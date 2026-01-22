A tiltott színpárosítás, amire Cher már 60 éve rácáfolt – FOTÓ

A lakberendezés világában vannak olyan, szinte kőbe vésett szabályok, amelyeket soha senki sem akar átlépni. Ide tartozik egy olyan színpárosítás is, ami elsőre talán meglepő lehet, a szakemberek mégis tiltott kombinációként tartják számon. Ám, ez Cher számára már hatvan éve sem jelentett semmit, akkor is a saját feje után ment, amiért imádjuk a kortalan énekesnőt.
Cher még a lakberendezés terén is felrúgta a szabályokat
- Két szín, amelyek egyszerűen elképzelhetetlenek egymás mellett, kivéve, ha Cher nappalijában vagy.
- A szakemberek ma már másként értékelik az énekesnő és színésznő kanapéját.
- Mutatjuk, mire érdemes figyelned, ha te is bevállalnád ezt a színpárosítást.
A belsőépítészetben régóta él az a mondás, hogy a kéket és a zöldet nem szerencsés egymás mellé tenni, hacsak nincs köztük egy átmeneti szín. Ez az elmélet pedig nagyon sokáig megkérdőjelezhetetlennek tűnt, különösen a klasszikus enteriőrök világában. A '60-as években azonban akadt valaki, aki fittyet hányt a szabályokra, ő volt Cher, aki közel a nyolcvanhoz egy nála negyven évvel fiatalabb pasival jár. Egy róla és Sonny Bonóról készült otthoni portré a bizonyíték arra, hogy bizony a szabályokat időnként érdemes felrúgni. Ebben az esetben ugyanis a tiltott színpárosítás nemcsak elment, hanem kifejezetten stílusos is volt.
A fotón a lázadó és vagány Cher és Sonny egy babakék alapon sötétzöld mintás kanapén ülnek, amely első pillantásra igen retró, mégis rendkívül merész. A két analóg – a színkörön közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő – szín ebben az esetben nem kioltja, hanem erősíti egymást. Ráadásul teret engednek más árnyalatoknak is, tehát nem uralják le a nappalit. Elég csak a dohányzóasztalon megjelenő narancsos dekorációra vagy épp a csodás Cher csíkos nadrágjára pillantani. Az összhatás friss, kiegyensúlyozott és meglepően időtálló.
Cher kanapéját a tervezők is elismerik
Anne Dubbs, a Blithfield formatervezési igazgatója szerint a kék és a zöld szín között alapvető harmónia uralkodik, hiszen a természetben is együtt jelennek meg. A szakértő a Homes&Gardens magazinnak mondta el, hogy a kék hűvössége és a zöld nyugalma olyan egyensúlyt képes teremteni, amely egyszerre megnyugtató és karakteres. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint ez a tiltott párosítás 2026-ban még hangsúlyosabb szerepet kaphat a lakberendezési trendekben.
Használd vagy ne használd az otthonodban?
Cher '60-as évekbeli kanapéja rámutat, hogy egy jó enteriőr kulcsa nem a szabályok vak követésében, hanem az arányérzékben rejlik. Pasztell árnyalatokkal lágy, természetes hatás érhető el, míg mélyebb tónusokkal drámaibb összkép születik. A kettő vegyítésével pedig egy igazán magabiztos és egyszerre relaxáló tér születhet. A kék és a zöld színpárosítása így okosan alkalmazva pezsgéssel és élettel töltheti meg a teret.