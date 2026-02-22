Önismereti teszt: észreveszed, ha saját magad ellen fordulsz?

Egy jó önismereti teszt néha többet mutat meg rólad, mint hinnéd – főleg akkor, ha a saját belső hangoddal és reakcióiddal szembesít. Sokszor észre sem vesszük, milyen gondolati mintákkal nehezítjük meg a saját életünket, mert ezek már automatikussá váltak. Ez a teszt segít ránézni arra, vajon melyik mentális „bűnt” követed el a leggyakrabban, és hogyan tudsz egy kicsit kíméletesebb lenni önmagaddal.

Önismereti teszt: hogyan bántod magad egyes helyezetekben?

Önismereti teszt: miért vétünk önmagunk ellen?

Ez a jelenség mindannyiunk életében ott van, még akkor is, ha nem tudsz róla. Ide tartozik az állandó önkritika, a túlzott bűntudat, az érzelmek elfojtása, az önfeláldozás kényszere vagy a folyamatos összehasonlítgatás másokkal. Ezek a mentális vétségek alattomosak: nem fájnak azonnal, nem látványosak, de hosszú távon szorongáshoz, kiégéshez, önbizalomhiányhoz vagy kapcsolati problémákhoz vezethetnek.

A jó hír az, hogy ami tanult, az felismerhető. És ami felismerhető, azon lehet változtatni. A teszt éppen ebben segít.

Az önfejlesztésnek számos módszere van: gyakorolhatunk önreflexiót, amikor szembenézünk saját magunkkal, végezhetsz különböző képes személyiségteszteket. Ez az önismereti teszt is közelebb visz magadhoz, készülj!

Teszteld magad!

Olvasd el az alábbi gyors önismereti teszt kérdéseit, és jelöld meg azt a választ, amelyik a leggyakrabban igaz rád! Ne gondolkodj túl sokat – az első reakció a legbeszédesebb.

Ha hibázol, mi az első belső reakciód?

A) Mindenki hibázik, legközelebb jobban csinálom.

B) Persze, hogy elrontottam… mindig ez van.

C) Nem nagy ügy, inkább nem is foglalkozom vele.

Hogyan viszonyulsz a saját igényeidhez?

A) Figyelembe veszem őket, de rugalmas vagyok.

B) Gyakran háttérbe szorítom mások miatt.

C) Nem is igazán tudom, mire lenne szükségem.

Mit érzel, amikor mások sikereit látod?

A) Inspirál, motivál.

B) Összehasonlítom magam velük, és kevesebbnek érzem magam.

C) Kívülállónak érzem magam.

Ha valaki megbánt, hogyan reagálsz?

A) Megpróbálok beszélni róla.

B) Magamban keresem a hibát.

C) Inkább elhallgatom, lenyelem.

Milyen a belső hangod stresszhelyzetben?

A) Támogató, megnyugtató.

B) Kritikus, sürgető.

C) Távoli, halk, elnyomott.