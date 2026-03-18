Nicole Kidman lánya, Sunday csúnyán megalázta édesapját: úgy tett, mintha Keith Urban nem is létezne

Virág Emília
2026.03.18.
Nicole Kidman lánya egy friss interjúban a színésznőt nevezte élete legnagyobb inspirációjának, azonban édesapját, Keith Urbant meg sem említette.

Nicole Kidman lánya egy ausztrál magazinnak adott interjút. Az édesanyját élete legnagyobb inspirációjának nevezte, és úgy fogalmazott, hogy az Oscar-díjas színésznő „mindennek kulcsfontosságú része”, bármit is csinál. A megszólalásra sokan azért kapták fel a fejüket, mert az apját, Keith Urbant meg sem említette.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose Kidman Urban említést sem tett édesapjáról friss interjújában
Nicole Kidman lányai eltávolodtak Keith Urbantól

A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentesek szerint a testvérpár, Sunday és a 15 éves Faith a szülők válása után inkább édesanyjukhoz húznak. A gyámsági megállapodás értelmében idejük nagy részét Nicole Kidmannél töltik, ugyanakkor a források hangsúlyozták: a színésznő nem fordította gyermekeit az apjuk ellen.

„A lányok maguk alakították ki a véleményüket az apjukról” – mondta egy bennfentes, aki szerint Keith Urban nem tett erőfeszítéseket azért, hogy javítson a kapcsolatukon. Hozzátette: a testvérek mindig is különösen közel álltak édesanyjukhoz. A források szerint a lányokat nagyon megviselte szüleik válása, tele vannak haraggal. „Ha valakit hibáztatnak, az az apjuk, nem az anyjuk” – fogalmazott egy, a családhoz közel álló személy.

A hírek szerint Keith Urban aggódik amiatt, hogy eltávolodtak tőle a lányai, ugyanakkor bízik abban, hogy idővel rendezni tudják a kapcsolatukat. A bennfentesek szerint nem hibáztatja Nicole Kidmant a kialakult helyzetért.

Úgy tudni azonban, hogy Keith Urban és Nicole Kidman viszonya megromlott: egyáltalán nem tartják a kapcsolatot egymással. Egy forrás úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk vége felé már komoly problémák voltak, és a szakítás óta sem javult a helyzet. 

Egy másik bennfentes arról beszélt, hogy Sunday nyilatkozata különösen rosszul esett az énekesnek. Azt érezte, hogy a lánya semmibe veszi, de igyekszik a helyzetet higgadtan kezelni.

Nicole Kidman és Keith Urban válását januárban mondták ki. A megállapodás szerint a lányok az év nagy részét édesanyjukkal töltik, míg az énekes minden második hétvégén találkozhat a gyerekeivel.

