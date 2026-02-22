A BAFTA-gálák valaha volt legborzalmasabb ruhái: ezekkel az outfitekkel nagyon mellényúltak a sztárok

Tévedni emberi dolog, olykor még a legjobb szakemberek is ejtenek hibákat. Amikor egy híresség megjelenéséért felelős stáb benéz valamit és az illetőt felfalja egy ruhaipari förmedvény, nem dől össze a világ, legfeljebb szépérzékünk szenved maradandó károsodást. Ugyan a BAFTA-díjátadó aránylag jól fésült parádé, úgy tűnik, néhány híresség stylistjához így sem jutott el a dress code. Összeszedtük a BAFTA történetének 7 legközönségesebb szettjét!
Miért viselhetnek rettenetes outfiteket a vörös szőnyegen?
- A hírességek öltözékét nem mindig csak a szépség, a szenzációhajhászat is motiválja.
- Szponzori szerződések, polgárpukkasztás állhat egy-egy közönséges szerkó mögött.
- Ritkán ugyan, de a BAFTA-díjátadón is megjelenik a pőreparádé.
A BAFTA-díjátadó történetének 7 legrémesebb szettje
Ezek a szettek önmagukban is hadüzenetet intéznek a retina és jóízlés ellen, az pedig súlyosbító tényező, hogy mindezt Vilmos herceg előtt tették, aki a BAFTA fővédnöke.
1. Alicia Silverstone, 1999
A Spinédzserek sztárja az 51. BAFTA-gálára jónak látta magára ölteni egy gigolo selyemingjének és egy turis nagyestélyinek a divatipari kiméráját. A közönséges hatást keltő outfit mintha teljesen egybeolvadna a vörös szőnyeggel, nem alkalomhoz illő. Hiába állt jól a színésznőnek a ruha, nem erre a gálára való volt.
2. Sophie Anderton, 2004
Nem lenne különösebb baj a képzelet számára nem sok érvényesülést hagyó narancssárga ruhával, ha a riói karneválra vette volna föl a színésznő. Csakhogy a BAFTA-díjátadón viselte, ahol ennél sokkal elegánsabb öltözékekben illik megjelenni. Egyesül benne mindaz, amit a 2000-es évek vörös szőnyeges szettjeiben nem szerettünk.
3. Jodie Kidd, 2005
Kidd 2005-ben elfelejtette, hogy díjátadóra hivatalos, így sebtiben előtúrta a nyári ruháját a szekrény mélyéről, a hideg ellen farmerdzsekit húzott, majd elment a gálára. Legalábbis ezt a magyarázatot találtuk outfitjére. Ugyan próbálta menteni a helyzetet drága ékszerekkel, de azok csak még jobban hangsúlyozták azt, hogy a ruhája nem az alkalomhoz illik.
4. Aj Odudu, 2018
Amikor egy celeb 15 perc hírnévre vágyik, gyakran húz meztelenruhát. Aj Odudu is pontosa így tett 2018-ban, amikor egy fekete body-n kívül pusztán jelképes ruhaanyag „fedte” pőreségét. Lehet, hogy csak Katalin hercegné nyomdokaiba akart lépni?
5. Florence Pugh, 2022
Az utóbbi évek egyik legfelkapottabb színésznője igencsak mellélőtt, amikor túlméretes blézerének végére selyem- és tüllfüggönyt biggyesztett. Mintha nem tudott volna dönteni a hivatalos és klasszikusan elegáns megjelenés között, ezért kipróbálta, rossz ötlet-e a kettőt kombinálni.
6. Andreea Cristea, 2023
Egyik szemük sír, a másik nevet, mivel Cristea a 79. BAFTA-gálán viselt ruhájának színe, anyaga, díszítése, valamint szabása parádésan állt a színésznőn. Csakhogy valamiért a költeményért felelős Fabergé divatházban jónak látták, hogy két megtermett croissantot varrjanak az ujjak helyére, ami teljesen aránytalanná tette alakját. Ami kifutón szódával elmegy, közel sem biztos hogy a vörös szőnyegen is megállja a helyét.
7. Vera Wang, 2025
A legendás divattervező 70 év felette is szuper formában van, amit minden alkalommal közszemlére is tesz. Nem volt ez másképp 2025-ben sem, amikor egy furcsa szoknyarészhez napszemüveget imitáló melltartóban lépett a fotósok kamerái elé. A minden cérnájában közönséges szetten pedig csak rontott a bőrdzseki és napszemüveg.
A BAFTA-outfitek sötét oldala:
Minden vörös szőnyeges megjelenés kiváló lehetőséget szolgáltat a hírességeknek arra, hogy megmutassák, milyenek is valójában. Azonban ilyenkor jellemzően nem önmagukat, hanem a kamerák előttre tartogatott imidzset mutatják, ennek eredménye lehet a rossz, előnytelen ruhaválasztás. Azt már el sem tudjuk képzelni, hogy a BAFTA 2026-ban mit hoz számunkra.
