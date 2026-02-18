A mandalóri és Grogu: az előzetes alapján már alig várjuk a bemutatót − Videó

Din Djarin rajongói, figyelem! Már nem kell sokat várni és jön az A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu), ami visszahozza a Star Wars-univerzumot a mozikba.

Kijött az A mandalóri és Grogu előzetese.

Forrás: Northfoto

Kijött az A mandalóri és Grogu első előzetese

Megjelent az első előzetes a Star Wars-univerzum televíziós spin-offjának, a Mandalórinak mozivászonra szánt változatához. A történet középpontjában ismét Grogu áll, a zöld bőrű, nagy fülű kis idegen, aki ugyanahhoz a titokzatos fajhoz tartozik, mint Yoda Jedi mester. A film Din Djarin (akit az 50 éves Pedro Pascal alakít), a mandalóri fejvadász kalandjait követi, aki Groguval együtt utazik a Darth Vader és a Birodalom bukása utáni időszakban.

A mandalóri és Grogu látványos mozi lesz, amit május 21-től nézhetsz majd meg.

