Katalin hercegné és Vilmos herceg története a brit királyi család egyik legismertebb szerelmi története, de kevesen tudják, hogy kapcsolatuk nem mindig volt zavartalan. Egy időszakban úgy tűnt, a románc végleg megszakadhat...

Erzsébet királynő is tett azért, hogy Vilmos és Katalin együtt maradjanak.

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolata ma a brit királyi család egyik legismertebb szerelme.

A románc korántsem indult zavartalanul: egy időszakban úgy tűnt, végleg véget érhet.

2007-ben, Katalin 25. születésnapján a paparazzik gyakorlatilag elözönlötték a londoni lakását.

A zaklatott pillanatok hatására Katalin könnyek között hívta fel Vilmost

Rövid időre különváltak, és Vilmos bizonytalan volt a jövőt illetően.

Erzsébet királynő vasárnapi ebédre hívta unokáját, hogy beszéljék át a helyzetet, ami fordulópontot jelentett a pár számára.

A találkozás után a pár újra felvette a kapcsolatot, majd személyesen is találkoztak, hosszasan beszélgetve, a többi pedig már történelem.

Katalin és Vilmos kapcsolata nem indult könnyen

A királyi pár életét jól ismerő Russell Myers író könyvében részletesen beszámolt arról, hogyan segítette a néhai Erzsébet királynő, hogy Katalin és Vilmos együtt maradjanak. A királynő már az első találkozáskor úgy látta, hogy Katalinból kiváló királyné válhat, és elhatározta, hogy meggyőzi unokáját: ha valóban szereti párját, és hisz a kapcsolatukban, képesek lehetnek átvészelni a nehéz időket.

2007 januárjában, Katalin 25. születésnapján szinte az egész sajtó a londoni lakása előtt várta, hogy képet készítsen róla. A hercegné alig tudott eljutni az autójáig, és a zaklatott pillanatok hatására könnyek között hívta fel Vilmost. „Nem bírom tovább” – mondta a hercegnek, aki tehetetlennek érezte magát a kialakult helyzetben.

A következő hónapokban a pár ritkán látta egymást. Márciusban, egy lóversenyen történő megjelenésükre sokan a szakítás végét várták, de Katalin ekkor nyíltan feltárta érzéseit. „Kétségbeesett volt, de úgy érezte, nincs mit veszítenie. Talán akkor először mondta el igazán, mit érez Vilmos iránt” – idézte Myers a közeli forrást.