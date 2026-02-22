Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

A BAFTA-gálák valaha volt legborzalmasabb ruhái: ezekkel az outfitekkel nagyon mellényúltak a sztárok

BAFTA-díj
BAFTA - Scott Garfitt
vörös szőnyeg BAFTA 2026 BAFTA dress code outfit
Bába Dorottya
2026.02.22.
Noha a legpatinásabb brit gála, ahol még a királyi család tagjai is emelik az est fényét, sok híresség mégis olyan göncöt aggat magára, amiben még kutyát sétáltatni is ciki lenne. Lássuk hát, kik azok, akik alullőtték a dress code-ot a BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén!

Tévedni emberi dolog, olykor még a legjobb szakemberek is ejtenek hibákat. Amikor egy híresség megjelenéséért felelős stáb benéz valamit és az illetőt felfalja egy ruhaipari förmedvény, nem dől össze a világ, legfeljebb szépérzékünk szenved maradandó károsodást. Ugyan a BAFTA-díjátadó aránylag jól fésült parádé, úgy tűnik, néhány híresség stylistjához így sem jutott el a dress code. Összeszedtük a BAFTA történetének 7 legközönségesebb szettjét!

BAFTA-díjátadó közönséges ruhái
Olykor a BAFTA-díjátadón is előfordulnak közönséges szettek.
Forrás: Shutterstock

Miért viselhetnek rettenetes outfiteket a vörös szőnyegen?

  • A hírességek öltözékét nem mindig csak a szépség, a szenzációhajhászat is motiválja.
  • Szponzori szerződések, polgárpukkasztás állhat egy-egy közönséges szerkó mögött.
  • Ritkán ugyan, de a BAFTA-díjátadón is megjelenik a pőreparádé.

A BAFTA-díjátadó történetének 7 legrémesebb szettje

Ezek a szettek önmagukban is hadüzenetet intéznek a retina és jóízlés ellen, az pedig súlyosbító tényező, hogy mindezt Vilmos herceg előtt tették, aki a BAFTA fővédnöke.

1. Alicia Silverstone, 1999

A Spinédzserek sztárja az 51. BAFTA-gálára jónak látta magára ölteni egy gigolo selyemingjének és egy turis nagyestélyinek a divatipari kiméráját. A közönséges hatást keltő outfit mintha teljesen egybeolvadna a vörös szőnyeggel, nem alkalomhoz illő. Hiába állt jól a színésznőnek a ruha, nem erre a gálára való volt.

Suttyó BAFTA-díj ruhák: Alicia Silverstone
Alicia Silverstone turkálós selyembe csomagolva.
Forrás: PA Images

2. Sophie Anderton, 2004

Nem lenne különösebb baj a képzelet számára nem sok érvényesülést hagyó narancssárga ruhával, ha a riói karneválra vette volna föl a színésznő. Csakhogy a BAFTA-díjátadón viselte, ahol ennél sokkal elegánsabb öltözékekben illik megjelenni. Egyesül benne mindaz, amit a 2000-es évek vörös szőnyeges szettjeiben nem szerettünk.

BAFTA-díj ruha: Sophie Anderton
Sohpie Anderton, mint riói táncosnő.
Forrás: WireImage

3. Jodie Kidd, 2005

Kidd 2005-ben elfelejtette, hogy díjátadóra hivatalos, így sebtiben előtúrta a nyári ruháját a szekrény mélyéről, a hideg ellen farmerdzsekit húzott, majd elment a gálára. Legalábbis ezt a magyarázatot találtuk outfitjére. Ugyan próbálta menteni a helyzetet drága ékszerekkel, de azok csak még jobban hangsúlyozták azt, hogy a ruhája nem az alkalomhoz illik.

BAFTA-díj ruha: Jodie Kidd
Jodie Kidd nyaralós outfitje.
Forrás: Getty Images Europe

4. Aj Odudu, 2018

Amikor egy celeb 15 perc hírnévre vágyik, gyakran húz meztelenruhát. Aj Odudu is pontosa így tett 2018-ban, amikor egy fekete body-n kívül pusztán jelképes ruhaanyag „fedte” pőreségét. Lehet, hogy csak Katalin hercegné nyomdokaiba akart lépni?

BAFTA-díj ruha: Aj Ododu
Aj Ododu 2018-as pucérruhája.
Forrás: Getty Images Europe

5. Florence Pugh, 2022

Az utóbbi évek egyik legfelkapottabb színésznője igencsak mellélőtt, amikor túlméretes blézerének végére selyem- és tüllfüggönyt biggyesztett. Mintha nem tudott volna dönteni a hivatalos és klasszikusan elegáns megjelenés között, ezért kipróbálta, rossz ötlet-e a kettőt kombinálni. 

BAFTA-ruha: Florence Pugh
Florence Pugh és a villantásveszély esete.
Forrás: Getty Images Europe

6. Andreea Cristea, 2023

Egyik szemük sír, a másik nevet, mivel Cristea a 79. BAFTA-gálán viselt ruhájának színe, anyaga, díszítése, valamint szabása parádésan állt a színésznőn. Csakhogy valamiért a költeményért felelős Fabergé divatházban jónak látták, hogy két megtermett croissantot varrjanak az ujjak helyére, ami teljesen aránytalanná tette alakját. Ami kifutón szódával elmegy, közel sem biztos hogy a vörös szőnyegen is megállja a helyét.

BAFTA-díj ruha: Andreea Christea
Andreea Christea olyan volt, mint egy frissen sült péksüti.
Forrás: WireImage

7. Vera Wang, 2025

A legendás divattervező 70 év felette is szuper formában van, amit minden alkalommal közszemlére is tesz. Nem volt ez másképp 2025-ben sem, amikor egy furcsa szoknyarészhez napszemüveget imitáló melltartóban lépett a fotósok kamerái elé. A minden cérnájában közönséges szetten pedig csak rontott a bőrdzseki és napszemüveg.

BAFTA-díj ruha: Vera Wang
Vera Wang kihívó estélyiben.
Forrás: Getty Images Europe

A BAFTA-outfitek sötét oldala:

Minden vörös szőnyeges megjelenés kiváló lehetőséget szolgáltat a hírességeknek arra, hogy megmutassák, milyenek is valójában. Azonban ilyenkor jellemzően nem önmagukat, hanem a kamerák előttre tartogatott imidzset mutatják, ennek eredménye lehet a rossz, előnytelen ruhaválasztás. Azt már el sem tudjuk képzelni, hogy a BAFTA 2026-ban mit hoz számunkra.

Szörnyülködj további rémes díjátadós outfiteken:

Grammy 2026 – Ezek voltak az idei díjátadó legszörnyűbb szettjei

Azt hittük, már mindent láttunk, és bennünket már semmi sem tud meglepni. Nos, tévedtünk: a Grammy 2026-ös vörös szőnyeges eseménye igazán sokkolóra sikeredett.

Ezek voltak a Grammy-gála legízléstelenebb ruhái: nehéz elhinni, hogy ebben léptek a sztárok a vörös szőnyegre

Nincs kínosabb egy vörös szőnyeges divatbakinál! Mutatjuk minden idők legízléstelenebb Grammy ruháit, amelyeket jobb lett volna otthon hagyni!

Hajból készült pucérruhában vonult az Üvöltő szelek premierjén a vörös szőnyegre Margot Robbie

A színésznő ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Margot Robbie a premierinterjún kommentálta is a viseletét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu