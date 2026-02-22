Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család Katalin II. Erzsébet királynő katalin hercegné Vilmos herceg Vilmos II. Erzsébet
Rideg Léna
2026.02.22.
A nyilvánosság előtt tökéletesnek tűnő walesi hercegi pár kapcsolata valójában egykor komoly próbatételeken ment keresztül. Most kiderül, hogyan segített a néhai Erzsébet királynő, hogy Katalin és Vilmos átvészelje a nehéz időszakot, és hogyan váltak a modern brit monarchia egyik legstabilabb házaspárjává.

Katalin hercegné és Vilmos herceg története a brit királyi család egyik legismertebb szerelmi története, de kevesen tudják, hogy kapcsolatuk nem mindig volt zavartalan. Egy időszakban úgy tűnt, a románc végleg megszakadhat...

Erzsébet királynő is tett azért, hogy Vilmos és Katalin együtt maradjanak.
Erzsébet királynő is tett azért, hogy Vilmos és Katalin együtt maradjanak.
Forrás: Northfoto
  • Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolata ma a brit királyi család egyik legismertebb szerelme.
  • A románc korántsem indult zavartalanul: egy időszakban úgy tűnt, végleg véget érhet.
  • 2007-ben, Katalin 25. születésnapján a paparazzik gyakorlatilag elözönlötték a londoni lakását.
  • A zaklatott pillanatok hatására Katalin könnyek között hívta fel Vilmost
  • Rövid időre különváltak, és Vilmos bizonytalan volt a jövőt illetően.
  • Erzsébet királynő vasárnapi ebédre hívta unokáját, hogy beszéljék át a helyzetet, ami fordulópontot jelentett a pár számára.
  • A találkozás után a pár újra felvette a kapcsolatot, majd személyesen is találkoztak, hosszasan beszélgetve, a többi pedig már történelem.

Katalin és Vilmos kapcsolata nem indult könnyen

A királyi pár életét jól ismerő Russell Myers író könyvében részletesen beszámolt arról, hogyan segítette a néhai Erzsébet királynő, hogy Katalin és Vilmos együtt maradjanak. A királynő már az első találkozáskor úgy látta, hogy Katalinból kiváló királyné válhat, és elhatározta, hogy meggyőzi unokáját: ha valóban szereti párját, és hisz a kapcsolatukban, képesek lehetnek átvészelni a nehéz időket.

2007 januárjában, Katalin 25. születésnapján szinte az egész sajtó a londoni lakása előtt várta, hogy képet készítsen róla. A hercegné alig tudott eljutni az autójáig, és a zaklatott pillanatok hatására könnyek között hívta fel Vilmost. „Nem bírom tovább” – mondta a hercegnek, aki tehetetlennek érezte magát a kialakult helyzetben.

A következő hónapokban a pár ritkán látta egymást. Márciusban, egy lóversenyen történő megjelenésükre sokan a szakítás végét várták, de Katalin ekkor nyíltan feltárta érzéseit. „Kétségbeesett volt, de úgy érezte, nincs mit veszítenie. Talán akkor először mondta el igazán, mit érez Vilmos iránt” – idézte Myers a közeli forrást.

Vilmos akkor még bizonytalan volt a jövőt illetően. Egy félórás beszélgetésben elmagyarázta, miért érzi úgy néha, hogy különböző oldalakon állnak, és miért nem tudja garantálni a házasságot. Rövid időre különváltak, és Katalin attól félt, talán soha többé nem látja szerelmét.

Erzsébet királynő és Vilmos bizalmas kapcsolatban álltak egymással

Ekkor lépett közbe Erzsébet királynő, aki vasárnapi ebédre hívta unokáját. A találkozás fordulópontot jelentett: Vilmos beszélgetése nagymamájával segített tisztázni érzéseit és döntéseit. Nem sokkal később üzent Katalinnak, majd személyesen is találkoztak, és hosszasan beszélgettek, megerősítve kapcsolatukat. Ma, több mint húsz évvel azután, hogy először találkoztak a St Andrews-i Egyetemen, Katalin és Vilmos házaspárként élnek. 2011-ben házasodtak össze, és három gyermekük született: György, Sarolta és Lajos – írja a People magazin.

Ezek is érdekelhetnek:

Minden tekintet rászegeződött: Katalin hercegné fülig érő mosollyal lépett a nyilvánosság elé – Fotó

Kate Middleton mosolya beragyogta a londoni Allianz Stadiont. Katalint kék kabátban és az angol válogatott színeiben pompázó sálban kapták lencsevégre, és az elmúlt napok viharos eseményei ellenére láthatóan nyugodtan és derűsen foglalta el helyét a lelátón, ahol lelkesen szurkolt az angol csapatnak.

Példátlan lépésre készülnek Londonban - Trónörökössel olyan még nem történt, mint ami András hercegre vár

Andrew Mountbatten-Windsor lehet az első magas rangú brit királyi családtag a történelemben, akit parlamenti törvény segítségével zárnak ki a trónöröklési sorrendből. A Downing Streeten állítólag komolyan vizsgálják annak lehetőségét, hogy a rendőrségi nyomozás lezárása után külön jogszabállyal akadályozzák meg, hogy András hercegnek valaha is esélye legyen a trónra lépni.

A rákbeteg Károly királyt lemondásra kényszeríthetik − Súlyos válságba kerülhet a monarchia

Egyre többen követelik az uralkodó lemondását, miután öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én letartóztatták. Egy királyi életrajzíró és egy alkotmányjogi szakértő is arról beszélt, hogy a rákkezelés alatt álló Károly király alkotmányos válsággal nézhet szembe, ha a palotai eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek napvilágra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu