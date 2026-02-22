Katalin hercegné és Vilmos herceg története a brit királyi család egyik legismertebb szerelmi története, de kevesen tudják, hogy kapcsolatuk nem mindig volt zavartalan. Egy időszakban úgy tűnt, a románc végleg megszakadhat...
- Katalin hercegné és Vilmos herceg kapcsolata ma a brit királyi család egyik legismertebb szerelme.
- A románc korántsem indult zavartalanul: egy időszakban úgy tűnt, végleg véget érhet.
- 2007-ben, Katalin 25. születésnapján a paparazzik gyakorlatilag elözönlötték a londoni lakását.
- A zaklatott pillanatok hatására Katalin könnyek között hívta fel Vilmost
- Rövid időre különváltak, és Vilmos bizonytalan volt a jövőt illetően.
- Erzsébet királynő vasárnapi ebédre hívta unokáját, hogy beszéljék át a helyzetet, ami fordulópontot jelentett a pár számára.
- A találkozás után a pár újra felvette a kapcsolatot, majd személyesen is találkoztak, hosszasan beszélgetve, a többi pedig már történelem.
Katalin és Vilmos kapcsolata nem indult könnyen
A királyi pár életét jól ismerő Russell Myers író könyvében részletesen beszámolt arról, hogyan segítette a néhai Erzsébet királynő, hogy Katalin és Vilmos együtt maradjanak. A királynő már az első találkozáskor úgy látta, hogy Katalinból kiváló királyné válhat, és elhatározta, hogy meggyőzi unokáját: ha valóban szereti párját, és hisz a kapcsolatukban, képesek lehetnek átvészelni a nehéz időket.
2007 januárjában, Katalin 25. születésnapján szinte az egész sajtó a londoni lakása előtt várta, hogy képet készítsen róla. A hercegné alig tudott eljutni az autójáig, és a zaklatott pillanatok hatására könnyek között hívta fel Vilmost. „Nem bírom tovább” – mondta a hercegnek, aki tehetetlennek érezte magát a kialakult helyzetben.
A következő hónapokban a pár ritkán látta egymást. Márciusban, egy lóversenyen történő megjelenésükre sokan a szakítás végét várták, de Katalin ekkor nyíltan feltárta érzéseit. „Kétségbeesett volt, de úgy érezte, nincs mit veszítenie. Talán akkor először mondta el igazán, mit érez Vilmos iránt” – idézte Myers a közeli forrást.
Vilmos akkor még bizonytalan volt a jövőt illetően. Egy félórás beszélgetésben elmagyarázta, miért érzi úgy néha, hogy különböző oldalakon állnak, és miért nem tudja garantálni a házasságot. Rövid időre különváltak, és Katalin attól félt, talán soha többé nem látja szerelmét.
Erzsébet királynő és Vilmos bizalmas kapcsolatban álltak egymással
Ekkor lépett közbe Erzsébet királynő, aki vasárnapi ebédre hívta unokáját. A találkozás fordulópontot jelentett: Vilmos beszélgetése nagymamájával segített tisztázni érzéseit és döntéseit. Nem sokkal később üzent Katalinnak, majd személyesen is találkoztak, és hosszasan beszélgettek, megerősítve kapcsolatukat. Ma, több mint húsz évvel azután, hogy először találkoztak a St Andrews-i Egyetemen, Katalin és Vilmos házaspárként élnek. 2011-ben házasodtak össze, és három gyermekük született: György, Sarolta és Lajos – írja a People magazin.
