Beengednél egy idegent az otthonodba? 5 rövid kérdés, amit fel kell tenned az új bejárónődnek

háztartás otthon bejárónő
A háztartási segítők rengeteg időt és energiát szabadítanak fel, de a sikeres együttműködés nélkülözhetetlen eleme a kölcsönös bizalom. Ha bejárónőt vagy takarítót keresel, ezeket a kérdéseket sose felejtsd el feltenni a kiszemeltnek!

Ma már itthon sem extrém háztartási segítőt alkalmazni. Legyen szó akár takarítóról vagy napi szintű bejárónőről, egy kvázi idegent beengedni az otthonodba nagy felelősség. Íme öt okosan megfogalmazott kérdés, amivel kiderítheted, valóban megtaláltad-e azt a személyt, akit kerestél.

Milyen a jó bejárónő?
Milyen a jó bejárónő? Ezekkel a kérdésekkel kiderítheted!
Forrás: 123.rf.com

Ezekkel a kérdésekkel térképezheted fel az új bejárónőt vagy takarítót

Milyen a jó bejárónő? Amikor otthonod kulcsát és intimebb tereit megosztod valakivel, fontos, hogy a bizalom és a profizmus találkozzon. A háztartási segítő igen sokrétű feladatkörrel rendelkezhet: rendszeres vagy alkalmi takarítás, gyermekfelügyelet, főzés, bevásárlás, kisállatok gondozása. Bármelyik megoldásában is vársz segítséget, érdemes néhány alapvető kérdéssel feltérképezned, ki is az, akit beengedsz az otthonodba. Ráadásul az sem árt, ha a feladatok és az ezért járó juttatás is teljes körűen le van tisztázva.

1. Milyen korábbi tapasztalatai vannak háztartási segítőként?

Az első és talán legfontosabb kérdés, hogy hol és milyen feladatokkal foglalkozott eddig. Nem mindegy ugyanis, hogy csak általános takarításban − a három alapszabály betartásával −, főzésben vagy akár gyerekgondozásban is szerzett-e tapasztalatot.

Miért lényeges? Megmutatja, mennyire illeszkedik a jelölt az otthonod igényeihez, és segít elkerülni azt, hogy olyasmit vállaljon, amiben nincs gyakorlata.

2. Tud referenciát vagy ajánlást bemutatni?

Az, hogy szeretnéd tudni, mennyire elégedettek vele a korábbi munkaadói, nem bizalmatlanság, csupán okos óvintézkedés.

Miért lényeges? A háttérinformációk erősíthetik a bizalmat és a biztonságérzetet.

3. Milyen feladatokat vállal pontosan?

Tisztázd, hogy csak a takarításban – azon belül is pontosítsatok – fog-e segíteni, vagy a főzésben, bevásárlásban, netán a gyerekek felügyeletében is számíthatsz-e rá.

Miért lényeges? Egyértelmű határokkal mindkét fél jobban érzi magát, és elkerülhetőek a félreértések, valamint a mindennapos feszültségek.

háztartási segítő: takarító, bejárónő
A bizalom megalapozása a legfontosabb egy háztartási segítő - legyen az akár takarító, akár bejárónő - esetén. 
Forrás: 123.rf.com

4. Mennyit szeretne/tud dolgozni és mikor?

Tudd meg a munkavégzés pontos intervallumát, a heti napokat és a rugalmasságot is. Egyeztessétek az óraszámot és a kezdést, hogy a logisztika ne okozzon problémát.

Miért lényeges? A munkaidő és a szabadság feltételeinek előre tisztázásával senkit sem érhet meglepetés.

5. Milyen bérigénye és juttatási elvárásai vannak?

Beszéljétek át a fizetést, a bónuszokat, esetleges ünnepi jutalmakat vagy az előre fizetett próbahét lehetőségét.

Miért lényeges? A nyílt pénzügyi kommunikáció bizalmat épít, és megelőzi a „későn derült ki” helyzeteket.

Így találd meg a tökéletes bejárónőt!

Manapság egy háztartási segítő nemcsak praktikus döntés, de komoly bizalmi kérdés is. Ha okosan kérdezel, tisztázzátok az elvárásokat és a feltételeket, akkor jó eséllyel hosszú távon megbízható segítséget találsz. Az őszinte kommunikáció és a próbaidőszak pedig segít elkerülni a félreértéseket, így otthonod nyugodt, szeretetteljes tér marad.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
