A mandalóri és Grogu: az előzetes alapján már alig várjuk a bemutatót − Videó

Májusban érkezik a mozikba A mandalóri és Grogu. Az előzetes azonban már kijött, amely igazi kedvcsináló a spin-off Star Wars-történethez.

Din Djarin rajongói, figyelem! Már nem kell sokat várni és jön az A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu), ami visszahozza a Star Wars-univerzumot a mozikba. 

Kijött az A mandalóri és Grogu előzetese. 
Forrás: Northfoto

Kijött az A mandalóri és Grogu első előzetese

Megjelent az első előzetes a Star Wars-univerzum televíziós spin-offjának, a Mandalórinak mozivászonra szánt változatához. A történet középpontjában ismét Grogu áll, a zöld bőrű, nagy fülű kis idegen, aki ugyanahhoz a titokzatos fajhoz tartozik, mint Yoda Jedi mester. A film Din Djarin (akit az 50 éves Pedro Pascal alakít), a mandalóri fejvadász kalandjait követi, aki Groguval együtt utazik a Darth Vader és a Birodalom bukása utáni időszakban.  

A mandalóri és Grogu látványos mozi lesz, amit május 21-től nézhetsz majd meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
