodtak Keith Urbantól

A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentesek szerint a testvérpár, Sunday és a 15 éves Faith a szülők válása után inkább édesanyjukhoz húznak. A gyámsági megállapodás értelmében idejük nagy részét Nicole Kidmannél töltik, ugyanakkor a források hangsúlyozták: a színésznő nem fordította gyermekeit az apjuk ellen.

„A lányok maguk alakították ki a véleményüket az apjukról” – mondta egy bennfentes, aki szerint Keith Urban nem tett erőfeszítéseket azért, hogy javítson a kapcsolatukon. Hozzátette: a testvérek mindig is különösen közel álltak édesanyjukhoz. A források szerint a lányokat nagyon megviselte szüleik válása, tele vannak haraggal. „Ha valakit hibáztatnak, az az apjuk, nem az anyjuk” – fogalmazott egy, a családhoz közel álló személy.

A hírek szerint Keith Urban aggódik amiatt, hogy eltávolodtak tőle a lányai, ugyanakkor bízik abban, hogy idővel rendezni tudják a kapcsolatukat. A bennfentesek szerint nem hibáztatja Nicole Kidmant a kialakult helyzetért.

Úgy tudni azonban, hogy Keith Urban és Nicole Kidman viszonya megromlott: egyáltalán nem tartják a kapcsolatot egymással. Egy forrás úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk vége felé már komoly problémák voltak, és a szakítás óta sem javult a helyzet.

Egy másik bennfentes arról beszélt, hogy Sunday nyilatkozata különösen rosszul esett az énekesnek. Azt érezte, hogy a lánya semmibe veszi, de igyekszik a helyzetet higgadtan kezelni.

Nicole Kidman és Keith Urban válását januárban mondták ki. A megállapodás szerint a lányok az év nagy részét édesanyjukkal töltik, míg az énekes minden második hétvégén találkozhat a gyerekeivel.

