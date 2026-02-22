A BAFTA-gálák valaha volt legborzalmasabb ruhái: ezekkel az outfitekkel nagyon mellényúltak a sztárok

Tévedni emberi dolog, olykor még a legjobb szakemberek is ejtenek hibákat. Amikor egy híresség megjelenéséért felelős stáb benéz valamit és az illetőt felfalja egy ruhaipari förmedvény, nem dől össze a világ, legfeljebb szépérzékünk szenved maradandó károsodást. Ugyan a BAFTA-díjátadó aránylag jól fésült parádé, úgy tűnik, néhány híresség stylistjához így sem jutott el a dress code. Összeszedtük a BAFTA történetének 7 legközönségesebb szettjét!

Olykor a BAFTA-díjátadón is előfordulnak közönséges szettek.

Forrás: Shutterstock

Miért viselhetnek rettenetes outfiteket a vörös szőnyegen? A hírességek öltözékét nem mindig csak a szépség, a szenzációhajhászat is motiválja.

Szponzori szerződések, polgárpukkasztás állhat egy-egy közönséges szerkó mögött.

Ritkán ugyan, de a BAFTA-díjátadón is megjelenik a pőreparádé.

A BAFTA-díjátadó történetének 7 legrémesebb szettje

Ezek a szettek önmagukban is hadüzenetet intéznek a retina és jóízlés ellen, az pedig súlyosbító tényező, hogy mindezt Vilmos herceg előtt tették, aki a BAFTA fővédnöke.

1. Alicia Silverstone, 1999

A Spinédzserek sztárja az 51. BAFTA-gálára jónak látta magára ölteni egy gigolo selyemingjének és egy turis nagyestélyinek a divatipari kiméráját. A közönséges hatást keltő outfit mintha teljesen egybeolvadna a vörös szőnyeggel, nem alkalomhoz illő. Hiába állt jól a színésznőnek a ruha, nem erre a gálára való volt.

Alicia Silverstone turkálós selyembe csomagolva.

Forrás: PA Images

2. Sophie Anderton, 2004

Nem lenne különösebb baj a képzelet számára nem sok érvényesülést hagyó narancssárga ruhával, ha a riói karneválra vette volna föl a színésznő. Csakhogy a BAFTA-díjátadón viselte, ahol ennél sokkal elegánsabb öltözékekben illik megjelenni. Egyesül benne mindaz, amit a 2000-es évek vörös szőnyeges szettjeiben nem szerettünk.

Sohpie Anderton, mint riói táncosnő.

Forrás: WireImage

3. Jodie Kidd, 2005

Kidd 2005-ben elfelejtette, hogy díjátadóra hivatalos, így sebtiben előtúrta a nyári ruháját a szekrény mélyéről, a hideg ellen farmerdzsekit húzott, majd elment a gálára. Legalábbis ezt a magyarázatot találtuk outfitjére. Ugyan próbálta menteni a helyzetet drága ékszerekkel, de azok csak még jobban hangsúlyozták azt, hogy a ruhája nem az alkalomhoz illik.